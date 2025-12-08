Маліновський вдруге в сезоні відзначився голом у Серії А

Маліновський реалізував пенальті

Український півзахисник Руслан Маліновський забив 29-й гол за кар'єру в італійській Серії А у виїзному матчі 14-го туру за «Дженоа» проти «Удінезе». Про це повідомляє «Главком».

32-річний українець реалізував пенальті, потужно пробивши у лівий кут воріт, і відкрив рахунок у матчі на 45-й хвилині. Одинадцятиметровий було призначено після того, як Лоренцо Коломбо заробив його, зіткнувшись із голкіпером «Удінезе» Мадуксом Окоє. За «Дженоа» цей м'яч став шостим для Маліновського. Решту 23 голи у чемпіонаті Італії він забив, виступаючи за «Аталанту».

Матч завершився з рахунком 1:2 на користь «Дженоа», яка завдяки цьому піднялася одразу на три позиції, перебуваючи на чотирнадцятому місці італійського чемпіонату.

Варто зазначити, що Маліновський повернувся до основного складу генуезької команди на цю зустріч після того, як був змушений пропустити попередній матч Кубка Італії проти свого колишнього клубу, який завершився з рахунком 0:4 на користь «Аталанти», через підозру на грип.

Як повідомляв «Главком», Україна з Русланом Маліновським у складі у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Загалом українська команда завершила відбір на другій позиції у групі D, вийшовши до плейоф, де її першим суперником стане Швеція.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89