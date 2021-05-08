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    Ломаченко презентував промовідео майбутнього бою з Накатані

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    Василь Ломаченко повертається в ринг - Ломаченко презентував промовідео майбутнього бою з Накатані
    Василь Ломаченко повертається в ринг
    Фото з відкритих джерел

    Українець повернеться в ринг 26 липня, коли зустрінеться з японським боксером

    Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко опублікував проморолик до бою з японцем Масайоші Накатані.

    Поєдинок відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі.

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    Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

    Під час останнього виходу на ринг в жовтні минулого року українець програв рішенням суддів чемпіону WBA, IBF і WBO в легкій вазі Теофімо Лопесу.

    Накатані єдиної поразки в кар'єрі також зазнав у бою проти Лопеса. У грудні японець яскраво переміг пуерторіканця Фелікса Вердехо. Суперник тоді зламав Масайоші орбітальну кістку. Ломаченко, нагадаємо, побив Фелікса у чвертьфіналі Олімпіади-2012.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко
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