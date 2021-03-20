«Манчестер Сіті» з Зінченком встановив клубний рекорд

Українець врятував ворота від голу й узяв участь у перемозі над «Евертоном»

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко корисно провів матч 1/4 фіналу Кубку Англії проти «Евертона». В першому таймі він вибив м’яч з порожніх ворот і не дав «ірискам» відкрити рахунок. А після перерви його партнери довели зустріч до перемоги. На 84-й хвилині півзахисник «Ман Сіті» Ілкай Гюндоган вдало зіграв на добиванні і ударом головою вразив порожні ворота господарів. А остаточний результат на 90-й хвилині встановив півзахисник гостей Кевін Де Брейне.

Суперник підопічних Хосепа Гвардіоли по півфіналу визначиться за результатами жеребкування. На даний момент ще одним півфіналістом вже став «Саутгемптон», який переміг сьогодні «Борнмут» (3:0). В інших матчах 1/4 фіналу «Челсі» зіграє з «Шеффілд Юнайтед», а «Лестер» прийме «Манчестер Юнайтед».

У цій кубковій грі «Манчестер Сіті» продовжили серію без поразок на виїзді в усіх турнірах до 17 матчів. Це новий клубний рекорд. У цих зустрічах «місцяни» здобули п'ятнадцять перемог і двічі зіграв внічию.

«Манчестер Сіті» шість разів перемагав в найстарішому футбольному змаганні у світі. В останній раз «городяни» завойовували цей трофей 2019 року.