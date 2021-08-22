Українка виграла етап Діамантової ліги

Ірина Геращенко стала найкращою в стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко стала переможницею етапу Діамантової ліги в американському Юджині. Стрибунка у висоту на Олімпіаді в Токіо була четвертою, і в США, за відсутності призерок Ігор-2020, була фаворитом. Проте їй нав’язала суперництво американка Вашті Канінгем. Обидві взяли висоту 1,93 метра, а згодом і 1,98. Проте планку на 2 метра ніхто з дівчат взяти не зміг з трьох спроб. Відповідно, змагання для них мали закінчитися. Однак за правилами двох переможниць не може бути: відбулася «перестрибка».

У форматі перестрибки українка та американка виконали ще шість (!) стрибків. Вони дійшли до висоти 1.92 м – її взяли обидві, тоді повернулися до 1.94 м, яка й стала вирішальною. Вашті з єдиної спроби не взяла, а от Ірина – змогла.

Це перша перемога Геращенко на етапах Діамантової ліги.

Ще одна українка, Юлія Левченко, завершила змагання четвертою з результатом 1,90 метра.

Ярослава Магучіх, яка виграла для України єдину нагороду в Токіо в легкоатлетичній програмі, до США не полетіла.