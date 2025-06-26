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Україна перемогла Туреччину у Лізі націй з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна перемогла Туреччину у Лізі націй з волейболу
Наступний матч Україна проведе проти Японії у п'ятницю, 27 червня
фото: FIVB

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Дмитро Янчук

Збірна України здобула третю перемогу в чоловічій Лізі націй-2025 з волейболу. У п'ятому матчі національна команда перемогла Туреччину, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Другий тиждень Ліги націй «синьо-жовті» розпочали з «сухої» поразки чинним чемпіонам турніру збірній Франції. До цього Україна завершила перший тиждень змагань з двома перемогами в чотирьох матчах: обіграли збірні США, Куби та поступилися збірним Бразилії та Ірану.

До цього національна збірна України тричі поспіль поступалася Туреччині в очних зустрічах. Востаннє Україна перемагала суперника в 2018 році, на груповому етапі Золотої Євроліги.

Як пройшов матч

На старті першого сету Україна здобула перевагу +7. Попри спроби Туреччини скоротити відставання, українські волейболісти подвоїли свою перевагу та завершили партію перемогою 25:11.

Другу партію збірна Туреччини розпочала за переваги +3 та зберегли її до другої половини сету, коли Україна почала скорочувати відставання. Згодом вже українці вийшли вперед, завершивши партію 25:22.

У вирішальній, третій партії Туреччина повела в рахунку, здобувши перевагу в 3 м'ячі. Перевага турків зберігалася до рахунку 13:10, але «синьо-жовті» відповіли власним ривком – вийшли вперед на три м'ячі (18:15) та закрили матч з рахунком 25:21.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Дмитро Янчук, в активі якого 19 очок.

Ліга націй-2025. 5-й матч

Україна – Туреччина – 3:0 (25:11, 25:22, 25:21)

Ліга націй-2025: топ-6 турнірної таблиці

  1. Польща – 4 перемоги (5 матчів), 13 очок (14:5 різниця сетів)
  2. Бразилія – 4 перемоги (5 матчів), 12 очок (14:5)
  3. Словенія – 4 перемоги (5 матчів), 11 очок (12:7)
  4. Японія – 4 перемоги (6 матчів), 11 очок (13:8)
  5. Італія – 4 перемоги (5 матчів), 10 очок (13:9)
  6. Україна – 3 перемоги (6 матчів), 10 очок (13:11)

Наступний матч Україна проведе проти Японії у п'ятницю, 27 червня, о 15:00 за київським часом.

Розклад матчів України у другий тиждень Ліги націй

  • П'ятниця, 27 червня. 15:00. Україна – Японія
  • Неділя, 29 червня. 19:00. Болгарія – Україна

Нагадаємо, Україна дала бій чемпіону Олімпіади-2024 у волейбольній Лізі націй.

Теги: волейбол

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