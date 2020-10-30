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    Ліга Європи: чорний день України, поразка Жозе Моурінью і решта матчів другого туру (відео)

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    Українець Роман Яремчук з&nbsp;&laquo;Ґента&raquo; відзначився нереалізованим пенальті - Ліга Європи: чорний день України, поразка Жозе Моурінью і решта матчів другого туру (відео)
    Українець Роман Яремчук з «Ґента» відзначився нереалізованим пенальті
    Світлина - Soccerstand

    У другий ігровий день групового турніру не бракувало несподіванок

    У четвер, 29 жовтня, відбулися поєдинки другого туру групового турніру Ліги Європи.

    Для українців ці матчі складися невдало. Не лише для луганської «Зорі», яка програла в Запоріжжі 0:2 португальському «Спортінґу» з Браґи, а й для наших представників у закордонних клубах. Команди тих чотирьох українців, які вчора виходили на поле, програли, а нападник бельгійського «Ґента» Роман Яремчук ще й не реалізував пенальті.

    Найбільша ж сенсація ігрового дня відбулася в Бельгії, де «Антверпен» здолав англійський «Тоттнем Готспур» Жозе Моурінью. Також до несподіваних результатів варто віднести поразку німецького «Байєра» з Леверкузена у Празі, нічию італійської «Роми» на «Стадіо Олімпіко» з болгарським ЦСКА з Софії і велику поразку нідерландського «Феєноорда» удома від австрійського «Вольфсберґера».

    «Рома» (Рим, Італія) – ЦСКА (Софія, Болгарія) – 0:0

    ЧФР «Клуж» (Румунія) – «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – 1:1

    Голи: 1:0 – Маріо Рондон (62). 1:1 – Крістіан Фасснахт (69)

    Становище команд у групі А: ЧФР «Клуж» - 4, «Рома» - 4, «Янґ Бойз» - 1, ЦСКА – 1

    «Арсенал» (Лондон, Англія) – «Дандалк» (Ірландія) – 3:0

    Голи: 1:0 – Едвард Нкетія (42). 2:0 – Джозеф Віллок (44). 3:0 – Ніколя Пепе (46)

    «Мьольде» (Норвегія) – «Рапід» (Відень, Австрія) – 1:0

    Гол: 1:0 – Огі Омоїджуанфо (65)

    Становище команд у групі В: «Арсенал» - 6, «Мьольде» - 6, «Рапід» - 0, «Дандалк» - 0

    «Ніцца» (Франція) – «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – 1:0

    Гол: 1:0 – Амін Ґуїрі (23)

    «Славія» (Прага, Чехія) – «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – 1:0

    Гол: 1:0 – Петер Олаїнка (80)

    На 65-й хвилині Ніколає Станчу («Славія») не реалізував пенальті

    Становище команд у групі С: «Байєр» - 3, «Хапоель» - 3, «Славія» - 3, «Ніцца» - 3

    «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – «Стандард» (Льєж, Бельгія) – 3:0

    Голи: 1:0 – Піцці (49, з пенальті). 2:0 – Джан-Лука Вальдшмідт (66, з пенальті). 3:0 – Піцці (76)

    «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Лех» (Познань, Польща) – 1:0

    Гол: 1:0 – Альфредо Морелос (68)

    Український лівий оборонець «Леха» Василь Кравець провів на полі всі 90 хвилин.

    Становище команд у групі D: «Бенфіка» - 6, «Рейнджерс» - 6, «Лех» - 0, «Стандард» - 0

    «Ґранада» (Іспанія) – ПАОК (Салоніки, Греція) – 0:0

    «Омонія» (Нікосія, Кіпр) – ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – 1:2

    Голи: 1:0 – Хорді Ґомес (29). 1:1 – Доніелл Мален (40). 1:2 – Доніелл Мален (90+2)

    Становище команд у групі Е: «Ґранада» - 4, ПСВ – 3, ПАОК – 2, «Омонія» - 1

    АЗ (Алкмар, Нідерланди) – «Рієка» (Хорватія) – 4:1

    Голи: 1:0 – Тьон Копмейнерс (6, з пенальті). 2:0 – Альберт Ґудмундссон (20). 3:0 – Єспер Карлссон (51). 4:0 – Альберт Ґудмундссон (60). 4:1 – Сандро Куленовіч (72)

    «Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія) – «Наполі» (Неаполь, Італія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Маттео Політано (56)

    Становище команд у групі F: АЗ – 6, «Наполі» - 3, «Реал Сосьєдад» - 3, «Рієка» - 0

    «Мілан» (Італія) – «Спарта» (Прага, Чехія) – 3:0

    Голи: 1:0 – Брагім Діас (24). 2:0 – Рафаель Леау (57). 3:0 – Діоґу Далот (67)

    На 36-й хвилині Златан Ібраґімовіч («Мілан») не реалізував пенальті

    «Лілль» (Франція) – «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – 2:2

    Голи: 0:1 – Магаммед Ельюнуссі (28). 0:2 – Могаммед Ельюнуссі (32). 1:2 – Зекі Челік (67). 2:2 – Джонатан Айкон (75)

    На 41-й хвилині Джонатан Давід («Лілль») не реалізував пенальті

    Становище команд у групі Н: Мілан» - 6, «Лілль» - 4, «Селтік» - 1, «Спарта» - 0

    «Карабах» (Аґдам, Азербайджан) – «Вільярреал» (Іспанія) – 1:3

    Голи: 1:0 – Овусу Квабена (78). 1:1 – Єремі Піно (80). 1:2 – Пако Алькасер (84). 1:3 – Пако Алькасер (90+5, з пенальті)

