Ліга Європи: чорний день України, поразка Жозе Моурінью і решта матчів другого туру (відео)



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Українець Роман Яремчук з «Ґента» відзначився нереалізованим пенальті Світлина - Soccerstand

У другий ігровий день групового турніру не бракувало несподіванок

У четвер, 29 жовтня, відбулися поєдинки другого туру групового турніру Ліги Європи.

Для українців ці матчі складися невдало. Не лише для луганської «Зорі», яка програла в Запоріжжі 0:2 португальському «Спортінґу» з Браґи, а й для наших представників у закордонних клубах. Команди тих чотирьох українців, які вчора виходили на поле, програли, а нападник бельгійського «Ґента» Роман Яремчук ще й не реалізував пенальті.

Найбільша ж сенсація ігрового дня відбулася в Бельгії, де «Антверпен» здолав англійський «Тоттнем Готспур» Жозе Моурінью. Також до несподіваних результатів варто віднести поразку німецького «Байєра» з Леверкузена у Празі, нічию італійської «Роми» на «Стадіо Олімпіко» з болгарським ЦСКА з Софії і велику поразку нідерландського «Феєноорда» удома від австрійського «Вольфсберґера».

«Рома» (Рим, Італія) – ЦСКА (Софія, Болгарія) – 0:0

ЧФР «Клуж» (Румунія) – «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – 1:1

Голи: 1:0 – Маріо Рондон (62). 1:1 – Крістіан Фасснахт (69)

Становище команд у групі А: ЧФР «Клуж» - 4, «Рома» - 4, «Янґ Бойз» - 1, ЦСКА – 1

«Арсенал» (Лондон, Англія) – «Дандалк» (Ірландія) – 3:0

Голи: 1:0 – Едвард Нкетія (42). 2:0 – Джозеф Віллок (44). 3:0 – Ніколя Пепе (46)

«Мьольде» (Норвегія) – «Рапід» (Відень, Австрія) – 1:0

Гол: 1:0 – Огі Омоїджуанфо (65)

Становище команд у групі В: «Арсенал» - 6, «Мьольде» - 6, «Рапід» - 0, «Дандалк» - 0

«Ніцца» (Франція) – «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – 1:0

Гол: 1:0 – Амін Ґуїрі (23)

«Славія» (Прага, Чехія) – «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – 1:0

Гол: 1:0 – Петер Олаїнка (80)

На 65-й хвилині Ніколає Станчу («Славія») не реалізував пенальті

Становище команд у групі С: «Байєр» - 3, «Хапоель» - 3, «Славія» - 3, «Ніцца» - 3

«Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – «Стандард» (Льєж, Бельгія) – 3:0

Голи: 1:0 – Піцці (49, з пенальті). 2:0 – Джан-Лука Вальдшмідт (66, з пенальті). 3:0 – Піцці (76)

«Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Лех» (Познань, Польща) – 1:0

Гол: 1:0 – Альфредо Морелос (68)

Український лівий оборонець «Леха» Василь Кравець провів на полі всі 90 хвилин.

Становище команд у групі D: «Бенфіка» - 6, «Рейнджерс» - 6, «Лех» - 0, «Стандард» - 0

«Ґранада» (Іспанія) – ПАОК (Салоніки, Греція) – 0:0

«Омонія» (Нікосія, Кіпр) – ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – 1:2

Голи: 1:0 – Хорді Ґомес (29). 1:1 – Доніелл Мален (40). 1:2 – Доніелл Мален (90+2)

Становище команд у групі Е: «Ґранада» - 4, ПСВ – 3, ПАОК – 2, «Омонія» - 1

АЗ (Алкмар, Нідерланди) – «Рієка» (Хорватія) – 4:1

Голи: 1:0 – Тьон Копмейнерс (6, з пенальті). 2:0 – Альберт Ґудмундссон (20). 3:0 – Єспер Карлссон (51). 4:0 – Альберт Ґудмундссон (60). 4:1 – Сандро Куленовіч (72)

«Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія) – «Наполі» (Неаполь, Італія) – 0:1

Гол: 0:1 – Маттео Політано (56)

