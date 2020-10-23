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    Ліга Європи: «Наполі» програє вдома, «Байєр» громить «Ніццу» і решта матчів першого туру

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    Нідерландський АЗ, який вибув з Ліги чемпіонів від київського&nbsp;&laquo;Динамо&raquo;, переміг на виїзді&nbsp;&laquo;Наполі&raquo; завдяки цьому голу Дані де Віта - Ліга Європи: «Наполі» програє вдома, «Байєр» громить «Ніццу» і решта матчів першого туру
    Нідерландський АЗ, який вибув з Ліги чемпіонів від київського «Динамо», переміг на виїзді «Наполі» завдяки цьому голу Дані де Віта
    Світлина - Soccerstand

    Стартував груповий турнір другого за силами клубного футбольного турніру Старого Світу

    22 жовтня у Європі зіграні поєдинки першого туру групового турніру Ліги Європи.

    Окрім квартету, в якому виступає луганська «Зоря», яка розпочала змагання з розгромної поразки в Лестері, проводилися поєдинки ще в 11-ти групах.

    «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Ніцца» (Франція) – 6:2

    Голи: 1:0 – Амірі (11). 2:0 – Аларіо (16). 2:1 – Амін Ґуїрі (31). 3:1 – Мусса Діабі (61). 4:1 – Бальарабі (69). 5:1 – Бельарабі (73). 6:1 – Флоріан Віртц (87). 6:2 – Алексіс Клод-Моріс (90)

    ЦСКА (Софія, Болгарія) – ЧФР (Клуж, Румунія) – 0:2

    Голи: 0:1 – Маріо Рондон (53). 0:2 – Чіпріан Дяк (74, з пенальті)

    «Дандалк» (Ірландія) – «Мьольде» (Норвегія) – 1:2

    Голи: 1:0 – Шейн Мюррей (35). 1:1 – Етзаз Гуссейн (62). 1:2 – Огі Омоїджуанфо (72)

    «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – «Славія» (Прага, Чехія) – 3:1

    Голи: 1:0 – Аґудело (45). 1:1 – Провод (75). 2:1 – Аколатсе (86). 3:1 – Аколатсе (88)

    «Лех» (Познань, Польща) – «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – 2:4

    Голи: 0:1 – Піцці (9, з пенальті). 1:1 – Мікаель Ішак (15). 1:2 – Дарвін Нуньєс (42). 2:2 – Мікаель Ішак (48). 2:3 – Дарвін Нуньєс (60). 2:4 – Дарвін Нуньєс (90+3)

    «Наполі» (Неаполь, Італія) – АЗ (Алкмар, Нідерланди) – 0:1

    Гол: 0:1 – Дані де Віт (57)

    ПАОК (Салоніки, Геція) – «Омонія» (Нікосія, Кіпр) – 1:1

    Голи: 0:1 – Ерік Ботеак (16). 1:1 – Томас Мурґ (56)

    ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – «Ґранада» (Іспанія) – 1:2

    Голи: 1:0 – Маріо Ґьотце (45+1). 1:1 – Хорхе Моліна (57). 1:2 – Мачіс (66)

    «Рапід» (Відень, Австрія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 1:2

    Голи: 1:0 – Фунтас (51). 1:1 – Давід Луїс (70). 1:2 – Обамеянґ (74)

    «Рієка» (Хорватія) – «Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Хон Баутіста (90+3)

    «Стандард» (Льєж, Бельгія) – «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – 0:2

    Голи: 0:1 – Таварньєр (19, з пенальті). 0:2 – Кемар Руф (90+3)

    «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – «Рома» (Рим, Італія) – 1:2

    Голи: 1:0 – Нсаме (14, з пенальті). 1:1 – Бруно Перес (69). 1:2 – Кумбулла (74)

    «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – «Мілан» (Італія) – 1:3

    Голи: 0:1 – Раде Круніч (14). 0:2 – Брагім Діас (42). 1:2 – Могаммед Ельюнуссі (76). 1:3 – Єнс Гауґе (90+2)

    «Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – 0:0

    «Гоффенгайм» (Німеччина) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – 2:0

    Голи: 1:0 – Крістоф Баумґартнер (64). 2:0 – Мунас Даббур (90+3)

