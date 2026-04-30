Берінчик зізнався, чи планує завершувати кар’єру

Ексчемпіон світу відновлюється після операції

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик заявив, що не планує завершувати професійну кар'єру та готується до наступного поєдинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LuckyPunch.

Що сказав Берінчик

«Думки про завершення карʼєри після останнього бою не приходили в голову тому, що була шикарна підготовка, була хороша вага, але були травми – їх потрібно було лікувати і відновлюватися. Протягом року я відновлювався і вже тренуюсь десь 3–4 місяці.

Я відновив тренування ще торік, набирав обертів, але не відновився до кінця після операції. Наразі це вхід у форму, не підготовка до конкретного бою. Можливо, навесні або влітку буде якась інформація – ми чекаємо підтвердження офіційної інформації від промоутерів», – сказав Берінчик.

Де і коли проведе наступний бій Берінчик

За попередньою інформацією, бій відбудеться у Великій Британії. Не виключено, що суперником Берінчика стане хтось із місцевих боксерів. «Точно не мішок», – написав ведучий Ютуб-канал «ТАЙК МАЙСОН» Макс Діденко.

Українець мав піврічну паузу в кар’єрі через травму плеча. Він переніс операцію та вже відновився.

Раніше відомий промоутер Олександр Красюк повідомляв, що Берінчик свій наступний поєдинок проведе орієнтовно наприкінці квітня чи у травні 2026 року.

Нагадаємо, востаннє Берінчик виходив у ринг в лютому 2025 року. Тоді він програв американцю Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO у легкій вазі.

Бій пройшов на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США). У третьому раунді українець побував у нокдауні – опустився на коліна після пропущеного удару по корпусу. Денис одразу ж підвівся на ноги та продовжив поєдинок. У четвертому раунді американець нокаутував українця. Пропустивши серію потужних ударів, Берінчик уже не зміг піднятися.

Для українця це був перший захист чемпіонського поясу. Берінчик завоював вакантний титул чемпіона світу 18 травня 2024 року. Тоді українець переміг мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.