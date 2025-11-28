Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу

Протистояння у чвертьфіналі складається з одного поєдинку

Сьогодні, 28 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У церемонії взяли участь головний сержант 92 ОШБр Андрій Погорєлов та відомий тенісист, волонтер, офіцер ЗСУ Сергій Стаховський.

У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь команди, які здобули перемоги в 1/8 фіналу: представники УПЛ – «Динамо», «Металіст 1925», ЛНЗ, першої ліги – «Фенікс-Маріуполь», «Буковина», «Інгулець», «Чернігів» та другої ліги – «Локомотив».

Кубок України-2025/2026. 1/4 фіналу

«Металіст 1925» (Харків) – «Локомотив» (Київ)

«Чернігів» – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)

ЛНЗ (Черкаси) – «Буковина» (Чернівці)

«Динамо» (Київ) – «Інгулець» (Петрове)

Першими вказані команди-господарі. Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Базові дати матчів 1/4 фіналу – 3-5 березня 2026 року.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».