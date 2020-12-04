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    Ліга Європи: за тур до фінішу визначилося 12 із 24 учасників плей-оф. Усі матчі п’ятого туру (відео)

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    Гол іспанця Брагіма Діаса остаточно зняв питання про переможця в матчі&nbsp;&laquo;Мілан&raquo; -&nbsp;&laquo;Селтік&raquo; - Ліга Європи: за тур до фінішу визначилося 12 із 24 учасників плей-оф. Усі матчі п’ятого туру (відео)
    Гол іспанця Брагіма Діаса остаточно зняв питання про переможця в матчі «Мілан» - «Селтік»
    Світлина - Soccerstand

    Найкарколомнішим вийшов сюжет поєдинку в Мілані

    У четвер, 3 грудня, відбулися поєдинки п’ятого туру групового турніру Ліги Європи.

    «Главком» уже розповідав про ситуацію в групі G та L. У першій з них луганська «Зоря» попри дві перемоги поспіль втратила шанси на вихід у плей-оф достроково. А в другій відбувся матч, у якому в складі обох команд забивали українські футболісти, а судила поєдинок українська арбітриня Катерина Монзуль.

    Найцікавішим поміж решти десяти груп був поєдинок у Мілані, де місцевий однойменний клуб дуже швидко пропустив два м’ячі у свої ворота, але потім відігрався і переміг 4:2 шотландський «Селтік».

    Звертає на себе увагу також достроковий виліт російського ЦСКА із Москви. То за умови, що група в «армєйцев» була, м’яко кажучи, посередня.

    «Рома» (Рим, Італія) – «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – 3:1

    Голи: 0:1 – Жан-П’єр Нсаме (34). 1:1 – Борха Майораль (34). 2:1 – Ріккардо Калафіорі (59). 3:1 – Едін Джеко (81)

    ЧФР «Клуж» (Румунія) – ЦСКА (Софія, Болгарія) – 0:0

    Становище команд у групі А: «Рома» - 13, «Янґ Бойз» - 7, ЧФР «Клуж» - 5, ЦСКА (Софія) – 2

    «Арсенал» (Лондон, Англія) – «Рапід» (Відень, Австрія) – 4:1

    Голи: 1:0 – Александр Ляказетт (10). 2:0 – Пабло Марі (18). 3:0 – Едвард Нкетія (44). 4:0 – Коя Кітаґава (47). 4:1 – Іміл Сміт-Ров (66)

    «Мьольде» (Норвегія) – «Дандалк» (Ірландія) – 3:1

    Голи: 1:0 – Маґнус Ейкрем (30). 2:0 – Огі Омоджуанфо (41). 3:0 – Мартін Елліннсен (67). 3:1 – Джордан Флорес (90+4)

    Становище команд у групі В: «Арсенал» - 15, «Мьольде» - 9, «Рапід» - 6, «Дандалк» - 0

    «Ніцца» (Франція) – «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – 2:3

    Голи: 0:1 – Мусса Діабі (22). 1:1 – Гассан Камара (26). 1:2 – Александр Драґовіч (32). 2:2 – Дан Ндойє (47). 2:3 – Юліан Баумґартлінґер (51)

    «Славія» (Прага, Чехія) – «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – 3:0

    Голи: 1:0 – Абдаллах Сіма (31). 2:0 – Ніколає Станчу (36). 3:0 – Дуду Твітто (86, автогол)

    Становище команд у групі С: «Славія» - 12, «Байєр» - 12, «Ніцца» - 3, «Хапоель» БШ – 3

    «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – «Лех» Познань, Польща) – 4:0

    Голи: 1:0 – Ян Вертонґен (36). 2:0 – Дарвін Нуньєс (57). 3:0 – Піцці (58). 4:0 – Юліан Вайґль (89)

    «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Стандард» (Льєж, Бельгія) – 3:2

    Голи: 0:1 – Максім Лестьєнн (6). 1:1 – Коннор Ґолдсон (39). 1:2 – Дує Коп (41). 2:2 – Джеймс Таверньєр (41, з пенальті). 3:2 – Скотт Арфілд (63)

    Становище команд у групі D: «Рейнджерс» - 11, «Бенфіка» - 11, «Лех» - 3, «Стандард» - 3

    «Ґранада» (Іспанія) – ПСВ (Ейнховен, Нідерланди) – 0:1

    Гол: 0:1 – Доніелл Мален (38)

    «Омонія» (Нікосія, Кіпр) – ПАОК (Салоніки, Греція) – 2:1

    Голи: 1:0 – Андронікос Какуліс (39). 1:1 – Хрістос Цоліс (39). 2:1 – Хорді Ґомес (84)

    Становище команд у групі Е: «Ґранада» - 10, ПСВ – 9, ПАОК – 5, «Омонія» - 4

    АЗ (Алкмар, Нідерланди) – «Наполі» (Неаполь, Італія) – 1:1

    Голи: 0:1 – Дріс Мертенс (6). 1:1 – Бруно Мартенс-Інді (54)

    На 60-й хвилині Тьон Копмейнерс (АЗ) не реалізував пенальті

    «Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія) – «Рієка» (Хорватія) – 2:2

    Голи: 0:1 – Дарко Вельковскі (38). 1:1 – Баутіста Хон (69). 1:2 – Стєпан Лончар (73). 2:2 – Начо Монреаль (69)

    Становище команд у групі F: «Наполі» - 10, «Реал Сосьєдад» - 8, АЗ – 8, «Рієка» - 1

