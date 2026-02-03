Головна Спорт Новини
Новий формат Australian Open налякав тенісисток

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Новий формат Australian Open налякав тенісисток
Коллінс планувала завершити кар'єру тенісистки у 2024 році, але відклала це рішення
фото: REUTERS/Eloisa Lopez/File Photo

Коллінс не була в захваті від пропозиції CEO турніру

Директор Australian Open Крейг Тайлі оголосив про намір впровадити п’ятисетовий формат матчів у жіночій сітці. Про це повідомляє «Главком».

Аргументи за впровадження такого формату

Згідно з пропозицією, починаючи з чвертьфіналів, тенісистки мають грати до трьох перемог у сетах, аналогічно до чоловічого розряду. Тайлі обґрунтовує цю ініціативу зростанням глядацького інтересу до тривалих поєдинків. «Усі дослідження показують, що зацікавленість аудиторії зростає разом із тривалістю матчу. Як вид спорту, ми повинні еволюціонувати», – заявив він після фіналу 2026 року, де напружена боротьба між Аріною Соболенко та Оленою Рибакіною принесла значну залученість глядачів.

Реакція від Даніель Коллінс на пропозицію

Проте самі гравчині сприйняли ідею неоднозначно. Американська тенісистка Даніель Коллінс відреагувала на пропозицію з гумором та острахом: «У мене ледь не стався серцевий напад лише від думки про три переможні сети», – написала вона у своїх соцмережах. Багато спортсменок раніше вже заявляли, що фізичне навантаження в турі й так є надмірним.

Інші оновлення турніру

Окрім формату матчів, Крейг Тайлі анонсував низку інших інновацій на найближчі п'ять років:

  • Традиційні суддівські вишки приберуть, щоб відкрити огляд глядачам на найдорожчих місцях. Судді працюватимуть у спеціальних проходах або на бокових місцях.
  • Лави для гравців перетворяться на «мініцентри відновлення» з системами клімат-контролю, датчиками фізичного стану та екранами з аналітичними даними в реальному часі.
  • Відбудеться скасування розминки безпосередньо перед матчем та відмова від правила «лет» (переподача при торканні сітки), що має заощадити до 15 годин ігрового часу за весь турнір.

Показники Australian Open-2026

Турнір 2026 року став рекордним: Мельбурн-парк відвідало 1,3 мільйона фанатів. Це спричинило логістичні труднощі, тож організатори планують збільшити кількість зон відпочинку, екранів та місць у затінку. Також планується розширення турніру «One-Point Slam» із призовим фондом 1 млн австралійських доларів, де гравці основної сітки змагаються у розіграші одного очка.

Нагадаємо, що Карлос Алькарас перемогою на Australian Open переписав історію світового тенісу. У фіналі, що відбувся 1 лютого на «Род Лейвер Арені», 22-річний іспанець у чотирьохсетовому протистоянні здолав легендарного серба Новака Джоковича з рахунком 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. 

