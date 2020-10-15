Ліга націй: Англія сенсаційно програє вдома, Португалія перемагає без Роналду (відео)



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Данець Крістіан Еріксен переграє з одинадцятиметрової позначки воротаря англійців Джордана Пікфорда Світлина - Soccestand

В усіх без винятку групах ситуація заплутана

14 жовтня в Європі проводилися поєдинки четвертого туру Ліги націй. Зокрема в елітному дивізіоні, де на поле вийшли колективи трьох із чотирьох груп. Представники квартету 4, в якому виступає Україна, свої матчі провели днем раніше.

Найбільша сенсація відбулася на лондонському «Вемблі», де Англія спершу після вилучення оборонця Гаррі Маґвайра залишилася у меншості, а потім пропустила єдиний у грі м’яч з пенальті від Крістіана Еріксена і програла Данії 0:1.

У протистоянні фіналістів останнього чемпіонату світу Франція на загребському «Максимірі» перемогла Хорватію 2:1. Натомість португальці без хворого на коронавірус Кріштіану Роналду розгромили вдома шведів.

У Лізі В неймовірну вольову перемогу над Словаччиною здобула збірна Ізраїлю. Після першого тайму ізраїльтяни поступалися 0:2, але хет-трик Ерана Загаві перевернув хід гри з ніг на голову. Перший м'яч Захаві забив з передачі півоборонця донецького «Шахтаря» Манора Соломона. Також допоміг своїй команді перемогти Молдову, провівши на полі всі 90 хвилин, київський динамівець Беньямін Вербіч.

Ліга А

Італія – Нідерланди – 1:1

Голи: 1:0 – Лоренцо Пеллеґріні (16). 1:1 – Доні ван де Бек (25)

Польща – Боснія і Герцеґовина – 3:0

Голи: 1:0 – Роберт Левандовскі (40). 2:0 – Кароль Лінетті (45+1). 3:0 – Роберт Левандовскі (52)

Становище команд у групі 1: Польща – 7, Італія – 6, Нідерланди – 5, Боснія і Герцеґовина – 2

Англія – Данія – 0:1

Гол: 0:1 – Крістіан Еріксен (35, з пенальті)

Ісландія – Бельгія – 1:2

Голи: 0:1 – Ромелу Лукаку (9). 1:1 – Біркір Севарссон (17). 1:2 – Ромелу Лукаку (38)

Становище команд у групі 2: Бельгія – 9, Данія – 7, Англія – 7, Ісландія – 0

Хорватія – Франція – 1:2

Голи: 0:1 – Антуан Ґрізманн (8). 1:1 – Нікола Влашіч (64). 1:2 – Кіліан Мбаппе (79)

Португалія – Швеція – 3:0

Голи: 1:0 – Бернардо Сілва (21). 2:0 – Діоґу Жота (44). 3:0 – Діоґу Жота (72)

Становище команд у групі 3: Португалія – 10, Франція – 10, Хорватія – 3, Швеція – 0

Ліга В

Норвегія – Північна Ірландія – 1:0

Гол: 1:0 – Стюарт Даллас (68, автогол)

Румунія – Австрія – 0:1

Гол: 0:1 – Алессандро Шопф (76)

Становище команд у групі 1: Австрія – 9, Норвегія – 9, Румунія – 4, Північна Ірландія – 1

Шотландія – Чехія – 1:0

Гол: 1:0 – Раян Фрезер (6)

Словаччина – Ізраїль – 2:3

Голи: 1:0 – Марек Гамшик (16). 2:0 – Роберт Мак (38). 2:1 – Еран Загаві (68). 2:2 – Еран Загаві (76). 2:3 – Еран Загаві (89)

Становище команд у групі 2: Шотландія – 10, Чехія – 6, Ізраїль – 5, Словаччина – 1

РФ – Угорщина – 0:0

Туреччина – Сербія – 2:2

Голи: 0:1 – Серґей Мілінковіч-Савіч (22). 0:2 – Александр Мітровіч (49, з пенальті). 1:2 – Хакан Чалханоґлу (57). 2:2 – Озан Туфан (76)

Становище команд у групі 3: РФ – 8, Угорщина – 7, Туреччина – 3, Сербія – 2

Фінляндія – Ірландія – 1:0

Гол: 1:0 – Фредрік Єнсен (66)

Болгарія – Вельс – 0:1

Гол: 0:1 – Джонатан Вільямс (85)

Становище команд у групі 4: Вельс – 10, Фінляндія – 9, Ірландія – 2, Болгарія – 1

Ліга С

Естонія – Вірменія – 1:1

Голи: 0:1 – Камо Ованнисян (8). 1:1 – Рауно Саппінен (14)

Македонія – Грузія – 1:1

Голи: 0:1 – Хвіча Кварацхелія (74). 1:1 – Еґзіян Аліоскі (90+3, з пенальті)

Становище команд у групі 2: Македонія – 6, Грузія – 6, Греція – 5, Естонія – 2

Греція – Косово – 0:0

На 19-й хвилині Анастасіос Бакасетас (Греція) не реалізував пенальті (воротар)

Молдова – Словенія – 0:4

Голи: 0:1 – Санді Ловріч (8). 0:2 – Гаріс Вучкіч (37, з пенальті). 0:3 – Гаріс Вучкіч (42). 0:4 – Гаріс Вучкіч (55, з пенальті)

Становище команд у групі 3: Словенія – 10, Греція – 8, Косово – 2, Молдова – 1

Литва – Албанія – 0:0

Білорусь – Казахстан – 2:0

Голи: 1:0 – Євген Яблонський (36). 2:0 – Роман Юзепчук (90+3)

Становище команд у групі 3: Білорусь – 7, Литва – 5, Албанія – 5, Казахстан – 4

Матчі п’ятого туру Ліги націй відбудуться 14 листопада.