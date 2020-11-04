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    Український нападник Роман Яремчук зробив хет-трик у чемпіонаті Бельгії (відео)

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    Роман Яремчук забив навіть чотири м'ячі, але одного суддя не зарахував - Український нападник Роман Яремчук зробив хет-трик у чемпіонаті Бельгії (відео)
    Роман Яремчук забив навіть чотири м'ячі, але одного суддя не зарахував
    Світлина - UA-Футбол

    Форвард збірної України має в своєму активі вже шість м’ячів

    В 11-му турі бельгійської футбольної Ліги Жюпіле «Ґент» на виїзді переміг команду «Васланд-Беверен» з рахунком 4:1.

    Український Роман Яремчук забив другий м'яч своєї команди в цьому матчі на 29-й хвилині, пройшовши захисні редути з центру поля. А потім і довів рахунок до розгромного на 37-й хвилині (3:0).

    Ще один гол п'ятою від українського форварда на початку матчу не був зарахований. Зате на 44-й хвилині Яремчук оформив хет-трик, перший для нього в чемпіонаті Бельгії.

    Таким чином, Роман у дев’яти проведених матчах поточної Ліги Жюпіле забив шість м’ячів.

    Додамо, що двоє інших українців з «Ґента» участі в матчі не брали. Роман Безус відсидів гру на лаві запасних, а Ігор Пластун не потрапив до заявки.

    Після 11-ти турів «Ґент» з 12-ма очками посідає 12-те місце. «Васланд-Беверен» має 14 очок і йде передостаннім, 17-м. Гірше грає лише «Мюскрон», у якого на пункт менше. Лідирує в Лізі Жюпіле «Шарлеруа» - 22 очки.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Безус Роман Яремчук ФК «Ґент» Ліга Жюпіле Ігор Пластун ФК «Шарлеруа» ФК «Васланд-Беверен» ФК «Мюскрон»
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