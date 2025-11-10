Судаков відзначився забитим м'ячем за «Бенфіку»

Для ексгравця «Шахтаря» цей гол став третім за новий клуб

Гол українця врятував його клуб від неприємної сенсації

Український півзахисник Георгій Судаков відзначився результативною дією у складі лісабонської «Бенфіки» у матчі одинадцятого туру чемпіонату Португалії. Про це повідомляє «Главком».

На 17-й хвилині поєдинку проти команди «Каза Пія» 23-річний українець вивів «орлів» уперед, забивши перший м'яч у цій зустрічі (1:0). Голкіпер суперників виявився безсилим після філігранного обвідного удару Судакова у дальній кут в один дотик після асисту від партнера по команді, Евангеліса Павлідіса.

Провів Георгій на полі ще 62 хвилини: на 53-й він отримав жовту картку, а вже за 26 хвилин його замінив Леандро Баррейро. Окрім Судакова, у стартовому складі «Бенфіки» вийшов і голкіпер національної збірної Анатолій Трубін, який парирував пенальті.

«Бенфіка» ж у дербі втратила перевагу над «Казою Піа». Хоча після забитого м'яча Георгія власним взяттям воріт відзначився Евангеліс Павлідіс, клуб двох українців пропустив два м'ячі, один з яких під час першої хвилини компенсованого часу, а інший був автоголом. У турнірній таблиці завдяки цій нічиїй (2:2) «Каза Пія» піднялася з зони вибування, а «Бенфіка» продовжує йти третьою.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».