Україна – Франція: де дивитися гру Ліги націй з волейболу

Україна – Франція стане п'ятим матчем для «синьо-жовтих» у дебютному сезоні Ліги націй з волейболу

Збірна України з волейболу продовжує виступи у чоловічій Лізі націй. «Синьо-жовті» відкриють другий змагальний тиждень проти чинних олімпійських чемпіонів – матч Україна – Франція (середа, 25 червня, початок о 12:30), повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Україна – Франція стане п'ятим матчем для «синьо-жовтих» у дебютному сезоні Ліги націй з волейболу. За підсумками першого ігрового тижня українці йдуть на сьомому місці, маючи у доробку 7 очок.

Пряма трансляція матчу Україна – Франція у Лізі націй з волейболу

Наразі лише збірна Польщі закінчила перший змагальний тиждень без жодної поразки. Також у турнірній таблиці відсутні збірні, як не здобули хоча б однієї перемоги.

Турнірна таблиця Ліги націй

Польща – 4 перемоги (4 матчі), 12 очок (різниця сетів: 12:2) Японія – 3 перемоги (4), 9 очок (10:3) Бразилія – 3 перемоги (4), 9 очок (11:5) Італія – 3 перемоги (4), 8 очок (10:7) Словенія – 3 перемоги (4), 8 очок (9:7) Канада – 2 перемоги, (4), 7 очок, 10:8 Україна – 2 перемоги (4), 7 очок (10:8) Китай – 2 перемоги (4), 6 очок (6:7) Франція – 2 перемоги (4), 5 очок (8:9) Болгарія – 2 перемоги (4), 5 очок (7:8) Аргентина – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9) США – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9) Німеччина – 1 перемога (4), 6 очок (9:10) Іран – 1 перемога (4), 4 очки (7:11) Куба – 1 перемога, (4), 3 очки (7:11) Туреччина – 1 перемога (4), 3 очки (5:9) Нідерланди – 1 перемога (4), 3 очки (5:10) Сербія – 1 перемога, (4), 3 очки (3:10)

Нагадаємо, збірна України з волейболу у третьому поєдинку Ліги націй поступилась Бразилії.