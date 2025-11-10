Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Судаков відзначився забитим м'ячем за «Бенфіку»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Судаков відзначився забитим м'ячем за «Бенфіку»
Для ексгравця «Шахтаря» цей гол став третім за новий клуб
фото: ФК «Бенфіка»

Гол українця врятував його клуб від неприємної сенсації

Український півзахисник Георгій Судаков відзначився результативною дією у складі лісабонської «Бенфіки» у матчі одинадцятого туру чемпіонату Португалії. Про це повідомляє «Главком».

На 17-й хвилині поєдинку проти команди «Каза Пія» 23-річний українець вивів «орлів» уперед, забивши перший м'яч у цій зустрічі (1:0). Голкіпер суперників виявився безсилим після філігранного обвідного удару Судакова у дальній кут в один дотик після асисту від партнера по команді, Евангеліса Павлідіса. 

Провів Георгій на полі ще 62 хвилини: на 53-й він отримав жовту картку, а вже за 26 хвилин його замінив Леандро Баррейро. Окрім Судакова, у стартовому складі «Бенфіки» вийшов і голкіпер національної збірної Анатолій Трубін, який парирував пенальті.

«Бенфіка» ж у дербі втратила перевагу над «Казою Піа». Хоча після забитого м'яча Георгія власним взяттям воріт відзначився Евангеліс Павлідіс, клуб двох українців пропустив два м'ячі, один з яких під час першої хвилини компенсованого часу, а інший був автоголом. У турнірній таблиці завдяки цій нічиїй (2:2) «Каза Пія» піднялася з зони вибування, а «Бенфіка» продовжує йти третьою.  

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: ФК Бенфіка Анатолій Трубін Георгій Судаков НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У родині Сергія Реброва сталося поповнення
У очільника збірної України з футболу Реброва народився четвертий син
Вчора, 15:15
Інфантіно неодноразово заявляв про близькі стосунки з Трампом
Президент ФІФА потрапив у скандал через заяву про Трампа
8 листопада, 14:57
У складі мадридців Вінісіус став триразовим чемпіоном Іспанії та дворазовим переможцем Ліги чемпіонів
Вінісіус може влітку залишити «Реал» – ЗМІ
5 листопада, 13:09
Коваленко більше не хоче грати за збірну Росії з футболу
Перспективний футболіст хоче відмовитися від російського громадянства
4 листопада, 17:05
Грушко судитиме поєдинок 1/8 фіналу США – Нідерланди
Арбітриня Грушко працюватиме на п'ятому для неї матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
27 жовтня, 13:20
Попередній рекорд результативності у Лізі чемпіонів становив 67 м'ячів
У Лізі чемпіонів було встановлено новий рекорд результативності
23 жовтня, 07:28
«Барселона» та «Вільярреал» не зіграють у США
Організатори скасували матч «Барселони» та «Вільярреала» у США
22 жовтня, 09:14
Албанські футболісти порадували вболівальників перемогою над Сербією
Албанські фанати співали про «смерть Сербії», святкуючи перемогу своєї збірної
13 жовтня, 09:06
Роман Линдов грає за клуб «Буревій»
Отримав тяжке поранення руки на Майдані і став голкіпером. Роман Линдов – про ампфутбол
12 жовтня, 10:00

Новини

Судаков відзначився забитим м'ячем за «Бенфіку»
Судаков відзначився забитим м'ячем за «Бенфіку»
Городинець приніс Україні другу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби
Городинець приніс Україні другу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби
Легенда французького баскетболу очолить юнацьку збірну Франції
Легенда французького баскетболу очолить юнацьку збірну Франції
Митрополит РПЦ потрапив під церковний суд через гру в покер
Митрополит РПЦ потрапив під церковний суд через гру в покер
Трамп хоче, щоб на його честь був названий новий стадіон у Вашингтоні – ЗМІ
Трамп хоче, щоб на його честь був названий новий стадіон у Вашингтоні – ЗМІ
У очільника збірної України з футболу Реброва народився четвертий син
У очільника збірної України з футболу Реброва народився четвертий син

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua