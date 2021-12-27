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    Роналдо закриє мільйонні борги футбольного клубу перед ФІФА

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    Роналдо став власником клубу, в якому розпочинав футбольну кар'єру - Роналдо закриє мільйонні борги футбольного клубу перед ФІФА
    Роналдо став власником клубу, в якому розпочинав футбольну кар'єру
    фото з відкритих джерел

    Зірка футболу придбав ще одну команду

    Колишній нападник збірної Бразилії Роналдо придбав ще один футбольний клуб. Тепер він власник не лише іспанського «Вальядоліда», а ще й «Крузейро», в якому розпочинав футбольну кар’єру.

    Президент «Крузейро» Сержіо Сантос Родрігес розповів про борг клубу перед ФІФА у розмірі €7,7 млн, який виплатить новий власник.

    «Роналдо виплатить борг. Теоретично він належить асоціації, але має бути виплачений, інакше не буде можливості грати. Наступного року ми матимемо великі витрати на укладення контракту з Родрігіньо. Ми з Роналдо хочемо гарантувати хороші результати наступного року без затримок із зарплатами та санкцій з боку ФІФА», – наводить слова Родрігеса Mundo Deportivo.

    Роналдо придбав 90% акцій «Крузейро» за €62,5 млн.

    Роналдо завершив кар'єру гравця у 2011 році. Він виступав у складі «Крузейро», ПСВ, «Барселони», «Інтера», мадридського «Реала», «Мілана» та «Корінтіанса». На його рахунку також перемоги на двох чемпіонатах світу в складі збірної Бразилії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роналдо
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    Роналдо закриє мільйонні борги футбольного клубу перед ФІФА