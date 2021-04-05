Тренер Гвардіола розповів, як ФІФА та УЄФА вбивають футболістів

Наставник «Манчестер Сіті» вважає, що календар змагань надто перевантажений

Перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола різко висловився про щільність календаря в сезоні-2020/21. Його гравці тільки в 20-х числах березня провели по три матчі за національні команди, в суботу вже грали в чемпіонаті проти «Лестера» (2:0), а у вівторок мають зустрітися з дортмундською «Боруссією» в Лізі чемпіонів. Крім того, «Манчестер Сіті» продовжує боротьбу за перше місце в Прем’єр-лізі, Кубку Англії й Кубку ліги.

«Гравці – це люди, а не машини. Знаю, що деякі футболісти засмучуються, коли не грають в кожному матчі, але це неможливо. Звичайно, вони можуть грати, але будь-якій людині потрібен відпочинок. УЄФА і ФІФА вбивають футболістів, тому що календар перевантажений. У нас не було жодного вільного тижня з того часу, як сезон розпочався. Немає гравця, який міг би витримати такий графік і морально, і фізично. Це неможливо», – цитує Гвардіолу Goal.com.

«Манчестер Сіті» в 31-му матчі набрав 74 очки і займає перше місце в турнірній таблиці АПЛ.