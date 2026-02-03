Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Яремчук приєднався до екстренера Шахтаря у французькому клубі

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
Яремчук приєднався до екстренера Шахтаря у французькому клубі
Роман Яремчук поповнив склад «Ліона»
джерело: офіційний сайт «Ліона»

Футболіст збірної України Роман Яремчук пограє під керівництвом Паулу Фонсеки

Ліонський «Олімпік» орендував центрального нападника «Олімпіакоса» Романа Яремчука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт французького клубу.

«Ліон» заплатив €1,5 млн за оренду Яремчука з правом викупу за €5 млн. Клуб Ліги 1 українець представлятиме до завершення сезону-2025/26. Контракт 30-річного гравця з «Олімпіакосом» розраховано до кінця червня 2028 року.

Підопічні Паулу Фонсеки, колишнього головного тренера «Шахтаря», ідуть четвертими в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Завтра, 4 лютого 2026 року, вони прийматимуть «Лаваль» в 1/8 фіналу Кубка країни.

На рахунку Яремчука чотири гола та один асист у 16-ти матчах «Олімпіакоса» в ході поточної кампанії. Наприкінці 2025 року центрфорвард зіграв у двох поєдинках збірної України в рамках відбору чемпіонату світу-2026.

Для виходу на Мундіаль колективу Сергія Реброва необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде в трьох країнах Північної Америки в 2026 році.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік (Ліон) Роман Яремчук ФК Олімпіакос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент ФІФА Інфантіно стверджував, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд
Стало відомо, чи голосуватиме ФІФА за повернення на міжнародну арену російських команд
Вчора, 23:46
До другої частини сезону-2025/26 «Шахтар» готується в Туреччині
«Шахтар» проведе спаринги з німецьким і латвійським клубами
Вчора, 16:16
Гол Трубіна дозволив «Бенфіці» пробитись у плейоф Ліги чемпіонів
Чим унікальний гол Трубіна: український воротар вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів
29 сiчня, 10:20
Свій наступний поєдинок юнацька збірна України U-16 проведе 28 січня 2026 року
Юнацька збірна України з футболу з перемоги стартувала на турнірі в Туреччині
26 сiчня, 13:23
Ніколо Пізіллі вперше у сезоні відзначився забитими м'ячами за «Рому»
«Хочеш перемагати – роби дубль». Результати сьомого туру Ліги Європи
23 сiчня, 01:09
Владислав Ванат у трьох січневих матчах Ла Ліги відзначився чотирма голами
Футболіст збірної України претендує на дві нагороди в Іспанії: як проголосувати
22 сiчня, 10:49
Проспер Обах приєднався до «Шахтаря» після всього кількох місяців у складі ЛНЗ
Новачок «Шахтаря»: Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів
20 сiчня, 19:22
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського
13 сiчня, 16:55
Єгор проводить третій сезон у складі «бджіл»
Ярмолюк уперше забив в Англійській Прем'єр-лізі
8 сiчня, 00:03

Новини

Бензема змінив клуб у Саудівській Аравії
Бензема змінив клуб у Саудівській Аравії
Сили оборони на фронті знищили російського тренера з боротьби
Сили оборони на фронті знищили російського тренера з боротьби
Яремчук приєднався до екстренера Шахтаря у французькому клубі
Яремчук приєднався до екстренера Шахтаря у французькому клубі
Федерація бобслею та скелетону допустила до змагань росіян, які підтримують війну
Федерація бобслею та скелетону допустила до змагань росіян, які підтримують війну
Фристайлістка Коцар: Росіянки не отримали олімпійських ліцензій – це дуже тішить
Фристайлістка Коцар: Росіянки не отримали олімпійських ліцензій – це дуже тішить
Стало відомо, чи голосуватиме ФІФА за повернення на міжнародну арену російських команд
Стало відомо, чи голосуватиме ФІФА за повернення на міжнародну арену російських команд

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua