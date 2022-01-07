Гол українця вибив переможця Ліги Європи з Кубку Іспанії

Милованов приніс перемогу «Спортінгу» над «Вільярреалом»

Переможець Ліги Європи «Вільярреал» несподівано припинив боротьбу в 1/16 фіналу Кубку Іспанії. Представник Прімери зустрічався з середняком Сегунди «Спортінгом» з Хіхона і несподівано поступився в гостях – 1:2.

В переможній для «Спортінга» грі взяли участь два українця. Василь Швед провів на полі 53 хвилини, а Богдан Милованов відіграв без заміни. Останній і завдав «Вільярреалу» вирішальний удар. За три хвилини до завершення зустрічі він реалізував вихід віч-на-віч з воротарем гостей.

Милованов народився в Луганську, а в 2003-му році разом з батьками переїхав до Іспанії. Провів чотири зустрічі за молодіжну збірну України.

«Фуенлабрада» Романа Зозулі поступилася «Кадісу» – 0:1, а «Реал» Андрія Луніна взяв гору над «Алькояно» – 3:1.