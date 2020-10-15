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    Новини

    Ліга націй: Англія сенсаційно програє вдома, Португалія перемагає без Роналду (відео)

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    Данець Крістіан Еріксен переграє з одинадцятиметрової позначки воротаря англійців Джордана Пікфорда - Ліга націй: Англія сенсаційно програє вдома, Португалія перемагає без Роналду (відео)
    Данець Крістіан Еріксен переграє з одинадцятиметрової позначки воротаря англійців Джордана Пікфорда
    Світлина - Soccestand

    В усіх без винятку групах ситуація заплутана

    14 жовтня в Європі проводилися поєдинки четвертого туру Ліги націй. Зокрема в елітному дивізіоні, де на поле вийшли колективи трьох із чотирьох груп. Представники квартету 4, в якому виступає Україна, свої матчі провели днем раніше.

    Найбільша сенсація відбулася на лондонському «Вемблі», де Англія спершу після вилучення оборонця Гаррі Маґвайра залишилася у меншості, а потім пропустила єдиний у грі м’яч з пенальті від Крістіана Еріксена і програла Данії 0:1.

    У протистоянні фіналістів останнього чемпіонату світу Франція на загребському «Максимірі» перемогла Хорватію 2:1. Натомість португальці без хворого на коронавірус Кріштіану Роналду розгромили вдома шведів.

    У Лізі В неймовірну вольову перемогу над Словаччиною здобула збірна Ізраїлю. Після першого тайму ізраїльтяни поступалися 0:2, але хет-трик Ерана Загаві перевернув хід гри з ніг на голову. Перший м'яч Захаві забив з передачі півоборонця донецького «Шахтаря» Манора Соломона. Також допоміг своїй команді перемогти Молдову, провівши на полі всі 90 хвилин, київський динамівець Беньямін Вербіч.

    Ліга А

    Італія – Нідерланди – 1:1

    Голи: 1:0 – Лоренцо Пеллеґріні (16). 1:1 – Доні ван де Бек (25)

    Польща – Боснія і Герцеґовина – 3:0

    Голи: 1:0 – Роберт Левандовскі (40). 2:0 – Кароль Лінетті (45+1). 3:0 – Роберт Левандовскі (52)

    Становище команд у групі 1: Польща – 7, Італія – 6, Нідерланди – 5, Боснія і Герцеґовина – 2

    Англія – Данія – 0:1

    Гол: 0:1 – Крістіан Еріксен (35, з пенальті)

    Ісландія – Бельгія – 1:2

    Голи: 0:1 – Ромелу Лукаку (9). 1:1 – Біркір Севарссон (17). 1:2 – Ромелу Лукаку (38)

    Становище команд у групі 2: Бельгія – 9, Данія – 7, Англія – 7, Ісландія – 0

    Хорватія – Франція – 1:2

    Голи: 0:1 – Антуан Ґрізманн (8). 1:1 – Нікола Влашіч (64). 1:2 – Кіліан Мбаппе (79)

    Португалія – Швеція – 3:0

    Голи: 1:0 – Бернардо Сілва (21). 2:0 – Діоґу Жота (44). 3:0 – Діоґу Жота (72)

    Становище команд у групі 3: Португалія – 10, Франція – 10, Хорватія – 3, Швеція – 0

    Ліга В

    Норвегія – Північна Ірландія – 1:0

    Гол: 1:0 – Стюарт Даллас (68, автогол)

    Румунія – Австрія – 0:1

    Гол: 0:1 – Алессандро Шопф (76)

    Становище команд у групі 1: Австрія – 9, Норвегія – 9, Румунія – 4, Північна Ірландія – 1

    Шотландія – Чехія – 1:0

    Гол: 1:0 – Раян Фрезер (6)

    Словаччина – Ізраїль – 2:3

    Голи: 1:0 – Марек Гамшик (16). 2:0 – Роберт Мак (38). 2:1 – Еран Загаві (68). 2:2 – Еран Загаві (76). 2:3 – Еран Загаві (89)

    Становище команд у групі 2: Шотландія – 10, Чехія – 6, Ізраїль – 5, Словаччина – 1

    РФ – Угорщина – 0:0

    Туреччина – Сербія – 2:2

    Голи: 0:1 – Серґей Мілінковіч-Савіч (22). 0:2 – Александр Мітровіч (49, з пенальті). 1:2 – Хакан Чалханоґлу (57). 2:2 – Озан Туфан (76)

    Становище команд у групі 3: РФ – 8, Угорщина – 7, Туреччина – 3, Сербія – 2

    Фінляндія – Ірландія – 1:0

    Гол: 1:0 – Фредрік Єнсен (66)

    Болгарія – Вельс – 0:1

    Гол: 0:1 – Джонатан Вільямс (85)

    Становище команд у групі 4: Вельс – 10, Фінляндія – 9, Ірландія – 2, Болгарія – 1

    Ліга С

    Естонія – Вірменія – 1:1

    Голи: 0:1 – Камо Ованнисян (8). 1:1 – Рауно Саппінен (14)

    Македонія – Грузія – 1:1

    Голи: 0:1 – Хвіча Кварацхелія (74). 1:1 – Еґзіян Аліоскі (90+3, з пенальті)

    Становище команд у групі 2: Македонія – 6, Грузія – 6, Греція – 5, Естонія – 2

    Греція – Косово – 0:0

    На 19-й хвилині Анастасіос Бакасетас (Греція) не реалізував пенальті (воротар)

    Молдова – Словенія – 0:4

    Голи: 0:1 – Санді Ловріч (8). 0:2 – Гаріс Вучкіч (37, з пенальті). 0:3 – Гаріс Вучкіч (42). 0:4 – Гаріс Вучкіч (55, з пенальті)

    Становище команд у групі 3: Словенія – 10, Греція – 8, Косово – 2, Молдова – 1

    Литва – Албанія – 0:0

    Білорусь – Казахстан – 2:0

    Голи: 1:0 – Євген Яблонський (36). 2:0 – Роман Юзепчук (90+3)

    Становище команд у групі 3: Білорусь – 7, Литва – 5, Албанія – 5, Казахстан – 4

    Матчі п’ятого туру Ліги націй відбудуться 14 листопада.

     Читайте також: Ліга націй: Німеччина поступалася 0:2, але врятувалася в поєдинку зі Швейцарією (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліга націй Беньямін Вербіч Крістіан Еріксен Манор Соломон Серґей Мілінковіч-Савіч Александр Мітровіч Доні ван де Беек Ромелу Лукаку Кіліан Мбаппе Бернардо Сілва Антуан Ґрізманн Роберт Левандовскі Хакан Чалханоґлу Еран Загаві Гаррі Маґвайр Лоренцо Пеллеґріні Нікола Влашіч Озан Туфан Роберт Мак Санді Ловріч Фредрік Єнсен Марек Гамшик Діоґу Жота Рауно Саппінен Анастасіос Бакасетас Кароль Лінетті Біркір Севарссон Стюарт Даллас Алессандро Шопф Раян Фрезер Джонатан Вільямс Камо Ованнисян Хвіча Кварацхелія Еґзіян Аліоскі Гаріс Вучкіч Євген Яблонський Роман Юзепчук
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