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Вісім голів та відсутність сенсації. Німеччина розгромила Кюрасао у грі Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Вісім голів та відсутність сенсації. Німеччина розгромила Кюрасао у грі Чемпіонату світу
Німеччина впевнено перемогла Кюрасао на Мундіалі
Джерело: Getty Images

Збірна Кюрасао не стала проблемою для Бундестім

Сьогодні, 14 червня 2026 року, збірна Німеччини з футболу на арені «Ен-Ар-Джі Стедіум» в американському Г'юстоні розгромила Кюрасао в рамках першого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Перед Мундіалем Бундестім оформила дві перемоги в спарингах. Спершу команда Нагельсманна розгромила збірну Фінляндії (4:0) зусиллями нападника Ундава (дубль), а також хавбеків Вірца та Мусіали. А потім Німеччина розібралася з національною командою США (2:1). Забиті м'ячі в свій актив записали нападник Гаверц і вінгер Сане.

Тим часом полярні результати продемонструвала збірна Кюрасао. Спершу Блакитна хвиля отримала гучного ляпаса від збірної Шотландії (1:4). Півзахисник острів'ян Чонг відкрив рахунок, але потім форвард Локадія залишив підопічних Бубішти в меншості та запустив фіаско. А от скромну Арубу Кюрасао потім розгромило (4:0). Голами відзначилися оборонець Бренет, нападник Антоніссе, а також півзахисники Комененсія і Жуніньйо Бакуна.

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Хід гри Німеччина – Кюрасао

Німеччина розпочала матч швидким голом. На 6 хвилині гри Нмеча забив після передачі Вірца. Однак, Кюрасао несподівано забив гол у відповідь. Комененсія спіймав відскок і став автором історичного м'яча. Цей гол став першим в історії для Кюрасао на Мундіалях.

Вже після цього Німеччина взяла хід гри в свої руки. Бундестім створила низку небезпечних моментів та змогла забити ще шість голів.

Відзначилися Шлоттербек, двічі Гаверц (один гол – з пенальті), Мусіала, Браун та Ундав.

Отже, сенсації не сталося – гра завершилася розгромною перемогою Німеччини з рахунком 7:1.

Чемпіонат світу 2026. Група Е

Німеччина – Кюрасао 7:1 (3:1)

  • Голи: Нмеча (6), Шлоттербек (38), Гаверц (45+5, з пенальті, 88), Мусіала (47), Браун (68), Ундав (78) – Комененсія (21).

Standings provided by Sofascore

До слова, раніше Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі ЧС-2026. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Натомість національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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