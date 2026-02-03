Яремчук приєднався до екстренера Шахтаря у французькому клубі

Футболіст збірної України Роман Яремчук пограє під керівництвом Паулу Фонсеки

Ліонський «Олімпік» орендував центрального нападника «Олімпіакоса» Романа Яремчука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт французького клубу.

«Ліон» заплатив €1,5 млн за оренду Яремчука з правом викупу за €5 млн. Клуб Ліги 1 українець представлятиме до завершення сезону-2025/26. Контракт 30-річного гравця з «Олімпіакосом» розраховано до кінця червня 2028 року.

Підопічні Паулу Фонсеки, колишнього головного тренера «Шахтаря», ідуть четвертими в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Завтра, 4 лютого 2026 року, вони прийматимуть «Лаваль» в 1/8 фіналу Кубка країни.

На рахунку Яремчука чотири гола та один асист у 16-ти матчах «Олімпіакоса» в ході поточної кампанії. Наприкінці 2025 року центрфорвард зіграв у двох поєдинках збірної України в рамках відбору чемпіонату світу-2026.

Для виходу на Мундіаль колективу Сергія Реброва необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде в трьох країнах Північної Америки в 2026 році.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3