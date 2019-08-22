Львівський клуб марить футболістом, який у час війни «з голоду» їздив грати в Росію



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Євген Селезньов: «Потому з голодухи почали їсти коней...» Фото із соцмереж

Президент винниківського «Руха» називає цього персонажа своїм другом

Президент «Руху» Григорій Козловський розповів, кого б з чинних футболістів хотів би бачити у своїй команді.

«Мені Андрієвський з «Динамо» дуже подобається. Я вже років чотири розмовляю з ним про «Рух». Думаю, колись Сашко прийде до нас на пенсію.

Ну і Селезньов. Чекаємо Селю - покуражитися треба. Він - великий мій друг. Ми з ним разом відпочиваємо, дружимо сім'ями, недавно разом були в Туреччині - все нормально. Думаю, Євген ще якось догребе до нас», - сказав Козловський.

Нагадаємо, на початку серпня Селезньов покинув іспанську «Малаґу». Раніше, в 2016 році Євген попри застереження на другому році російсько-української війни поїхав грати в російську «Кубань». Своє рішення він аргументував потребою «корміть сємью». Найсмішніше, що російський клуб не заплатив українському нападникові заробленого в тих об'ємах, у яких обіцяв.