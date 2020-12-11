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    Ліга Європи: стовідсотковий «Арсенал», рівень суперників «Динамо» та всі учасники 1/16 фіналу

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    Для українця Ігоря Пластуна (у центрі) з бельгійського&nbsp;&laquo;Ґента&raquo; ця Ліга Європи стала суцільним розчаруванням - Ліга Європи: стовідсотковий «Арсенал», рівень суперників «Динамо» та всі учасники 1/16 фіналу
    Для українця Ігоря Пластуна (у центрі) з бельгійського «Ґента» ця Ліга Європи стала суцільним розчаруванням
    Світлина - Soccerstand

    Груповий турнір завершився без відвертих сенсацій

    У четвер, 10 грудня, матчами шостого туру завершився груповий турнір Ліги Європи.

    За його підсумками визначилися уі 24 учасники 1/16 фіналу. До «Роми», «Арсеналу», «Лестера», «Браґи», «Лілля», «Мілана», «Вільярреала», «Антверпена», «Тоттнем Готспура», заґребського «Динамо», «Гоффенгайма», «Црвени Звезди», леверкузенського «Байєра», празької «Славії», «Ґранади», «Рейнджерса» і «Бенфіки»,  які вийшли в плей-оф достроково, додалися «Янґ Бойз», «Мьольде», ПСВ, «Наполі», «Реал Сосьєдад» і «Вольфсберґер».

    У попередніх два дні місця в 1/16 фіналу Ліги Європи забронювали собі вісім третіх команд групового турніру Ліги чемпіонів – «Зальцбурґ», «Олімпіакос», «Аякс», «Краснодар», «Брюґґе», «Манчестер Юнайтед», а також українські «Шахтар» і «Динамо».

    Нагадаємо, що в груповому турнірі Ліги Європи виступала луганська «Зоря», яка свій заключний поєдинок португальській «Бразі» програла і посіла в групі третю позицію.

    Варто також звернути увагу на те, що не вийшли з групи Ліги Європи обидва суперники київського «Динамо» за кваліфікацією Ліги чемпіонів – бельгійський «Ґент» та нідерландський АЗ.

    Усі шість поєдинків групового турніру виграла лише одна команда – лондонський «Арсенал».

    ЦСКА (Софія, Болгарія) – «Рома» (Рим, Італія) – 3:1

    Голи: 1:0 – Тьяґу Родріґеш (5). 1:1 – Томмазо Міланезе (22). 2:1 – Алі Сов (34). 3:1 – Алі Сов (55)

    «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – ЧФР «Клуж» (Румунія) – 2:1

    Голи: 0:1 – Ґабріель Дебелюх (84). 1:1 – Жан-П’єр Нсаме (90+3). 2:1 – Джанлука Ґаудіньо (90+6)

    Підсумкове становище команд у групі А: «Рома» - 13, «Янґ Бойз» - 10, ЧФР «Клуж» - 5, ЦСКА (Софія) – 5

    «Дандалк» (Ірландія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 2:4

    Голи: 0:1 – Едвард Нкетія (12). 0:2 – Могамед Ельнені (18). 1:2 – Джордан Флорес (22). 1:3 – Джозеф Віллок (67). 1:4 – Фоларін Балоґун (80). 2:4 – Шейн Гоар (85)

    «Рапід» (Відень, Австрія) – «Мьольде» (Норвегія) – 2:2

    Голи: 0:1 – Маґнус Ейкрем (12). 1:1 – Марсель Рітцмайєр (43). 1:2 – Маґнус Ейкрем (46). 2:2 – Меліх Ібрагімоґлу (90)

    Підсумкове становище команд у групі В: «Арсенал» - 18, «Мьольде» - 10, «Рапід» - 7, «Дандалк» - 0

    «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – «Ніцца» (Франція) – 1:0

    Гол: 1:0 – Ротем Гатуель (72)

    «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Славія» (Прага, Чехія) – 4:0

    Голи: 1:0 – Леон Бейлі (8). 2:0 – Леон Бейлі (32). 3:0 – Мусса Діабі (59). 4:0 – Карім Бельарабі (90+1)

    Підсумкове становище команд у групі С: «Байєр» - 15, «Славія» - 12, «Хапоель» БШ – 6, «Ніцца» - 3

    «Лех» (Познань, Польща) – «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – 0:2

    Голи: 0:1 – Седрік Іттен (31). 0:2 – Яніс Хаджі (72)

    «Стандард» (Льєж, Бельгія) – «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – 2:2

    Голи: 1:0 – Ніколя Раскен (12). 1:1 – Евертон (16). 2:1 – Абдул Тапсоба (60). 2:2 – Піцці (67, з пенальті)

    Підсумкове становище команд у групі D: «Рейнджерс» - 14, «Бенфіка» - 12, «Стандард» - 4, «Лех» - 3

    ПАОК (Салоніки, Греція) – «Ґранада» (Іспанія) – 0:0

    ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – «Омонія» (Нікосія, Кіпр) – 4:0

    Голи: 1:0 – Доніелл Мален (35). 2:0 – Дензел Дюмфріс (63). 3:0 – Йоел Піру (90+1). 4:0 – Йоел Піру (90+3)

    Підсумкове становище команд у групі Е: ПСВ – 12, «Ґранада» - 11, ПАОК – 6, «Омонія» - 4

    «Наполі» (Неаполь, Італія) – «Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія) – 1:1

    Голи: 1:0 – Пьотр Зеліньскі (35). 1:1 – Хосе Вілліан (90+2)

