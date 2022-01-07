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    Гол українця вибив переможця Ліги Європи з Кубку Іспанії

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    Богдан Милованов забив перший гол в Сегунді - Гол українця вибив переможця Ліги Європи з Кубку Іспанії
    Богдан Милованов забив перший гол в Сегунді
    фото з відкритих джерел

    Милованов приніс перемогу «Спортінгу» над «Вільярреалом»

    Переможець Ліги Європи «Вільярреал» несподівано припинив боротьбу в 1/16 фіналу Кубку Іспанії. Представник Прімери зустрічався з середняком Сегунди «Спортінгом» з Хіхона і несподівано поступився в гостях – 1:2.

    В переможній для «Спортінга» грі взяли участь два українця. Василь Швед провів на полі 53 хвилини, а Богдан Милованов відіграв без заміни. Останній і завдав «Вільярреалу» вирішальний удар. За три хвилини до завершення зустрічі він реалізував вихід віч-на-віч з воротарем гостей.

    Милованов народився в Луганську, а в 2003-му році разом з батьками переїхав до Іспанії. Провів чотири зустрічі за молодіжну збірну України.

    «Фуенлабрада» Романа Зозулі поступилася «Кадісу» – 0:1, а «Реал» Андрія Луніна взяв гору над «Алькояно» – 3:1.


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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Зозуля ФК Вільярреал
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    Гол українця вибив переможця Ліги Європи з Кубку Іспанії