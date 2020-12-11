Ліга Європи: стовідсотковий «Арсенал», рівень суперників «Динамо» та всі учасники 1/16 фіналу

Для українця Ігоря Пластуна (у центрі) з бельгійського «Ґента» ця Ліга Європи стала суцільним розчаруванням

Груповий турнір завершився без відвертих сенсацій

У четвер, 10 грудня, матчами шостого туру завершився груповий турнір Ліги Європи.

За його підсумками визначилися уі 24 учасники 1/16 фіналу. До «Роми», «Арсеналу», «Лестера», «Браґи», «Лілля», «Мілана», «Вільярреала», «Антверпена», «Тоттнем Готспура», заґребського «Динамо», «Гоффенгайма», «Црвени Звезди», леверкузенського «Байєра», празької «Славії», «Ґранади», «Рейнджерса» і «Бенфіки», які вийшли в плей-оф достроково, додалися «Янґ Бойз», «Мьольде», ПСВ, «Наполі», «Реал Сосьєдад» і «Вольфсберґер».

У попередніх два дні місця в 1/16 фіналу Ліги Європи забронювали собі вісім третіх команд групового турніру Ліги чемпіонів – «Зальцбурґ», «Олімпіакос», «Аякс», «Краснодар», «Брюґґе», «Манчестер Юнайтед», а також українські «Шахтар» і «Динамо».

Нагадаємо, що в груповому турнірі Ліги Європи виступала луганська «Зоря», яка свій заключний поєдинок португальській «Бразі» програла і посіла в групі третю позицію.

Варто також звернути увагу на те, що не вийшли з групи Ліги Європи обидва суперники київського «Динамо» за кваліфікацією Ліги чемпіонів – бельгійський «Ґент» та нідерландський АЗ.

Усі шість поєдинків групового турніру виграла лише одна команда – лондонський «Арсенал».

ЦСКА (Софія, Болгарія) – «Рома» (Рим, Італія) – 3:1

Голи: 1:0 – Тьяґу Родріґеш (5). 1:1 – Томмазо Міланезе (22). 2:1 – Алі Сов (34). 3:1 – Алі Сов (55)

«Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – ЧФР «Клуж» (Румунія) – 2:1

Голи: 0:1 – Ґабріель Дебелюх (84). 1:1 – Жан-П’єр Нсаме (90+3). 2:1 – Джанлука Ґаудіньо (90+6)

Підсумкове становище команд у групі А: «Рома» - 13, «Янґ Бойз» - 10, ЧФР «Клуж» - 5, ЦСКА (Софія) – 5

«Дандалк» (Ірландія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 2:4

Голи: 0:1 – Едвард Нкетія (12). 0:2 – Могамед Ельнені (18). 1:2 – Джордан Флорес (22). 1:3 – Джозеф Віллок (67). 1:4 – Фоларін Балоґун (80). 2:4 – Шейн Гоар (85)

«Рапід» (Відень, Австрія) – «Мьольде» (Норвегія) – 2:2

Голи: 0:1 – Маґнус Ейкрем (12). 1:1 – Марсель Рітцмайєр (43). 1:2 – Маґнус Ейкрем (46). 2:2 – Меліх Ібрагімоґлу (90)

Підсумкове становище команд у групі В: «Арсенал» - 18, «Мьольде» - 10, «Рапід» - 7, «Дандалк» - 0

«Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – «Ніцца» (Франція) – 1:0

Гол: 1:0 – Ротем Гатуель (72)

«Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Славія» (Прага, Чехія) – 4:0

Голи: 1:0 – Леон Бейлі (8). 2:0 – Леон Бейлі (32). 3:0 – Мусса Діабі (59). 4:0 – Карім Бельарабі (90+1)

Підсумкове становище команд у групі С: «Байєр» - 15, «Славія» - 12, «Хапоель» БШ – 6, «Ніцца» - 3

«Лех» (Познань, Польща) – «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – 0:2

Голи: 0:1 – Седрік Іттен (31). 0:2 – Яніс Хаджі (72)

«Стандард» (Льєж, Бельгія) – «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – 2:2

Голи: 1:0 – Ніколя Раскен (12). 1:1 – Евертон (16). 2:1 – Абдул Тапсоба (60). 2:2 – Піцці (67, з пенальті)

