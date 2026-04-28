Берінчик повідомив деталі свого наступного бою

glavcom.ua
Денис Берінчик повертається у ринг після травми і операції
фото: K2 Promotions

Український боксер виступатиме у Великій Британії

Колишній чемпіон світу у легкій вазі Денис Берінчик проведе наступний бій наприкінці липня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ютуб-канал «ТАЙК МАЙСОН».

Де і коли проведе наступний бій Берінчик

Бій відбудеться у Великій Британії. Не виключено, що суперником Берінчика стане хтось із місцевих боксерів. «Точно не мішок», – написав ведучий каналу Макс Діденко.

Відомо, що Денис вже розпочав підготовку до нового поєдинку. Українець мав піврічну паузу в кар’єрі через травму плеча. Він переніс операцію та вже відновився.

Раніше відомий промоутер Олександр Красюк повідомляв, що Берінчик свій наступний поєдинок проведе орієнтовно наприкінці квітня чи у травні 2026 року.

Коли був останній бій Берінчика

Востаннє Берінчик виходив у ринг в лютому 2025 року. Тоді він програв американцю Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO у легкій вазі.

Бій пройшов на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США). У третьому раунді українець побував у нокдауні – опустився на коліна після пропущеного удару по корпусу. Денис одразу ж підвівся на ноги та продовжив поєдинок. У четвертому раунді американець нокаутував українця. Пропустивши серію потужних ударів, Берінчик уже не зміг піднятися.

Для українця це був перший захист чемпіонського поясу. Берінчик завоював вакантний титул чемпіона світу 18 травня 2024 року. Тоді українець переміг мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

Нагадаємо, колишній об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа оголосив про проведення свого першого поєдинку в 2026 році – його суперником стане албанець Крістіан Пренга.

Читайте також

Деонтей Вайлдер підтвердив статус одного з найпотужніших панчерів в історії боксу
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
5 квiтня, 20:25
Ф'юрі одноголосним рішенням суддів здобув перемогу
Скандальний Ф'юрі знищив росіянина у поєдинку в Лондоні
12 квiтня, 11:32
Ф'юрі переміг росіянина Махмудова в першому поєдинку після повернення у бокс
Ф'юрі повернувся у першу трійку рейтингу The Ring після перемоги над росіянином
14 квiтня, 15:23
Олександр Усик та Ріко Верховен перед битвою поглядів
Усик залишився лідером абсолютного рейтингу The Ring
21 квiтня, 17:27
На рахунку Лоуренса Околі 23 перемоги в професійному рингу
Іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з японцем
21 квiтня, 18:02
Цзю (праворуч) провів зустріч з «прем'єр-міністром ДНР» Чертковим
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу незаконно відвідав окупований Донецьк
22 квiтня, 08:04
Чудінов (ліворуч) на початку жовтня 2024 року незаконно відвідував кілька міст окупованої Луганської області
ЄС запровадив санкції проти ексчемпіона світу з боксу, який незаконно відвідував Луганщину
23 квiтня, 20:43
Джаррелл Міллер (справа) отримав право на титульний бій з Олександром Усиком
Усик отримав офіційного претендента на пояс WBA
26 квiтня, 14:13
Ентоні Джошуа планує провести у 2026 році два бої
Промоутер Джошуа підтвердив підготовку свого підопічного до бою з Ф'юрі
Вчора, 14:49

Новини

Помилка гравця в американський футбол допомогла врятувати життя вболівальника
Помилка гравця в американський футбол допомогла врятувати життя вболівальника
Шанси «Шахтаря» напряму потрапити наступного сезону в Лігу чемпіонів покращились
Шанси «Шахтаря» напряму потрапити наступного сезону в Лігу чемпіонів покращились
Берінчик повідомив деталі свого наступного бою
Берінчик повідомив деталі свого наступного бою
Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу
Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу
Збірна України з художньої гімнастики назвала склад на Чемпіонат Європи
Збірна України з художньої гімнастики назвала склад на Чемпіонат Європи

Новини

Міністр освіти назвав найпопулярніші предмети НМТ-2026
Сьогодні, 13:20
Двоє поляків напали з ножем на українця під час продажу авто
Сьогодні, 12:40
Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи
Сьогодні, 12:15
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