    «Сівваспор» (Туреччина) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 1:2

    Голи: 1:0 – Оларенваджу Кайоде (55). 1:1 – Дан Бітон (69, з пенальті). 1:2 – Дор Перетц (74)

    Становище команд у групі І: Вільярреал» - 6, «Маккабі» - 6, «Сівваспор» - 0, «Карабах» - 0

    «Антверпен» (Бельгія) – «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – 1:0

    Гол: 1:0 – Ліор Рафаелов (29)

    ЛАСК (Лінц, Австрія) – «Лудоґорец» (Болгарія) – 4:3

    Голи: 1:0 – Гусейн Баліч (2). 2:0 – Андреас Ґрубер (11). 2:1 – Елвіс Ману (15). 3:1 – Марко Раґуц (34). 4:1 – Олівер Вердон (56, автогол). 4:2 – Елвіс Ману (67). 4:3 – Елвіс Ману (74, з пенальті)

    Становище команд у групі J: «Антверпен» - 6, «Тоттнем Готспур» - 3, ЛАСК – 3, «Лудоґорец» - 0

    ЦСКА (Москва, РФ) – «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – 0:0

    «Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – «Вольфсберґер» (Австрія) – 1:4

    Голи: 0:1 – Міхаель Ліндль (4, з пенальті). 0:2 – Міхаель Ліндль (13, з пенальті). 1:2 – Стевен Бергейс (54). 1:3 – Міхаель Ліндль (60). 1:4 – Деян Йоветіч (66, з пенальті)

    Становище команд у групі К: «Вольфсберґер» - 4, ЦСКА – 2, «Динамо» - 2, «Феєноорд» - 1

    «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – «Слован» (Ліберець, Чехія) – 5:1

    Голи: 1:0 – Бен Ель-Фарду (7). 2:0 – Бен Ель-Фарду (22). 2:1 – Ян Матушек (41). 3:1 – Мілан Ґаїч (50). 4:1 – Александар Катай (67). 5:1 – Дієґо Фальчінеллі (70)

    «Ґент» (Бельгія) – «Гоффенгайм» (Німеччина) – 1:4

    Голи: 0:1 – Ішак Белфоділ (35, з пенальті). 0:2 – Флоріан Ґрілліч (52). 0:3 – Міят Ґачіновіч (73). Тім Кляйндінст (90+3). 1:4 – Крістоф Баумґартнер (90+4)

    На 14-й хвилині Роман Яремчук (Ґент») не реалізував пенальті

    Окрім нападника Романа Яремчука, який провів на полі 69 хвилин і не реалізував самотужки зароблений пенальті, у складі господарів грав ще один українець – Роман Безус. Хавбек провів на полі 56 хвилин. Натомість третій українець «Ґента», стоппер Ігор Пластун матч подивився з лави для запасних.

    Становище команд у групі L: «Гоффенгайм» - 6, «Црвена Звезда» - 3, «Слован» - 3, «Ґент» - 0

    Матчі третього туру групового турніру Ліги Європи відбудуться найближчого четверга, 5 листопада.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Рома ФК Тоттнем Готспур ФК Наполі Роман Безус Роман Яремчук Василь Кравець Пако Алькасер Жозе Моурінью Діоґу Далот ФК Арсенал (Лондон) ФК Вільярреал ФК Динамо (Загреб) ФК «Ґент» ФК Гоффенгайм ФК Бенфіка ФК Славія (Прага) Ігор Пластун ФК «Селтік» ПСВ (Ейндховен) ФК ЦСКА (Москва) ФК ПАОК (Салоніки) ФК ЛАСК ФК ЦСКА (Софія) ЧФР «Клуж» Маріо Рондон ФК АЗ (Алкмар) ФК «Мілан» ФК «Янґ Бойз» ФК «Црвена Звезда» ФК «Рієка» ФК «Лілль» ФК «Байєр» (Леверкузен) Джонатан Давід ФК «Лех» (Познань) Піцці Міят Ґачіновіч ФК «Карабах» ФК «Вольфсберґер» ФК «Стандард» (Льєж) ФК «Феєноорд» ФК «Рейнджерс» ФК «Лудоґорец» ФК «Омонія» ФК «Сівваспор» Маттео Політано Марко Раґуц Златан Ібраґімовіч ФК «Слован» (Ліберець) ФК «Спарта» (Прага) ФК «Реал Сосьєдад» Крістоф Баумґартнер Могаммед Ельюнуссі Альберт Ґудмундссон Тьон Копмейнерс ФК «Рапід» (Відень) ФК «Маккабі» (Тель-Авів) ФК «Ґранада» Дан Бітон Тім Кляйндінст Петер Олаїнка Брагім Діас Рафаель Леау Андреас Ґрубер ФК «Дандалк» Елвіс Ману ФК «Хапоель» (Беєр-Шева) ФК «Мьольде» ФК «Ніцца» ФК «Антверпен» Амін Ґуїрі Огі Омоїджуанфо Ліор Рафаелов Джонатан Айкон Оларенваджу Кайоде Міхаель Ліндль Крістіан Фасснахт Едвард Нкетія Джозеф Віллок Ніколя Пепе Ніколає Станчу Джан-Лука Вальдшмідт Альфредо Морелос Хорді Ґомес Доніелл Мален Єспер Карлссон Сандро Куленовіч Зекі Челік Овусу Квабена Єремі Піно Дор Перетц Гусейн Баліч Олівер Вердон Стевен Бергейс Деян Йоветіч Бен Ель-Фарду Ян Матушек Мілан Ґаїч Александар Катай Дієґо Фальчінеллі Ішак Белфоділ Флоріан Ґрілліч
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