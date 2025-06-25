Україна – Франція: де дивитися гру Ліги націй з волейболу
Україна – Франція стане п'ятим матчем для «синьо-жовтих» у дебютному сезоні Ліги націй з волейболу
Збірна України з волейболу продовжує виступи у чоловічій Лізі націй. «Синьо-жовті» відкриють другий змагальний тиждень проти чинних олімпійських чемпіонів – матч Україна – Франція (середа, 25 червня, початок о 12:30), повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
Україна – Франція стане п'ятим матчем для «синьо-жовтих» у дебютному сезоні Ліги націй з волейболу. За підсумками першого ігрового тижня українці йдуть на сьомому місці, маючи у доробку 7 очок.
Пряма трансляція матчу Україна – Франція у Лізі націй з волейболу
Наразі лише збірна Польщі закінчила перший змагальний тиждень без жодної поразки. Також у турнірній таблиці відсутні збірні, як не здобули хоча б однієї перемоги.
Турнірна таблиця Ліги націй
- Польща – 4 перемоги (4 матчі), 12 очок (різниця сетів: 12:2)
- Японія – 3 перемоги (4), 9 очок (10:3)
- Бразилія – 3 перемоги (4), 9 очок (11:5)
- Італія – 3 перемоги (4), 8 очок (10:7)
- Словенія – 3 перемоги (4), 8 очок (9:7)
- Канада – 2 перемоги, (4), 7 очок, 10:8
- Україна – 2 перемоги (4), 7 очок (10:8)
- Китай – 2 перемоги (4), 6 очок (6:7)
- Франція – 2 перемоги (4), 5 очок (8:9)
- Болгарія – 2 перемоги (4), 5 очок (7:8)
- Аргентина – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9)
- США – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9)
- Німеччина – 1 перемога (4), 6 очок (9:10)
- Іран – 1 перемога (4), 4 очки (7:11)
- Куба – 1 перемога, (4), 3 очки (7:11)
- Туреччина – 1 перемога (4), 3 очки (5:9)
- Нідерланди – 1 перемога (4), 3 очки (5:10)
- Сербія – 1 перемога, (4), 3 очки (3:10)
Нагадаємо, збірна України з волейболу у третьому поєдинку Ліги націй поступилась Бразилії.