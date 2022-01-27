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    Збірна України з біатлону на Олімпіаді залишилася без тренера

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    Юрай Санітра, схоже, буде ізольований у Пекіні - Збірна України з біатлону на Олімпіаді залишилася без тренера
    Юрай Санітра, схоже, буде ізольований у Пекіні
    фото з відкритих джерел

    Юрай Санітра здав позитивний тест на коронавірус

    Збірна України з біатлону прибула до Пекіна на Олімпіаду. Всі члени здали тести на коронавірус і в головного тренера чоловічої команди Юрая Санітри він виявився позитивним.

    За інформацією «Суспільного», результати усіх інших членів делегації – негативні.

    Санітра здасть ще один тест, за результатами якого буде відомо подальший план дій щодо тренера. Якщо Санітра буде ізольований, то в складі біатлонної делегації є ще чотири тренери: Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко та Ігор Ященко.

    Це перший випадок позитивного тесту на коронавіус в складі олімпійської збірної України. Перед початком сезону у складі чоловічої команди виник спалах коронавісуру: тоді перехворіли, зокрема, Артем Прима та Артем Тищенко, які теж потрапили до складу України на Олімпіаду-2022. А уже безпосередньо під час сезону захворів тренер Олександр Кравченко – він пропустив два етапи Кубка світу, але опинився в складі делегації на Ігри в Пекін.

    Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого.

    Раніше став відомий склад збірної України на зимову Олімпіаду.

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    Теги: Олімпіада біатлон Юрай Санітра
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    Збірна України з біатлону на Олімпіаді залишилася без тренера