Становище команд у групі F: АЗ – 6, «Наполі» - 3, «Реал Сосьєдад» - 3, «Рієка» - 0

«Мілан» (Італія) – «Спарта» (Прага, Чехія) – 3:0

Голи: 1:0 – Брагім Діас (24). 2:0 – Рафаель Леау (57). 3:0 – Діоґу Далот (67)

На 36-й хвилині Златан Ібраґімовіч («Мілан») не реалізував пенальті

«Лілль» (Франція) – «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – 2:2

Голи: 0:1 – Магаммед Ельюнуссі (28). 0:2 – Могаммед Ельюнуссі (32). 1:2 – Зекі Челік (67). 2:2 – Джонатан Айкон (75)

На 41-й хвилині Джонатан Давід («Лілль») не реалізував пенальті

Становище команд у групі Н: Мілан» - 6, «Лілль» - 4, «Селтік» - 1, «Спарта» - 0

«Карабах» (Аґдам, Азербайджан) – «Вільярреал» (Іспанія) – 1:3

Голи: 1:0 – Овусу Квабена (78). 1:1 – Єремі Піно (80). 1:2 – Пако Алькасер (84). 1:3 – Пако Алькасер (90+5, з пенальті)

«Сівваспор» (Туреччина) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 1:2

Голи: 1:0 – Оларенваджу Кайоде (55). 1:1 – Дан Бітон (69, з пенальті). 1:2 – Дор Перетц (74)

Становище команд у групі І: Вільярреал» - 6, «Маккабі» - 6, «Сівваспор» - 0, «Карабах» - 0

«Антверпен» (Бельгія) – «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – 1:0

Гол: 1:0 – Ліор Рафаелов (29)

ЛАСК (Лінц, Австрія) – «Лудоґорец» (Болгарія) – 4:3

Голи: 1:0 – Гусейн Баліч (2). 2:0 – Андреас Ґрубер (11). 2:1 – Елвіс Ману (15). 3:1 – Марко Раґуц (34). 4:1 – Олівер Вердон (56, автогол). 4:2 – Елвіс Ману (67). 4:3 – Елвіс Ману (74, з пенальті)

Становище команд у групі J: «Антверпен» - 6, «Тоттнем Готспур» - 3, ЛАСК – 3, «Лудоґорец» - 0

ЦСКА (Москва, РФ) – «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – 0:0

«Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – «Вольфсберґер» (Австрія) – 1:4

Голи: 0:1 – Міхаель Ліндль (4, з пенальті). 0:2 – Міхаель Ліндль (13, з пенальті). 1:2 – Стевен Бергейс (54). 1:3 – Міхаель Ліндль (60). 1:4 – Деян Йоветіч (66, з пенальті)

Становище команд у групі К: «Вольфсберґер» - 4, ЦСКА – 2, «Динамо» - 2, «Феєноорд» - 1

«Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – «Слован» (Ліберець, Чехія) – 5:1

Голи: 1:0 – Бен Ель-Фарду (7). 2:0 – Бен Ель-Фарду (22). 2:1 – Ян Матушек (41). 3:1 – Мілан Ґаїч (50). 4:1 – Александар Катай (67). 5:1 – Дієґо Фальчінеллі (70)

«Ґент» (Бельгія) – «Гоффенгайм» (Німеччина) – 1:4

Голи: 0:1 – Ішак Белфоділ (35, з пенальті). 0:2 – Флоріан Ґрілліч (52). 0:3 – Міят Ґачіновіч (73). Тім Кляйндінст (90+3). 1:4 – Крістоф Баумґартнер (90+4)

На 14-й хвилині Роман Яремчук (Ґент») не реалізував пенальті

Окрім нападника Романа Яремчука, який провів на полі 69 хвилин і не реалізував самотужки зароблений пенальті, у складі господарів грав ще один українець – Роман Безус. Хавбек провів на полі 56 хвилин. Натомість третій українець «Ґента», стоппер Ігор Пластун матч подивився з лави для запасних.

Становище команд у групі L: «Гоффенгайм» - 6, «Црвена Звезда» - 3, «Слован» - 3, «Ґент» - 0

Матчі третього туру групового турніру Ліги Європи відбудуться найближчого четверга, 5 листопада.