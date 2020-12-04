Ліга Європи: за тур до фінішу визначилося 12 із 24 учасників плей-оф. Усі матчі п’ятого туру (відео)

Гол іспанця Брагіма Діаса остаточно зняв питання про переможця в матчі «Мілан» - «Селтік»

Найкарколомнішим вийшов сюжет поєдинку в Мілані

У четвер, 3 грудня, відбулися поєдинки п’ятого туру групового турніру Ліги Європи.

«Главком» уже розповідав про ситуацію в групі G та L. У першій з них луганська «Зоря» попри дві перемоги поспіль втратила шанси на вихід у плей-оф достроково. А в другій відбувся матч, у якому в складі обох команд забивали українські футболісти, а судила поєдинок українська арбітриня Катерина Монзуль.

Найцікавішим поміж решти десяти груп був поєдинок у Мілані, де місцевий однойменний клуб дуже швидко пропустив два м’ячі у свої ворота, але потім відігрався і переміг 4:2 шотландський «Селтік».

Звертає на себе увагу також достроковий виліт російського ЦСКА із Москви. То за умови, що група в «армєйцев» була, м’яко кажучи, посередня.

«Рома» (Рим, Італія) – «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – 3:1

Голи: 0:1 – Жан-П’єр Нсаме (34). 1:1 – Борха Майораль (34). 2:1 – Ріккардо Калафіорі (59). 3:1 – Едін Джеко (81)

ЧФР «Клуж» (Румунія) – ЦСКА (Софія, Болгарія) – 0:0

Становище команд у групі А: «Рома» - 13, «Янґ Бойз» - 7, ЧФР «Клуж» - 5, ЦСКА (Софія) – 2

«Арсенал» (Лондон, Англія) – «Рапід» (Відень, Австрія) – 4:1

Голи: 1:0 – Александр Ляказетт (10). 2:0 – Пабло Марі (18). 3:0 – Едвард Нкетія (44). 4:0 – Коя Кітаґава (47). 4:1 – Іміл Сміт-Ров (66)

«Мьольде» (Норвегія) – «Дандалк» (Ірландія) – 3:1

Голи: 1:0 – Маґнус Ейкрем (30). 2:0 – Огі Омоджуанфо (41). 3:0 – Мартін Елліннсен (67). 3:1 – Джордан Флорес (90+4)

Становище команд у групі В: «Арсенал» - 15, «Мьольде» - 9, «Рапід» - 6, «Дандалк» - 0

«Ніцца» (Франція) – «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – 2:3

Голи: 0:1 – Мусса Діабі (22). 1:1 – Гассан Камара (26). 1:2 – Александр Драґовіч (32). 2:2 – Дан Ндойє (47). 2:3 – Юліан Баумґартлінґер (51)

«Славія» (Прага, Чехія) – «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – 3:0

Голи: 1:0 – Абдаллах Сіма (31). 2:0 – Ніколає Станчу (36). 3:0 – Дуду Твітто (86, автогол)

Становище команд у групі С: «Славія» - 12, «Байєр» - 12, «Ніцца» - 3, «Хапоель» БШ – 3

«Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – «Лех» Познань, Польща) – 4:0

Голи: 1:0 – Ян Вертонґен (36). 2:0 – Дарвін Нуньєс (57). 3:0 – Піцці (58). 4:0 – Юліан Вайґль (89)

«Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Стандард» (Льєж, Бельгія) – 3:2

Голи: 0:1 – Максім Лестьєнн (6). 1:1 – Коннор Ґолдсон (39). 1:2 – Дує Коп (41). 2:2 – Джеймс Таверньєр (41, з пенальті). 3:2 – Скотт Арфілд (63)

Становище команд у групі D: «Рейнджерс» - 11, «Бенфіка» - 11, «Лех» - 3, «Стандард» - 3

«Ґранада» (Іспанія) – ПСВ (Ейнховен, Нідерланди) – 0:1

Гол: 0:1 – Доніелл Мален (38)

«Омонія» (Нікосія, Кіпр) – ПАОК (Салоніки, Греція) – 2:1

Голи: 1:0 – Андронікос Какуліс (39). 1:1 – Хрістос Цоліс (39). 2:1 – Хорді Ґомес (84)

