Луческу розповів про трансферну політику «Динамо» й «Шахтаря»

До Донецька бразильці приїжджали, щоб покращити видовищність чемпіонату

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу, який раніше працював з донецьким «Шахтарем», розповів про трансферну політику українських клубів.

«В «Шахтарі» ми дійшли нової ідеї: щоб збільшити видовищність футболу, нам потрібно було залучити нових гравців. Я переконав президента розпочати з кількох бразильців. Тоді був дуже важливим Матузалем, лідер «Брешії». Потім підписали Жадсона, Фернандіньо, пізніше Вілліана, Тейшейру, Дугласа Косту. Ця команда зростала, з кожним роком ставала кращою. У «Динамо» все було по-іншому. «Динамо» повернулося до Ліги чемпіонів після п'яти років відсутності, – сказав Луческу Playsport. – Я не хотів робити жодних трансферів, доки не побачив, які гравці у мене є. З цією командою, з їхнім бажанням досягти успіху нам вдалося виграти чемпіонат, Кубок та Суперкубок у перший рік, випередивши таку сильну команду, як «Шахтар». У «Шахтарі» мені вдалося виростити команду, як я хотів, за допомогою молодих гравців».

Мірчу Луческу визнано найкращим тренером Румунії.