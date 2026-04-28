Промоутер розкрив подробиці мегафайту Джошуа – Ф'юрі

Святослав Василик
glavcom.ua
Ентоні Джошуа прийняв виклик Тайсона Ф'юрі
фото: Суспільне Спорт

Бій планують провести у жовтні або листопаді в Лондоні

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен розповів де і коли відбудеться бій проти Ентоні Джошуа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на talkSPORT.

Що сказав Воррен

«Тайсон підписав контракт ще давно, місяць тому чи більше, а Джошуа зробив це лише зараз. Тож готуємось до поєдинку. Бій має відбутися у жовтні, точно не раніше.

Багато залежатиме від доступності стадіону у потрібну дату. Очевидно, це буде на «Вемблі», – сказав Воррен.

Бій Джошуа – Ф'юрі: що відомо на сьогодні

Британські боксери в хевівейті Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа домовились про бій наприкінці 2026 року.

Перед цим поєдинком Джошуа анонсував бій з 35-річним албанським боксером Крістіаном Пренгою, що відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді.

У 2026 році Джошуа на двобій викликали два ексчемпіони світу в надважкій вазі – Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер. Із Ф'юрі Джошуа зустрівся особисто на його поєдинку в Лондоні проти росіянина Арсланбека Махмудова, де британець здобув першу за 2.5 роки перемогу. 

Коли саме пройде бій ще невідомо, однак боксери домовлялися, що перед цим проведуть ще по одному поєдинку у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, у своєму останньому бою в грудні 2025 року Джошуа переміг Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Після цього Джошуа потрапив в аварію в Нігерії, де загинули два його тренери. З того часу британець також відвідував Україну в березні з чинним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа

