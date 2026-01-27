Розтрощила ракетку. Гофф дала волю емоціям після розгромної поразки від Світоліної

Гофф емоційно відреагувала на свою невдалу гру

Американка після матчу зі Світоліною знищила свою ракетку

Американська тенісистка Коко Гофф дала волю емоціям після розгромної поразки від українки Еліни Світоліної у чвертьфіналі Australian Open-2026.

На відео потрапив момент, коли американка після матчу розтрощила свою ракетку.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/2 фіналу Australian Open.

Українка впевнено переграла третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026 та вперше в кар’єрі дісталася півфіналу турніру.

Перший сет Світоліна провела надзвичайно переконливо, завершивши його за 29 хвилин із рахунком 6:1. Після обміну брейками на старті партії українка виграла п’ять геймів поспіль, тричі взявши подачу суперниці.

У другому сеті Світоліна швидко повела з брейком – 3:0, після чого тенісистки обмінялися геймами на власних подачах. Крапку в партії українка поставила ще одним брейком, оформивши перемогу 6:2.

Australian Open-2026, 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Коко Гофф (3) – 6:1, 6:2