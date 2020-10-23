Ліга Європи: «Наполі» програє вдома, «Байєр» громить «Ніццу» і решта матчів першого туру
Стартував груповий турнір другого за силами клубного футбольного турніру Старого Світу
22 жовтня у Європі зіграні поєдинки першого туру групового турніру Ліги Європи.
Окрім квартету, в якому виступає луганська «Зоря», яка розпочала змагання з розгромної поразки в Лестері, проводилися поєдинки ще в 11-ти групах.
«Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Ніцца» (Франція) – 6:2
Голи: 1:0 – Амірі (11). 2:0 – Аларіо (16). 2:1 – Амін Ґуїрі (31). 3:1 – Мусса Діабі (61). 4:1 – Бальарабі (69). 5:1 – Бельарабі (73). 6:1 – Флоріан Віртц (87). 6:2 – Алексіс Клод-Моріс (90)
ЦСКА (Софія, Болгарія) – ЧФР (Клуж, Румунія) – 0:2
Голи: 0:1 – Маріо Рондон (53). 0:2 – Чіпріан Дяк (74, з пенальті)
«Дандалк» (Ірландія) – «Мьольде» (Норвегія) – 1:2
Голи: 1:0 – Шейн Мюррей (35). 1:1 – Етзаз Гуссейн (62). 1:2 – Огі Омоїджуанфо (72)
«Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – «Славія» (Прага, Чехія) – 3:1
Голи: 1:0 – Аґудело (45). 1:1 – Провод (75). 2:1 – Аколатсе (86). 3:1 – Аколатсе (88)
«Лех» (Познань, Польща) – «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – 2:4
Голи: 0:1 – Піцці (9, з пенальті). 1:1 – Мікаель Ішак (15). 1:2 – Дарвін Нуньєс (42). 2:2 – Мікаель Ішак (48). 2:3 – Дарвін Нуньєс (60). 2:4 – Дарвін Нуньєс (90+3)
«Наполі» (Неаполь, Італія) – АЗ (Алкмар, Нідерланди) – 0:1
Гол: 0:1 – Дані де Віт (57)
ПАОК (Салоніки, Геція) – «Омонія» (Нікосія, Кіпр) – 1:1
Голи: 0:1 – Ерік Ботеак (16). 1:1 – Томас Мурґ (56)
ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – «Ґранада» (Іспанія) – 1:2
Голи: 1:0 – Маріо Ґьотце (45+1). 1:1 – Хорхе Моліна (57). 1:2 – Мачіс (66)
«Рапід» (Відень, Австрія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 1:2
Голи: 1:0 – Фунтас (51). 1:1 – Давід Луїс (70). 1:2 – Обамеянґ (74)
«Рієка» (Хорватія) – «Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія) – 0:1
Гол: 0:1 – Хон Баутіста (90+3)
«Стандард» (Льєж, Бельгія) – «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – 0:2
Голи: 0:1 – Таварньєр (19, з пенальті). 0:2 – Кемар Руф (90+3)
«Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – «Рома» (Рим, Італія) – 1:2
Голи: 1:0 – Нсаме (14, з пенальті). 1:1 – Бруно Перес (69). 1:2 – Кумбулла (74)
«Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – «Мілан» (Італія) – 1:3
Голи: 0:1 – Раде Круніч (14). 0:2 – Брагім Діас (42). 1:2 – Могаммед Ельюнуссі (76). 1:3 – Єнс Гауґе (90+2)
«Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – 0:0
«Гоффенгайм» (Німеччина) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – 2:0
Голи: 1:0 – Крістоф Баумґартнер (64). 2:0 – Мунас Даббур (90+3)
«Слован» (Ліберець, Чехія) – «Ґент» (Бельгія) – 1:0
Гол: 1:0 – Абдулла Юсуф (29)
«Лудоґорец» (Болгарія) – «Антверпен» (Бельгія) – 1:2
Голи: 1:0 – Марін Іхіньо (46). 1:1 – Ґеркенс (63). 1:2 – Ліор Рафаелов (70)
«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Карабах» (Аґдам, Азербайджан) – 1:0
Гол: 1:0 – Йонатан Коген (10)
«Спарта» (Прага, Чехія) – «Лілль» (Франція) – 1:4
Голи: 0:1 – Юсуф Язіджі (45+1). 1:1 – Борек Дочкал (47). 1:2 – Юсуф Язіджі (60). 1:3 – Джонатан Айкон (66). 1:4 – Юсуф Язіджі (75)
«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 3:0
Голи: 1:0 – Лукас Моура (18). 2:0 – Андрес Андраде (27, автогол). 3:0 – Сон Гин-Мін (84)
«Вільярреал» (Іспанія) – «Сівваспор» (Туреччина) – 5:3
Голи: 1:0 – Такефуса Кубо (13). 2:0 – Карлос Бакка (20). 2:1 – Оларенваджу Кайоде (33). 2:2 – Ятабаре (43). 3:2 – Хуан Фойт (57). 3:3 – ф (67). 4:3 – Пако Алькасер (74). 5:3 – Пако Алькасер (78)
«Вольфсберґер» (Австрія) – ЦСКА (Москва, РФ) – 1:1
Голи: 0:1 – Адольфо Ґаїч (5). 1:1 – Міхаель Ліндль (42)Матчі другого туру групового турніру Ліги Європи відбудуться 29 жовтня.