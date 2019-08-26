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    Люк Кемпбелл збирається виграти у Ломаченка за рахунок IQ

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    Я не базую своєї підготовки на тому, що може робити Ломаченко, і в чому він хороший. Я збираюся зосередитися на тому, що я можу зробити і поліпшити в собі. Мені все одно, в чому він крутий, - зазначає Люк Кемпбелл - Люк Кемпбелл збирається виграти у Ломаченка за рахунок IQ
    Я не базую своєї підготовки на тому, що може робити Ломаченко, і в чому він хороший. Я збираюся зосередитися на тому, що я можу зробити і поліпшити в собі. Мені все одно, в чому він крутий, - зазначає Люк Кемпбелл
    УНІАН

    Британський боксер не вважає українця непереможним

    31 серпня  в Лондоні відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом. В цій зустрічі Ломаченко спробує додати до наявних титулів WBA і WBO звання чемпіона світу ще й за версією WBC.

    Напередодні цього поєдинку суперник українця поділився очікуваннями та розповів про свою підготовку до зустрічі із Ломаченком. 

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    -Я думаю, що мій боксерський IQ на рингу зіграє свою роль, але я не вважаю, що виграю цей бій тільки на навичках. Я думаю, що мені знадобиться набагато більше якостей. Я знаю, що це буде важкий бій, можливо, найважчий в моєму житті, і мені доведеться викластися. Але мені також доведеться час від часу діяти глибоко, демонструвати свою силу удару, залишатися включеним на кожну секунду кожного раунду і діяти швидко, розповів Кэмпбелл виданню GQ. 


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     В останньому бою Василь Ломаченко провів успішний захист своїх чемпіонських поясів в бою з Ентоні Кроллою, якого переміг нокаутом у 4-му раунді

    Британець розповів, що готується до зустрічі з титулованим опонентом у незвичайний спосіб – боксуючи з трьома суперниками одночасно. Таку техніку Люк вирішив застосувати вперше у своїй практиці, саме задля підготовки до зустрічі із Ломаченком. 

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    - Єдина моя відмінність у підготовці до Ломаченка - це спаринг з трьома боксерами одразу. Проти мене на ринг виходять три хлопця одночасно. Очевидно, що дійсно важко спочатку. Ви отримуєте удари, що йдуть на вас з усіх боків і з несподіваних ракурсів, але це, безумовно, робить вас гостріше, - розповів британський боксер.

     

     

    Джерело: Sportarena.com

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