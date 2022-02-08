Легендарна німкеня стала п’ятиразовою чемпіонкою білих олімпіад

Наталі Гайзенбергер виграла змагання на санчатах, хоча їхати до Пекіна не хотіла

Німкеня Наталі Гайзенбергер переписала історії зимових олімпіад. В змаганнях одиночників разом з перемогою вона встановила рекорд треку, проїхавши 2 км за 58.226 секунди. Зазначимо, що українки Юліанна Туницька (21 місце) та Олена Стецьків (22) до фіналу не потрапили.

Німкеня стала першою в історії санкаркою, яка завоювала три олімпійські «золота» - у Сочі-2014, Пхьончхані-2018 та Пекіні-2022. До неї подібне вдавалося лише одному санкарю – німцю Георгу Гаклю, який виборював чоловічі одиночні титули в 1992, 1994 і 1998 роках.

Загалом Наталі здобула рекордні п’ять золотих нагород на Іграх – ще дві в командних змаганнях. Подібне не вдавалося нікому.

Примітно, що їхати до Пекіна вона не хотіла, бо тут, на її думку, погані умови для тренувань.

Зазначимо, що 10 лютого німкеня візьме участь в естафеті.