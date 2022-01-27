Збірна України з біатлону на Олімпіаді залишилася без тренера

Юрай Санітра здав позитивний тест на коронавірус

Збірна України з біатлону прибула до Пекіна на Олімпіаду. Всі члени здали тести на коронавірус і в головного тренера чоловічої команди Юрая Санітри він виявився позитивним.

За інформацією «Суспільного», результати усіх інших членів делегації – негативні.

Санітра здасть ще один тест, за результатами якого буде відомо подальший план дій щодо тренера. Якщо Санітра буде ізольований, то в складі біатлонної делегації є ще чотири тренери: Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко та Ігор Ященко.

Це перший випадок позитивного тесту на коронавіус в складі олімпійської збірної України. Перед початком сезону у складі чоловічої команди виник спалах коронавісуру: тоді перехворіли, зокрема, Артем Прима та Артем Тищенко, які теж потрапили до складу України на Олімпіаду-2022. А уже безпосередньо під час сезону захворів тренер Олександр Кравченко – він пропустив два етапи Кубка світу, але опинився в складі делегації на Ігри в Пекін.

Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого.

Раніше став відомий склад збірної України на зимову Олімпіаду.