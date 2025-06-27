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Ліга націй з волейболу: гра Україна – Японія завершилася неймовірною кінцівкою

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліга націй з волейболу: гра Україна – Японія завершилася неймовірною кінцівкою
Заключний матч у другий змагальний тиждень Україна проведе проти Болгарії

Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Ковальов, який набрав 21 очко

Збірна України з волейболу здобули четверту перемогу у сезоні в Лізі націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У сьомому поєдинку в турнірі українські волейболісти обіграли на тайбрейку Японію.

Україна розпочала другий змагальний тиждень з двох 3-сетових матчів. Спершу українці поступилися чинним олімпійським чемпіонам Франції, після чого «всуху» обіграла Туреччину.

Третім суперником України у цей змагальний тиждень стала Японія, яка підходила до гри проти «синьо-жовтих» з показником у чотири перемоги. Як і українці, японські волейболісти відіграли перед цим два матчі — поступилася господарям майданчика Болгарії, після чого на тайбрейку обіграла Японію.

Проти японців Україна проводила перший матч в історії – досі команди не перетиналися між собою на офіційному рівні.

Як минув матч Україна – Японія

Перший сет Україна програла Японії лише на «більше-менше». Українці мали сетбол за рахунку 24:23, однак дозволили японцям виграти три поспіль розіграші та поступилися – 24:26.

Однак у другій партії Україна змогла зрівняти рахунок. Японці розпочали сет з переваги +4, проте «синьо-жовті» перевернули хід подій у грі та взагалі закінчили партію з різницею у вісім очок.

Схожий сценарій мав місце і в третій партії. Японці стартували за переваги +2, але українські волейболісти її відіграли і закінчили гру майже з ідентичною різницею, що і в попередньому сеті – 25:18.

У підсумку долю матчу визначив тайбрейк. Українські волейболісти не змогли закрити гру у чотирьох сетах: програли партію з рахунком 22:25. А у драматичному тайбрейку здобула перемогу – 15:13!

Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Ковальов, який набрав 21 очко. З показником у 17 очок гру закінчив Василь Тупчій, який набрав п'ять очок на тайбрейку.

Ліга націй з волейболу

Україна – Японія 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13)

Заключний матч у другий змагальний тиждень Україна проведе проти господарів майданчику Болгарії у неділю, 29 червня, о 19:00.

Нагадаємо, Україна дала бій чемпіону Олімпіади-2024 у волейбольній Лізі націй.

Теги: волейбол

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