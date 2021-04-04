«Динамо» ледве не втратило очки в Олександрії

Кияни ще на крок стали ближче до перемоги в чемпіонаті України

Лідер чемпіонату України з футболу здобув перемогу, забивши перед фінальним свистком

Важкий матч провів лідер чемпіонату. «Динамо» грало в Олександрії з однойменним клубом і змушено було відіграватися. Володіючи перевагою, кияни змарнували декілька слушних нагод відкрити рахунок уже на початку матчу. А олександрійці свої шансом скористалися. Ковалець скинув м’яч під удар Сітало і той не схибив.

Підопічні Мірчи Луческу відігралися після призначеного пенальті за гру рукою захисника «Олександрії» Мирошниченка. Вирок виніс Микола Шапаренко. Але гостям нічиєї було явно замало. Після перерви «Динамо» забило. Проте перед цим був вилучений за неспортивну поведінку тренер господарів Володимир Шаран, а коли результативного удару завдав Караваєв, то виявилося, що у положенні «поза грою» перебував Буяльський. Арбітру довелося бігти дивитися відеоповтор і взяття воріт він відмінив.

Перевагу динамівці втілили в гол уже перед фінальним свистком. Це Родрігес обігрався з Буяльським і хитро пробив у ближній кут – 1:2.

У «Динамо» 40 очок після 20 матчів, у «Шахтаря» – 42, «Зорі» – 35 (19), «Десни» – 33 (20)…