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    Ломаченко не знає з ким битиметься, але повернеться в ринг у червні

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    Василь Ломаченко та Боб Арум - Ломаченко не знає з ким битиметься, але повернеться в ринг у червні
    Василь Ломаченко та Боб Арум
    фото з відкритих джерел

    В українця на цей рік заплановані три поєдинки

    Колишній чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) заявив, що готовий повернутися в ринг. За контрактом з Top Rank в українця ще три поєдинки, і він їх планує провести цього року.

    «Я готовий боксувати. У мене суперника немає. Спочатку я думав, що це буде Накатані, але ми практично ні до чого не прийшли, – сказав Василь. – Мені без різниці, в якій ваговій категорії. У контракті прописано, що у мене має бути три бої. Я розраховую, що мені зможуть виділити дату на початку червня.

    У Девіна Хейні справжній пояс, який я завоював у бою з Кемпбеллом. Мій пояс перейшов автоматично до нього. Він отримав титул без бою. Я готовий битися з ним. Чи зможемо ми домовитися? Це питання не до мене і не до Хейні. Воно до наших промоутерам - Едді Хирна і Боба Арума».

    Василь Ломаченко втратив титули чемпіона світу в поєдинку з Теофімо Лопесом. Так вийшло, що в контракті на бій не була прописана можливість реваншу.

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      Теги: Василь Ломаченко Боб Арум
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