    «Рієка» (Хорватія) – АЗ (Алкмар, Нідерланди) – 2:1

    Голи: 1:0 – Лука Менало (52). 1:1 – Овен Вейндал (57). 2:1 – Іван Томечак (90+3)

    Підсумкове становище команд у групі F: «Наполі» - 11, «Реал Сосьєдад» - 9, АЗ – 8, «Рієка» - 4

    «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – «Лілль» (Франція) – 3:2

    Голи: 1:0 – Крістофер Жюльєн (21). 1:1 – Джонатан Айкон (24). 2:1 – Каллум Макґреґор (28, з пенальті). 2:2 – Тімоті Веа (71). 3:2 – Девід Тернбулл (75)

    «Спарта» (Прага, Чехія) – «Мілан» (Італія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Єнс Гауґе (23)

    Підсумкове становище команд у групі Н: «Мілан» - 13, «Лілль» - 11, «Спарта» - 6, «Селтік» - 4

    «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Сівваспор» (Туреччина) – 1:0

    Гол: 1:0 – Енрік Саборіт (67)

    Матч «Вільярреал» (Іспанія) - «Карабах» (Аґдам, Азербайджан) перенесений на невизначений термін через спалах позитивних тестів на коронавірус у лавах азербайджанського туру.

    Становище команд у групі І: «Вільярреал» - 13, «Маккабі ТА – 11, «Сівваспор» - 6, «Карабах» - 1

    «Лудоґорец» (Болгарія) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 1:3

    Голи: 1:0 – Елвіс Ману (46). 1:1 – Філіпп Візінґер (56). 1:2 – Рене Реннер (61, з пенальті). 1:2 – Еміль Мадсен (67)

    «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – «Антверпен» (Бельгія) – 2:0

    Голи: 1:0 – Карлос Вінісіус (57). 2:0 – Джовані Ло Сельсо (71)

    Підсумкове становище команд у групі J: «Тоттнем Готспур» - 13, «Антверпен» - 12, ЛАСК – 10, «Лудоґорец» - 0

    «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – ЦСКА (Москва, РФ) – 3:1

    Голи: 1:0 – Йошко Ґвардіол (28). 2:0 – Міслав Оршіч (41). 3:0 – Лірім Кастраті (75). 3:1 – Крістіян Бістровіч (77)

    «Вольфсберґер» (Австрія) – «Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – 1:0

    Гол: 1:0 – Деян Йовельїч (31)

    Підсумкове становище команд у групі К: «Динамо» З – 14, «Вольфсберґер» - 10, «Феєноорд» - 5, ЦСКА М – 3

    «Гоффенгайм» (Німеччина) – «Ґент» (Бельгія) – 4:1

    Голи: 1:0 – Максиміліан Байєр (21). 2:0 – Роберт Сков (26). 3:0 – Максиміліан Байєр (49). 4:0 – Андрей Крамаріч (64). 4:1 – Нуріо Фортуна (81)

    У складі гостей усі 90 хвилин провели двоє українців – центральний оборонець Ігор Пластун і центральний хавбек Роман Безус. Нападник Роман Яремчук вийшов на заміну на 57-й хвилині.

    «Слован» (Ліберець, Чехія) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – 0:0

    Підсумкове становище команд у групі L: «Гоффенгайм» - 16, «Црвена Звезда» - 11, «Слован» - 7, «Ґент» - 0

    Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться у понеділок, 14 грудня у швейцарському Ньоні.

     Читайте також: Ліга Європи: за тур до фінішу визначилося 12 із 24 учасників плей-оф. Усі матчі п’ятого туру (відео)
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Рома ФК Тоттнем Готспур ФК Наполі ФК Арсенал (Лондон) ФК Вільярреал ФК Динамо (Загреб) ФК «Ґент» ФК Гоффенгайм ФК Бенфіка ФК Славія (Прага) Ігор Пластун ФК «Селтік» ПСВ (Ейндховен) ФК ЦСКА (Москва) ФК ПАОК (Салоніки) ФК ЛАСК ФК ЦСКА (Софія) ЧФР «Клуж» ФК АЗ (Алкмар) ФК «Мілан» Алі Сов ФК «Янґ Бойз» Міслав Оршіч ФК «Рієка» ФК «Лілль» ФК «Байєр» (Леверкузен) ФК «Лех» (Познань) Піцці Седрік Іттен ФК «Карабах» ФК «Вольфсберґер» ФК «Стандард» (Льєж) ФК «Феєноорд» ФК «Рейнджерс» ФК «Лудоґорец» ФК «Омонія» ФК «Сівваспор» Йошко Ґвардіол Яніс Хаджі Пьотр Зеліньскі Леон Бейлі ФК «Спарта» (Прага) Філіпп Візінґер ФК «Реал Сосьєдад» ФК «Рапід» (Відень) ФК «Маккабі» (Тель-Авів) ФК «Ґранада» Нуріо Фортуна Іван Томечак Андрей Крамаріч Джовані Ло Сельсо ФК «Дандалк» Елвіс Ману ФК «Хапоель» (Беєр-Шева) Ґабріель Дебелюх ФК «Мьольде» ФК «Ніцца» ФК «Антверпен» Єнс Гауґе Джонатан Айкон Едвард Нкетія Доніелл Мален Каллум Макґреґор Жан-П’єр Нсаме Фоларін Балоґун Маґнус Ейкрем Джордан Флорес Томмазо Міланезе Могамед Ельнені Марсель Рітцмайєр Карім Бельарабі Абдул Тапсоба Дензел Дюмфріс Хосе Вілліан Овен Вейндал Енрік Саборіт Крістіян Бістровіч Деян Йовельїч Максиміліан Байєр
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