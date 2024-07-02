Збірна Нідерландів вийшла у чвертьфінал Євро-2024, розгромивши Румунію

Збірна Нідерландів забили три м'ячі у ворота суперників

Нідерланди вперше з 2008 року гратимуть у чвертьфіналі Євро

Збірна Нідерландів переграла збірну Румунії з рахунком 3:0 та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024.

Обидві команди подолали груповий раунд з доробком у чотири очки: румуни виграли групу Е за участю України, Нідерланди ж пробилися через рейтинг третіх місць у квартеті D з австрійцями та французами.

Найгостріший момент на старті матчу створили румуни: Денніс Ман після проходу пробив над поперечиною. Нідерланди відповіли голом на 20-й хвилині. Коді Гакпо змістився з лівого флангу і потужив ударом у ближній кут відкрив рахунок – 1:0.

Активніше другий тайм розпочали «помаранчеві». Зокрема, у стійку після розіграшу кутового поцілив Вірджил ван Дейк.

Вдруге м'яч опинився у воротах румунів після години ігрового часу. Близьким до дубля був Гакпо, але його другий м'яч VAR скасував через офсайд.

Перевагу Нідерландів урешті подвоїв Доніелл Мален. Цього разу Гакпо виступив асистентом: продерся з м'ячем до лицевої лінії та відкотив під удар партнеру – 2:0.

Євро-2024. 1/8 фіналу

Румунія – Нідерланди 0:3

Голи: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

Зокрема, Нідерланди вперше з 2008 року гратимуть у чвертьфіналі Євро. Відтоді збірна вилітала в груповому раунді (2012), 1/8 фіналу (2021) та одного разу не долала кваліфікацію (2016).

Нагадаємо, збірна Португалії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу португальці перемогли у серії пенальті команду Словенії.

Раніше збірна Франції з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу французи здолали команду Бельгії з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, чинний віцечемпіон Європи з футболу, Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.