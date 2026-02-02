Алькарас перемогою на Australian Open переписав історію світового тенісу

Іспанець побив один з «вічних» рекордів

Перша ракетка світу Карлос Алькарас вписав своє ім’я в історію світового тенісу, здобувши перемогу на Australian Open-2026. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг фіналу

У фіналі, що відбувся 1 лютого на «Род Лейвер Арені», 22-річний іспанець у чотирьохсетовому протистоянні здолав легендарного серба Новака Джоковича з рахунком 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Ця перемога дозволила Алькарасу не лише вперше підняти над головою трофей у Мельбурні, а й офіційно оформити «кар’єрний Великий шлем», вигравши всі чотири найпрестижніші турніри планети. Цей фінал став справжньою зміною поколінь: Джокович, який до цього не програв жодного з десяти своїх фіналів у Мельбурні, вперше поступився титулом в австралійському вирішальному матчі саме молодому іспанцю.

Історичність досягнення

Завдяки цьому Алькарас став наймолодшим тенісистом в історії чоловічого тенісу, якому вдалося зібрати всі чотири титули Шлему. На момент перемоги іспанцю виповнилося 22 роки, 8 місяців та 28 днів, що дозволило йому перевершити досягнення американця Дона Баджа, яке трималося незмінним протягом 88 років. У «Відкритій ері» (період з 1968 року, коли турніри дозволили брати участь професійним гравцям) іспанець побив рекорд свого співвітчизника Рафаеля Надаля, який закрив кар’єрний Шлем у віці 24 років. Тепер Алькарас має у своєму активі вже сім титулів серії Grand Slam, зрівнявшись за цим показником у молодому віці з шведом Бйорном Боргом.

Крім історичного рекорду, перемога в Австралії суттєво зміцнила лідерство Алькараса в рейтингу ATP. Завдяки тріумфу він дістався до позначки 13 650 очок, відірвавшись від свого найближчого переслідувача Янніка Сіннера на понад 3000 пунктів. Новак Джокович, попри поразку, піднявся на третю сходинку світового рейтингу.

Нагадаємо, що чвертьфінальний поєдинок Australian Open 2026 між Лоренцо Музетті та Новаком Джоковичем став одним з найдраматичніших поєдинків в історії світового тенісу. Італійський тенісист, який упевнено грав під час двох перших партій, був змушений припинити боротьбу в третьому сеті за рахунку 6:4, 6:3, 1:3.