Підсумкове становище команд у групі D: «Рейнджерс» - 14, «Бенфіка» - 12, «Стандард» - 4, «Лех» - 3

ПАОК (Салоніки, Греція) – «Ґранада» (Іспанія) – 0:0

ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – «Омонія» (Нікосія, Кіпр) – 4:0

Голи: 1:0 – Доніелл Мален (35). 2:0 – Дензел Дюмфріс (63). 3:0 – Йоел Піру (90+1). 4:0 – Йоел Піру (90+3)

Підсумкове становище команд у групі Е: ПСВ – 12, «Ґранада» - 11, ПАОК – 6, «Омонія» - 4

«Наполі» (Неаполь, Італія) – «Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія) – 1:1

Голи: 1:0 – Пьотр Зеліньскі (35). 1:1 – Хосе Вілліан (90+2)

«Рієка» (Хорватія) – АЗ (Алкмар, Нідерланди) – 2:1

Голи: 1:0 – Лука Менало (52). 1:1 – Овен Вейндал (57). 2:1 – Іван Томечак (90+3)

Підсумкове становище команд у групі F: «Наполі» - 11, «Реал Сосьєдад» - 9, АЗ – 8, «Рієка» - 4

«Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – «Лілль» (Франція) – 3:2

Голи: 1:0 – Крістофер Жюльєн (21). 1:1 – Джонатан Айкон (24). 2:1 – Каллум Макґреґор (28, з пенальті). 2:2 – Тімоті Веа (71). 3:2 – Девід Тернбулл (75)

«Спарта» (Прага, Чехія) – «Мілан» (Італія) – 0:1

Гол: 0:1 – Єнс Гауґе (23)

Підсумкове становище команд у групі Н: «Мілан» - 13, «Лілль» - 11, «Спарта» - 6, «Селтік» - 4

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Сівваспор» (Туреччина) – 1:0

Гол: 1:0 – Енрік Саборіт (67)

Матч «Вільярреал» (Іспанія) - «Карабах» (Аґдам, Азербайджан) перенесений на невизначений термін через спалах позитивних тестів на коронавірус у лавах азербайджанського туру.

Становище команд у групі І: «Вільярреал» - 13, «Маккабі ТА – 11, «Сівваспор» - 6, «Карабах» - 1

«Лудоґорец» (Болгарія) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 1:3

Голи: 1:0 – Елвіс Ману (46). 1:1 – Філіпп Візінґер (56). 1:2 – Рене Реннер (61, з пенальті). 1:2 – Еміль Мадсен (67)

«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – «Антверпен» (Бельгія) – 2:0

Голи: 1:0 – Карлос Вінісіус (57). 2:0 – Джовані Ло Сельсо (71)

Підсумкове становище команд у групі J: «Тоттнем Готспур» - 13, «Антверпен» - 12, ЛАСК – 10, «Лудоґорец» - 0

«Динамо» (Заґреб, Хорватія) – ЦСКА (Москва, РФ) – 3:1

Голи: 1:0 – Йошко Ґвардіол (28). 2:0 – Міслав Оршіч (41). 3:0 – Лірім Кастраті (75). 3:1 – Крістіян Бістровіч (77)

«Вольфсберґер» (Австрія) – «Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – 1:0

Гол: 1:0 – Деян Йовельїч (31)

Підсумкове становище команд у групі К: «Динамо» З – 14, «Вольфсберґер» - 10, «Феєноорд» - 5, ЦСКА М – 3

«Гоффенгайм» (Німеччина) – «Ґент» (Бельгія) – 4:1

Голи: 1:0 – Максиміліан Байєр (21). 2:0 – Роберт Сков (26). 3:0 – Максиміліан Байєр (49). 4:0 – Андрей Крамаріч (64). 4:1 – Нуріо Фортуна (81)

У складі гостей усі 90 хвилин провели двоє українців – центральний оборонець Ігор Пластун і центральний хавбек Роман Безус. Нападник Роман Яремчук вийшов на заміну на 57-й хвилині.

«Слован» (Ліберець, Чехія) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – 0:0

Підсумкове становище команд у групі L: «Гоффенгайм» - 16, «Црвена Звезда» - 11, «Слован» - 7, «Ґент» - 0

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться у понеділок, 14 грудня у швейцарському Ньоні.