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Україна – Франція: де дивитися гру Ліги націй з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна – Франція: де дивитися гру Ліги націй з волейболу
Перший ігровий тиждень українські волейболісти закінчили з двома перемогами
фото: FIVB

Україна – Франція стане п'ятим матчем для «синьо-жовтих» у дебютному сезоні Ліги націй з волейболу

Збірна України з волейболу продовжує виступи у чоловічій Лізі націй. «Синьо-жовті» відкриють другий змагальний тиждень проти чинних олімпійських чемпіонів – матч Україна – Франція (середа, 25 червня, початок о 12:30), повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Україна – Франція стане п'ятим матчем для «синьо-жовтих» у дебютному сезоні Ліги націй з волейболу. За підсумками першого ігрового тижня українці йдуть на сьомому місці, маючи у доробку 7 очок.

Пряма трансляція матчу Україна – Франція у Лізі націй з волейболу

Наразі лише збірна Польщі закінчила перший змагальний тиждень без жодної поразки. Також у турнірній таблиці відсутні збірні, як не здобули хоча б однієї перемоги.

Турнірна таблиця Ліги націй

  1. Польща – 4 перемоги (4 матчі), 12 очок (різниця сетів: 12:2)
  2. Японія – 3 перемоги (4), 9 очок (10:3)
  3. Бразилія – 3 перемоги (4), 9 очок (11:5)
  4. Італія – 3 перемоги (4), 8 очок (10:7)
  5. Словенія – 3 перемоги (4), 8 очок (9:7)
  6. Канада – 2 перемоги, (4), 7 очок, 10:8
  7. Україна – 2 перемоги (4), 7 очок (10:8)
  8. Китай – 2 перемоги (4), 6 очок (6:7)
  9. Франція – 2 перемоги (4), 5 очок (8:9)
  10. Болгарія – 2 перемоги (4), 5 очок (7:8)
  11. Аргентина – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9)
  12. США – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9)
  13. Німеччина – 1 перемога (4), 6 очок (9:10)
  14. Іран – 1 перемога (4), 4 очки (7:11)
  15. Куба – 1 перемога, (4), 3 очки (7:11)
  16. Туреччина – 1 перемога (4), 3 очки (5:9)
  17. Нідерланди – 1 перемога (4), 3 очки (5:10)
  18. Сербія – 1 перемога, (4), 3 очки (3:10)

Нагадаємо, збірна України з волейболу у третьому поєдинку Ліги націй поступилась Бразилії.

Теги: волейбол

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