    «Слован» (Ліберець, Чехія) – «Ґент» (Бельгія) – 1:0

    Гол: 1:0 – Абдулла Юсуф (29)

    «Лудоґорец» (Болгарія) – «Антверпен» (Бельгія) – 1:2

    Голи: 1:0 – Марін Іхіньо (46). 1:1 – Ґеркенс (63). 1:2 – Ліор Рафаелов (70)

    «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Карабах» (Аґдам, Азербайджан) – 1:0

    Гол: 1:0 – Йонатан Коген (10)

    «Спарта» (Прага, Чехія) – «Лілль» (Франція) – 1:4

    Голи: 0:1 – Юсуф Язіджі (45+1). 1:1 – Борек Дочкал (47). 1:2 – Юсуф Язіджі (60). 1:3 – Джонатан Айкон (66). 1:4 – Юсуф Язіджі (75)

    «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 3:0

    Голи: 1:0 – Лукас Моура (18). 2:0 – Андрес Андраде (27, автогол). 3:0 – Сон Гин-Мін (84)

    «Вільярреал» (Іспанія) – «Сівваспор» (Туреччина) – 5:3

    Голи: 1:0 – Такефуса Кубо (13). 2:0 – Карлос Бакка (20). 2:1 – Оларенваджу Кайоде (33). 2:2 – Ятабаре (43). 3:2 – Хуан Фойт (57). 3:3 – ф (67). 4:3 – Пако Алькасер (74). 5:3 – Пако Алькасер (78)

    «Вольфсберґер» (Австрія) – ЦСКА (Москва, РФ) – 1:1

    Голи: 0:1 – Адольфо Ґаїч (5). 1:1 – Міхаель Ліндль (42)

     Матчі другого туру групового турніру Ліги Європи відбудуться 29 жовтня.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Давід Луїс ФК Рома ФК Тоттнем Готспур Сон Гин-Мін ФК Наполі Пако Алькасер Маріо Ґьотце ФК Арсенал (Лондон) ФК Вільярреал ФК Динамо (Загреб) ФК «Ґент» ФК Гоффенгайм ФК Бенфіка ФК Славія (Прага) Раде Круніч ФК «Селтік» ПСВ (Ейндховен) ФК ЦСКА (Москва) ФК ПАОК (Салоніки) ФК ЛАСК ФК ЦСКА (Софія) ЧФР «Клуж» Маріо Рондон ФК АЗ (Алкмар) ФК «Мілан» ФК «Янґ Бойз» ФК «Црвена Звезда» ФК «Рієка» ФК «Лілль» ФК «Байєр» (Леверкузен) ФК «Лех» (Познань) Піцці ФК «Карабах» ФК «Вольфсберґер» Хорхе Моліна ФК «Стандард» (Льєж) ФК «Феєноорд» ФК «Рейнджерс» ФК «Лудоґорец» ФК «Омонія» ФК «Сівваспор» Чіпріан Дяк П'єр-Емерік Обамеянґ Лукас Моура Такефуса Кубо Карлос Бакка ФК «Слован» (Ліберець) ФК «Спарта» (Прага) Мусса Діабі ФК «Реал Сосьєдад» Крістоф Баумґартнер Могаммед Ельюнуссі Дані Де Віт ФК «Рапід» (Відень) ФК «Маккабі» (Тель-Авів) ФК «Ґранада» Мунас Даббур Брагім Діас Джеймс Таварньєр ФК «Дандалк» Шейн Мюррей Марін Іхіньо ФК «Хапоель» (Беєр-Шева) ФК «Мьольде» ФК «Ніцца» ФК «Антверпен» Амін Ґуїрі Карім Бельяарабі Флоріан Віртц Алексіс Клод-Моріс Етзаз Гуссейн Огі Омоїджуанфо Мікаель Ішак Дарвін Нуньєс Ерік Ботеак Томас Мурґ Хон Баутіста Кемар Руф Бруно Перес Єнс Гауґе Абдулла Юсуф Ліор Рафаелов Йонатан Коген Юсуф Язіджі Борек Дочкал Джонатан Айкон Андрес Андраде Оларенваджу Кайоде Хуан Фойт Макс Ґрадель Адольфо Ґаїч Міхаель Ліндль
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