Світоліна зіграє на турнірі WTA в парі з легендою світового тенісу

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Світоліна неодноразово зустрічалася з Вінус в особистому розряді та здобувала перемоги над американкою
фото: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Еліна вирішила повернутися до ігор у парному розряді

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка наразі посідає 14-ту сходинку світового рейтингу, оголосила про своє повернення до парного розряду. Про це повідомляє «Главком»

Пліч-о-пліч з українкою на корт вийде жива легенда світового спорту, 45-річна американка Вінус Вільямс. Для Еліни Світоліної виступ у парних змаганнях є нетиповим. Востаннє українська тенісистка змагалася в цьому розряді ще влітку 2021 року на Олімпійських іграх у Токіо. Після того вона повністю зосередилася на одиночній кар’єрі, де досягла статусу однієї з найстабільніших гравчинь топ-20.

Рішення зіграти з Вінус в Окленді фахівці розцінюють як стратегічний хід для плавної адаптації до ігрового ритму після тривалої паузи, адже Світоліна достроково завершила сезон 2025 року у вересні через потребу у фізичному та психологічному відновленні. Спільна гра з такою досвідченою партнеркою, як Вільямс-старша, дозволить українці відпрацювати гру біля сітки та подачу в бойових умовах перед стартом Australian Open. Окрім цього, це є солідним медійним поштовхом для турніру, адже увага до парного розряду тепер буде вищою. 

Для Вінус Вільямс, яка наразі перебуває на 581-му місці в рейтингу, виступ в Окленді є частиною плану підготовки до Відкритого чемпіонату Австралії, куди вона вже отримала спеціальне запрошення (wild-card). Вінус разом зі своєю сестрою Сереною, яка роздумує над відновленням кар'єри, чотирнадцять разів вигравала турнір «Великого шлему», останній з яких вона здобула у 2016-му році. 

Нагадаємо, що чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону. Боротьбу за титул у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого вестимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок. 

Теги: теніс Еліна Світоліна Вінус Вільямс

