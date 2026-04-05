Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні

Боксери видали видовищний бій у дванадцять раундів

На арені O2 у Лондоні відбувся ювілейний, 50-й бій у професійних кар'єрах двох легендарних ветеранів надважкої ваги – 40-річного американця Деонтея Вайлдера та 42-річного британця Дерека Чісори. Про це повідомляє «Главком».

Хід бою

Бій із перших хвилин нагадував безкомпромісну війну, де Дерек Чісора, маючи перевагу у вазі у 18 кг, постійно тиснув на суперника та шукав клінчі, що неодноразово призводило до падінь обох боксерів на настил рингу. Старт поєдинку виявився скандальним: уже в першому раунді стався дивний інцидент, коли після чергового епізоду боротьби член команди Чісори вибіг на ринг, ледь не спровокувавши дискваліфікацію британця. Протягом зустрічі глядачі спостерігали справжні гойдалки – Деонтей Вайлдер домінував у перших трьох раундах, проте у четвертій та п'ятій трихвилинках Чісора помітно «ожив» і серйозно потряс американця, змусивши того піти у глухий захист. Вирішальні моменти настали у восьмому раунді, коли Вайлдер зумів донести фірмовий правий хук, відправивши Чісору у перший нокдаун. Попри те, що британець вистояв і знову опинився на канвасі в одинадцятому раунді, він щоразу піднімався та продовжував битися до фінального гонгу.

Попри два нокдауни, думки суддів розділилися. Перший віддав 115:111 на користь Вайлдера, другий – 112:115 на користь Чісори. Все вирішив третій суддя, оцінки якого склали 115:113 на користь Вайлдера. Після бою Деонтей Вайлдер віддав належне супернику, зазначивши, що піклувався про здоров'я Дерека під час поєдинку, адже бачив сильний набряк на його скроні.

Що далі для боксерів

Цей бій, ймовірно, став останнім у довгій кар'єрі Дерека Чісори, який неодноразово натякав на бажання «повісити рукавички на цвях» після цього виступу. Для Деонтея Вайлдера ж ця перемога означає повернення у велику гру. З огляду на інформацію про зацікавленість Олександра Усика в поєдинку з американцем, цей успіх може стати для «Бронзового бомбардувальника» справжнім трампліном до великого титульного бою вже навесні 2026 року.

Нагадаємо, що двоє британських боксерів заявили, що хочуть провести поєдинки з Усиком.