    «Мілан» (Італія) – «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – 4:2

    Голи: 0:1 – Том Роґіч (7). 0:2 – Одсонн Едуар (14). 1:2 – Хакан Чалханоґлу (24). 2:2 – Саму Кастільєхо (26). 3:2 – Єнс Гауґе (50). 4:2 – Брагім Діас (82)

    «Лілль» (Франція) – «Спарта» (Прага, Чехія) – 2:1

    Голи: 0:1 – Ладислав Крейчі (71). 1:1 – Бурак Їлмаз (80). 2:1 – Бурак Їлмаз (84)

    Становище команд у групі Н: «Лілль» - 11, «Мілан» - 10, «Спарта» - 6, «Селтік» - 1

    «Карабах» (Аґдам, Азербайджан) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 1:1

    Голи: 0:1 – Йонатан Коген (22). 1:1 – Хайме Ромеро (37)

    «Сівваспор» (Туреччина) – «Вільярреал» (Іспанія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Самуель Чуквуезе (75)

    Становище команд у групі І: «Вільярреал» - 13, «Маккабі ТА – 8, «Сівваспор» - 6, «Карабах» - 1

    «Антверпен» (Бельгія) – «Лудоґорец» (Болгарія) – 3:1

    Голи: 1:0 – Мартін Онґла (19). 1:1 – Кіріл Десподов (53). 2:1 – Річі Де Лат (72). 3:1 – Мануель Бенсон (87)

    ЛАСК (Лінц, Австрія) – «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – 3:3

    Голи: 1:0 – Петер Мохорль (42). 1:1 – Ґаррет Бейл (45+2, з пенальті). 1:2 – Сон Гин-Мін (56). 2:2 – Йоганнес Еґґештайн (84). 2:3 – Делле Аллі (87, з пенальті). 3:3 – Мамуду Карамоко (90+3)

    Становище команд у групі J: «Антверпен» - 12, «Тоттнем Готспур» - 10, ЛАСК – 7, «Лудоґорец» - 0

    ЦСКА (Москва, РФ) – «Вольфсберґер» (Австрія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Даріо Візінґер (22)

    «Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – 0:2

    Голи: 0:1 – Бруно Петковіч (45+5). 0:2 – Ловро Майєр (53)

    Становище команд у групі К: «Динамо» З – 1, «Вольфсберґер» - 7, «Феєноорд» - 5, ЦСКА М – 3

    Наразі за підсумками п’яти турів визначилося 12 із 24-х учасників 1/16 фіналу Ліги Європи. То – «Рома», «Арсенал», «Лестер», «Браґа», «Лілль», «Мілан», «Вільярреал», Антверпен», «Тоттнем Готспур», «Динамо» (Заґреб), «Гоффенгайм» і «Црвена Звезда».

    Решта 12 учасників плей-оф будуть визначені за підсумками заключного, шостого туру, який відбудеться 10 грудня.

    Трохи раніше, найближчих вівторка-середи 1/16 фіналу Ліги Європи буде доукомплектована вісьмома командами, які посядуть треті місця в Лізі Європи. За це право поміж інших запекло змагається київське «Динамо». Щоб обійти «Ференцварош» із Будапешта, команді містера Луческу можна зіграти внічию 0:0, 1:1, 2:2. Або перемогти.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Рома ФК Тоттнем Готспур Сон Гин-Мін Едін Джеко Ґаррет Бейл ФК Наполі Ян Вертонґен Александр Драґовіч ФК Арсенал (Лондон) ФК Вільярреал Бруно Петковіч ФК Динамо (Загреб) ФК Бенфіка ФК Славія (Прага) Хакан Чалханоґлу Бурак Їлмаз ФК «Селтік» ПСВ (Ейндховен) ФК ЦСКА (Москва) ФК ПАОК (Салоніки) ФК ЛАСК ФК ЦСКА (Софія) ЧФР «Клуж» ФК АЗ (Алкмар) ФК «Мілан» ФК «Янґ Бойз» ФК «Рієка» ФК «Лілль» ФК «Байєр» (Леверкузен) Дріс Мертенс ФК «Лех» (Познань) Піцці ФК «Карабах» ФК «Вольфсберґер» ФК «Стандард» (Льєж) Александр Ляказетт ФК «Феєноорд» ФК «Рейнджерс» ФК «Лудоґорец» Юліан Вайґль ФК «Омонія» ФК «Сівваспор» ФК «Спарта» (Прага) Мусса Діабі ФК «Реал Сосьєдад» Тьон Копмейнерс ФК «Рапід» (Відень) ФК «Маккабі» (Тель-Авів) ФК «Ґранада» Скотт Арфілд ФК «Дандалк» ФК «Хапоель» (Беєр-Шева) ФК «Мьольде» ФК «Ніцца» ФК «Антверпен» Дарко Вельковскі Огі Омоїджуанфо Дарвін Нуньєс Йонатан Коген Доніелл Мален Борха Майораль Абдаллах Сіма Коннор Ґолдсон Максім Лестьєнн Хрістос Цоліс Ладислав Крейчі Йоганнес Еґґештайн Жан-П’єр Нсаме Одсонн Едуар Ріккардо Калафіорі Коя Кітаґава Маґнус Ейкрем Мартін Елліннсен Джордан Флорес Гассан Камара Дуду Твітто Дує Коп Андронікос Какуліс Бруно Мартенс-Інді Баутіста Хон Начо Монреаль Том Роґіч Хайме Ромеро Самуель Чуквуезе Річі Де Лат Кіріл Десподов Петер Мохорль Даріо Візінґер
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