Становище команд у групі Е: «Ґранада» - 10, ПСВ – 9, ПАОК – 5, «Омонія» - 4

АЗ (Алкмар, Нідерланди) – «Наполі» (Неаполь, Італія) – 1:1

Голи: 0:1 – Дріс Мертенс (6). 1:1 – Бруно Мартенс-Інді (54)

На 60-й хвилині Тьон Копмейнерс (АЗ) не реалізував пенальті

«Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія) – «Рієка» (Хорватія) – 2:2

Голи: 0:1 – Дарко Вельковскі (38). 1:1 – Баутіста Хон (69). 1:2 – Стєпан Лончар (73). 2:2 – Начо Монреаль (69)

Становище команд у групі F: «Наполі» - 10, «Реал Сосьєдад» - 8, АЗ – 8, «Рієка» - 1

«Мілан» (Італія) – «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – 4:2

Голи: 0:1 – Том Роґіч (7). 0:2 – Одсонн Едуар (14). 1:2 – Хакан Чалханоґлу (24). 2:2 – Саму Кастільєхо (26). 3:2 – Єнс Гауґе (50). 4:2 – Брагім Діас (82)

«Лілль» (Франція) – «Спарта» (Прага, Чехія) – 2:1

Голи: 0:1 – Ладислав Крейчі (71). 1:1 – Бурак Їлмаз (80). 2:1 – Бурак Їлмаз (84)

Становище команд у групі Н: «Лілль» - 11, «Мілан» - 10, «Спарта» - 6, «Селтік» - 1

«Карабах» (Аґдам, Азербайджан) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 1:1

Голи: 0:1 – Йонатан Коген (22). 1:1 – Хайме Ромеро (37)

«Сівваспор» (Туреччина) – «Вільярреал» (Іспанія) – 0:1

Гол: 0:1 – Самуель Чуквуезе (75)

Становище команд у групі І: «Вільярреал» - 13, «Маккабі ТА – 8, «Сівваспор» - 6, «Карабах» - 1

«Антверпен» (Бельгія) – «Лудоґорец» (Болгарія) – 3:1

Голи: 1:0 – Мартін Онґла (19). 1:1 – Кіріл Десподов (53). 2:1 – Річі Де Лат (72). 3:1 – Мануель Бенсон (87)

ЛАСК (Лінц, Австрія) – «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – 3:3

Голи: 1:0 – Петер Мохорль (42). 1:1 – Ґаррет Бейл (45+2, з пенальті). 1:2 – Сон Гин-Мін (56). 2:2 – Йоганнес Еґґештайн (84). 2:3 – Делле Аллі (87, з пенальті). 3:3 – Мамуду Карамоко (90+3)

Становище команд у групі J: «Антверпен» - 12, «Тоттнем Готспур» - 10, ЛАСК – 7, «Лудоґорец» - 0

ЦСКА (Москва, РФ) – «Вольфсберґер» (Австрія) – 0:1

Гол: 0:1 – Даріо Візінґер (22)

«Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – 0:2

Голи: 0:1 – Бруно Петковіч (45+5). 0:2 – Ловро Майєр (53)

Становище команд у групі К: «Динамо» З – 1, «Вольфсберґер» - 7, «Феєноорд» - 5, ЦСКА М – 3

Наразі за підсумками п’яти турів визначилося 12 із 24-х учасників 1/16 фіналу Ліги Європи. То – «Рома», «Арсенал», «Лестер», «Браґа», «Лілль», «Мілан», «Вільярреал», Антверпен», «Тоттнем Готспур», «Динамо» (Заґреб), «Гоффенгайм» і «Црвена Звезда».

Решта 12 учасників плей-оф будуть визначені за підсумками заключного, шостого туру, який відбудеться 10 грудня.

Трохи раніше, найближчих вівторка-середи 1/16 фіналу Ліги Європи буде доукомплектована вісьмома командами, які посядуть треті місця в Лізі Європи. За це право поміж інших запекло змагається київське «Динамо». Щоб обійти «Ференцварош» із Будапешта, команді містера Луческу можна зіграти внічию 0:0, 1:1, 2:2. Або перемогти.