Лондонський «Арсенал» хотів перенести гру з «Ворсклою» до Києва ще у вересні



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Таке бажання «канонірів» пов'язане з питаннями логістики

Керівництво лондонського «Арсеналу» ще у вересні вивчало можливість перенесення до Києва виїзного матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи з українським клубом «Ворскла».

Таке бажання «канонірів» пов'язане з питаннями логістики та розміром виїзної делегації.

Аеропорт Полтави приймає міжнародні рейси, але для лайнерів такого типу і розміру, як зазвичай використовує «Арсенал», він не пристосований.

Раніше повідомлялося. що матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесений до Києва на прохання англійського клубу.

Раніше УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.

Також стало відомо, що ФФУ не отримувала від УЄФА вказівок щодо перенесення міжнародних матчів з України.

Джерело: Чемпионат.com