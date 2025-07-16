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Україна здобула важливу перемогу у Лізі націй з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула важливу перемогу у Лізі націй з волейболу
«Синьо-жовті» здобули перемогу над аутсайдерами таблиці Нідерландами
фото: FIVB

Україна достроково зберегли місце у Лізі націй на наступний сезон

Збірна України з волейболу зіграла перший матч третього ігрового тижня в чоловічій Лізі націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

«Синьо-жовті» здобули перемогу над аутсайдерами таблиці Нідерландами та достроково зберегли місце на першості на наступний сезон.

Першим суперником України у заключному ігровому тижні Ліги націй стала збірна Нідерландів – аутсайдер нинішнього розіграшу турніру.

Як пройшов матч

На початку першої партії збірні зберігали рівний рахунок, але на екваторі Україна здобула перевагу +3. Протягом решти сету «синьо-жовті» зберігали ініціативу, збільшили розрив ще на одне очко та перемогли з рахунком 25:21.

У другій партії у рахунку повели Нідерланди – здобули перевагу у п'ять очок. Втім українська національна команда поступово відігралась, зменшивши відставання до -1. Відновити паритет «синьо-жовтим» не вдалось: збірна Нідерландів знову перехопила ініціативу та довела сет до перемоги.

Старт третього сету пройшов за щільної боротьби – збірні України та Нідерландів зберігали паритет до рахунку 19:19. Однак після цього нідерландці записали на свій рахунок шість з семи розіграшів, закривши партію ейсом — поразка України 25:20.

У четвертій партії Україна відірвалась від суперників на чотири очки та зберігала перевагу до кінцівки партії, коли «помаранчеві» зрівняли рахунок 24:24. Зрештою «синьо-жовті» забрали очко на подачі суперника, а потім реалізували сетпойнт — 26:24.

Переможець партії визначився на тайбрейку. У вирішальній партії Україна захопила лідерство – здобула перемогу з рахунком 15:13.

Ліга націй-2025. Груповий раунд

Україна – Нідерланди 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)

Після перемоги над Нідерландами Україна гарантувала собі збереження прописки у Лізі націй на наступний сезон.

Турнірна таблиця Ліги націй з волейболу (третій ігровий тиждень)

  1. Бразилія – 8 перемог (9 матчів), 23 очки (26:9)
  2. Польща – 6 перемог (8), 18 очок (21:10)
  3. Італія – 6 перемог (8), 17 очок (21:12)
  4. Україна – 6 перемог (9), 17 очок (22:16)
  5. Японія – 5 перемог (8), 15 очок (18:11)
  6. Франція – 5 перемог (8), 15 очок (19:12)
  7. Аргентина – 5 перемог (9), 13 очок (18:18)
  8. США – 5 перемог (9), 13 очок (16:17)
  9. Німеччина – 4 перемоги (8), 15 очок (19:16)
  10. Куба – 4 перемоги (8), 13 очок (18:17)
  11. Іран – 4 перемоги (8), 12 очок (17:18)
  12. Болгарія – 4 перемоги (8), 11 очок (14:15)
  13. Словенія – 4 перемоги (8), 11 очок (13:16)
  14. Канада – 3 перемоги (8), 11 очок (15:17)
  15. Китай – 2 перемоги (8), 7 очок (8:19)
  16. Туреччина – 2 перемоги (9), 6 очок (8:21)
  17. Нідерланди – 1 перемога (9), 5 очок (11:25)
  18. Сербія – 1 перемога (8), 3 очки (7:22)

Наступний матч Україна проведе проти Італії у четвер, 17 липня, о 17:30 за київським часом.

Розклад матчів України у третій змагальний тиждень Ліги націй з волейболу

  • Четвер, 17 липня, 17:30. Україна – Італія
  • П'ятниця, 18 липня, 17:30. Україна – Сербія
  • Неділя, 20 липня, 14:00. Україна – Канада

Нагадаємо, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.

Теги: волейбол

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