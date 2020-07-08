Футболіст мадридського «Реала» пішов на самоізоляцію через друга



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Керівництво клубу поставилося до свідомого рішення Луки Йовіча з розумінням Фото - Youtube

Лука Йовіч вирішив проявити обережність

Сербський нападник мадридського «Реала» Лука Йовіч самоізолювався, повідомляє Football Espana з посиланням на El Chiringuito.

Спортовець пішов на самоізоляцію через те, що тест його друга на коронавірус показав позитивний результат. Результат тесту Йовіча – негативний, однак футболіст не буде виходити з дому найближчим часом з міркувань попередження можливого зараження. У мадридському клубі згодні з таким рішенням.

Йовіч перейшов в «Реал» торік улітку з німецького «Айнтрахта» за € 60 млн. У нинішньому сезоні форвард провів 15 матчів в чемпіонаті Іспанії (4 – в основі), забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

Додамо, що у червні Йовіч, який відновлюється після перелому ноги, влаштував барбекю з друзями, незважаючи на дію карантину, який був введений через загрозу поширення коронавірусу. На відміну від представників клубу української першої ліги «Руху» з Винників, Лука зробив висновки. Натомість ФК, яким володіє тютюновий магнат Козловський, влаштував колективний похід на шашлики вже після того, як тести кількох його представників виявилися позитивними, команду відправили на самоізоляцію, а її календарний матч перенесли. Найдивніше, що клуб і його керівництво не понесли покарання за публічне порушення режиму самоізоляції.