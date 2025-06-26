Україна перемогла Туреччину у Лізі націй з волейболу
Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Дмитро Янчук
Збірна України здобула третю перемогу в чоловічій Лізі націй-2025 з волейболу. У п'ятому матчі національна команда перемогла Туреччину, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
Другий тиждень Ліги націй «синьо-жовті» розпочали з «сухої» поразки чинним чемпіонам турніру збірній Франції. До цього Україна завершила перший тиждень змагань з двома перемогами в чотирьох матчах: обіграли збірні США, Куби та поступилися збірним Бразилії та Ірану.
До цього національна збірна України тричі поспіль поступалася Туреччині в очних зустрічах. Востаннє Україна перемагала суперника в 2018 році, на груповому етапі Золотої Євроліги.
Як пройшов матч
На старті першого сету Україна здобула перевагу +7. Попри спроби Туреччини скоротити відставання, українські волейболісти подвоїли свою перевагу та завершили партію перемогою 25:11.
Другу партію збірна Туреччини розпочала за переваги +3 та зберегли її до другої половини сету, коли Україна почала скорочувати відставання. Згодом вже українці вийшли вперед, завершивши партію 25:22.
У вирішальній, третій партії Туреччина повела в рахунку, здобувши перевагу в 3 м'ячі. Перевага турків зберігалася до рахунку 13:10, але «синьо-жовті» відповіли власним ривком – вийшли вперед на три м'ячі (18:15) та закрили матч з рахунком 25:21.
Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Дмитро Янчук, в активі якого 19 очок.
Ліга націй-2025. 5-й матч
Україна – Туреччина – 3:0 (25:11, 25:22, 25:21)
Ліга націй-2025: топ-6 турнірної таблиці
- Польща – 4 перемоги (5 матчів), 13 очок (14:5 різниця сетів)
- Бразилія – 4 перемоги (5 матчів), 12 очок (14:5)
- Словенія – 4 перемоги (5 матчів), 11 очок (12:7)
- Японія – 4 перемоги (6 матчів), 11 очок (13:8)
- Італія – 4 перемоги (5 матчів), 10 очок (13:9)
- Україна – 3 перемоги (6 матчів), 10 очок (13:11)
Наступний матч Україна проведе проти Японії у п'ятницю, 27 червня, о 15:00 за київським часом.
Розклад матчів України у другий тиждень Ліги націй
- П'ятниця, 27 червня. 15:00. Україна – Японія
- Неділя, 29 червня. 19:00. Болгарія – Україна
Нагадаємо, Україна дала бій чемпіону Олімпіади-2024 у волейбольній Лізі націй.