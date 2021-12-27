Роналдо закриє мільйонні борги футбольного клубу перед ФІФА
Зірка футболу придбав ще одну команду
Колишній нападник збірної Бразилії Роналдо придбав ще один футбольний клуб. Тепер він власник не лише іспанського «Вальядоліда», а ще й «Крузейро», в якому розпочинав футбольну кар’єру.
Президент «Крузейро» Сержіо Сантос Родрігес розповів про борг клубу перед ФІФА у розмірі €7,7 млн, який виплатить новий власник.
«Роналдо виплатить борг. Теоретично він належить асоціації, але має бути виплачений, інакше не буде можливості грати. Наступного року ми матимемо великі витрати на укладення контракту з Родрігіньо. Ми з Роналдо хочемо гарантувати хороші результати наступного року без затримок із зарплатами та санкцій з боку ФІФА», – наводить слова Родрігеса Mundo Deportivo.
Роналдо придбав 90% акцій «Крузейро» за €62,5 млн.
Роналдо завершив кар'єру гравця у 2011 році. Він виступав у складі «Крузейро», ПСВ, «Барселони», «Інтера», мадридського «Реала», «Мілана» та «Корінтіанса». На його рахунку також перемоги на двох чемпіонатах світу в складі збірної Бразилії.
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