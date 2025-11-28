Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Протистояння у чвертьфіналі складається з одного поєдинку

Базові дати матчів 1/4 фіналу – 3-5 березня 2026 року

Сьогодні, 28 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У церемонії взяли участь головний сержант 92 ОШБр Андрій Погорєлов та відомий тенісист, волонтер, офіцер ЗСУ Сергій Стаховський.

У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь команди, які здобули перемоги в 1/8 фіналу: представники УПЛ – «Динамо», «Металіст 1925», ЛНЗ, першої ліги – «Фенікс-Маріуполь», «Буковина», «Інгулець», «Чернігів» та другої ліги – «Локомотив».

Кубок України-2025/2026. 1/4 фіналу

  • «Металіст 1925» (Харків) – «Локомотив» (Київ) 
  • «Чернігів» – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)
  • ЛНЗ (Черкаси) – «Буковина» (Чернівці) 
  • «Динамо» (Київ) – «Інгулець» (Петрове) 

Першими вказані команди-господарі. Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Базові дати матчів 1/4 фіналу – 3-5 березня 2026 року.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Кубок України НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шевченко: Жереб нам точно не полегшив шлях
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
21 листопада, 14:41
«Fck Ptn» та «Stop Luka». Ультрас провели акцію проти диктаторів
Українські фанати влаштували акцію проти Путіна та Лукашенка на грі з Ісландією
16 листопада, 21:39
Шевченко: Ми знаємо, що таке смерть безневинних людей і відчуття страху за своїх рідних
Перед грою Франція – Україна Шевченко вшанував пам’ять жертв терактів у Парижі
13 листопада, 16:12
Татуювання – більше, ніж малюнок
Мама загиблого на фронті фаната «Динамо» зробила татуювання з його зображенням
12 листопада, 19:10
Головним арбітром гри виступить словенець Славко Вінчич
Визначилися арбітри, які працюватимуть на грі Франція – Україна
11 листопада, 11:53
Поле стадіону «Ті-ді Плейс Стедіум» у місті Оттава було засипане снігом
Голкіпер прибирав сніг лопатою. Хуртовина внесла корективи у фінал чемпіонату Канади з футболу
11 листопада, 09:11
Цього тижня Довбик мав долучитися до лав збірної України
Артем Довбик травмувався у матчі Серії А
10 листопада, 09:07
Матч у групі D між збірними України та Ісландії відбудеться 16 листопада у Варшаві
Збірна Ісландії з футболу оголосила склад на матчі з Україною і Азербайджаном
7 листопада, 11:50
Косоварський клуб продовжує яскравий сезон у Лізі конференцій
Максимальний результат для України. Усі результати Ліги конференцій за 6 листопада
7 листопада, 02:05

Новини

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Іран бойкотуватиме жеребкування чемпіонату світу з футболу у США
Іран бойкотуватиме жеребкування чемпіонату світу з футболу у США
Прапори СРСР і Росії, футболка з «Z». Фанати «Омонії» влаштували провокацію у грі з «Динамо»
Прапори СРСР і Росії, футболка з «Z». Фанати «Омонії» влаштували провокацію у грі з «Динамо»
Очільник НОК Гутцайт увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор 2027 року
Очільник НОК Гутцайт увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор 2027 року
Конкурентна боротьба триває. Підсумки п'ятого туру Ліги Європи
Конкурентна боротьба триває. Підсумки п'ятого туру Ліги Європи
Післясмак з гірчинкою. Усі результати четвертого туру Ліги конференцій
Післясмак з гірчинкою. Усі результати четвертого туру Ліги конференцій

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua