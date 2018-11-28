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    Лондонський «Арсенал» хотів перенести гру з «Ворсклою» до Києва ще у вересні

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    Лондонський «Арсенал» хотів перенести гру з «Ворсклою» до Києва ще у вересні

    Таке бажання «канонірів» пов'язане з питаннями логістики

    Керівництво лондонського «Арсеналу» ще у вересні вивчало можливість перенесення до Києва виїзного матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи з українським клубом «Ворскла».

    Таке бажання «канонірів» пов'язане з питаннями логістики та розміром виїзної делегації.

    Аеропорт Полтави приймає міжнародні рейси, але для лайнерів такого типу і розміру, як зазвичай використовує «Арсенал», він не пристосований.

    Раніше повідомлялося. що матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесений до Києва на прохання англійського клубу.

    Раніше УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.

    Також стало відомо, що ФФУ не отримувала від УЄФА вказівок щодо перенесення міжнародних матчів з України.

    Джерело: Чемпионат.com

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