Українець Віктор Вихрист нокаутував іспанця за секунду до завершення третього раунду (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Вихрист розраховував провести усі шість раундів Світлина - Boxrec

Наразі талановитий боєць здобув на профі-рингу три перемоги з трьох

Український боксер Віктор Вихрист (3-0, 3 КО) 20 вересня у Дніпрі провів третій бій на профіринзі.

У бою, який був розрахований на шість раундів, наш боксер переміг іспанця Ґабріеля Енґуему (10-10, 6 КО).

Напередодні бою обоє бійців мали однакові параметри під 2 метри: 197 см зріст Віктора та 198 см в Енґуеми. Проте Вихрист підійшов до бою у вазі 107,6 кілограмів, а його суперник виявився легшим рівно на 6 кг.

Боксери динамічно розпочали поєдинок. Віктор наносив супернику потужні удари й Енґуема вже у першому раунді отримав невеличе розсічення в районі правої брови.

Наприкінці другого раунд Віктор провів серію хороших ударів, проте іспанець підчепив українця за ногу й той оступився і впав. Врешті, побиття завершилося за секунду до завершення третього раунду, коли Вихрист відправив суперника в нокаут. Енґуему ледь привели до тями.

«Ми знали, що суперник хороший й розраховували провести усі 6 раундів, адже він розумний та хитрий боксер, який витягує на себе. Я зробив те, що від мене залежало й боксував так, як дозволив суперник», – поділився враженнями одразу після бою Віктор Вихрист.