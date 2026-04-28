Берінчик повідомив деталі свого наступного бою

Денис Берінчик повертається у ринг після травми і операції

Український боксер виступатиме у Великій Британії

Колишній чемпіон світу у легкій вазі Денис Берінчик проведе наступний бій наприкінці липня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ютуб-канал «ТАЙК МАЙСОН».

Де і коли проведе наступний бій Берінчик

Бій відбудеться у Великій Британії. Не виключено, що суперником Берінчика стане хтось із місцевих боксерів. «Точно не мішок», – написав ведучий каналу Макс Діденко.

Відомо, що Денис вже розпочав підготовку до нового поєдинку. Українець мав піврічну паузу в кар’єрі через травму плеча. Він переніс операцію та вже відновився.

Раніше відомий промоутер Олександр Красюк повідомляв, що Берінчик свій наступний поєдинок проведе орієнтовно наприкінці квітня чи у травні 2026 року.

Коли був останній бій Берінчика

Востаннє Берінчик виходив у ринг в лютому 2025 року. Тоді він програв американцю Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO у легкій вазі.

Бій пройшов на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США). У третьому раунді українець побував у нокдауні – опустився на коліна після пропущеного удару по корпусу. Денис одразу ж підвівся на ноги та продовжив поєдинок. У четвертому раунді американець нокаутував українця. Пропустивши серію потужних ударів, Берінчик уже не зміг піднятися.

Для українця це був перший захист чемпіонського поясу. Берінчик завоював вакантний титул чемпіона світу 18 травня 2024 року. Тоді українець переміг мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

