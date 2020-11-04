Український нападник Роман Яремчук зробив хет-трик у чемпіонаті Бельгії (відео)

Роман Яремчук забив навіть чотири м'ячі, але одного суддя не зарахував

Форвард збірної України має в своєму активі вже шість м’ячів

В 11-му турі бельгійської футбольної Ліги Жюпіле «Ґент» на виїзді переміг команду «Васланд-Беверен» з рахунком 4:1.

Український Роман Яремчук забив другий м'яч своєї команди в цьому матчі на 29-й хвилині, пройшовши захисні редути з центру поля. А потім і довів рахунок до розгромного на 37-й хвилині (3:0).

Ще один гол п'ятою від українського форварда на початку матчу не був зарахований. Зате на 44-й хвилині Яремчук оформив хет-трик, перший для нього в чемпіонаті Бельгії.

Таким чином, Роман у дев’яти проведених матчах поточної Ліги Жюпіле забив шість м’ячів.

Додамо, що двоє інших українців з «Ґента» участі в матчі не брали. Роман Безус відсидів гру на лаві запасних, а Ігор Пластун не потрапив до заявки.

Після 11-ти турів «Ґент» з 12-ма очками посідає 12-те місце. «Васланд-Беверен» має 14 очок і йде передостаннім, 17-м. Гірше грає лише «Мюскрон», у якого на пункт менше. Лідирує в Лізі Жюпіле «Шарлеруа» - 22 очки.