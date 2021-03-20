«Манчестер Сіті» з Зінченком встановив клубний рекорд
Українець врятував ворота від голу й узяв участь у перемозі над «Евертоном»
Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко корисно провів матч 1/4 фіналу Кубку Англії проти «Евертона». В першому таймі він вибив м’яч з порожніх ворот і не дав «ірискам» відкрити рахунок. А після перерви його партнери довели зустріч до перемоги. На 84-й хвилині півзахисник «Ман Сіті» Ілкай Гюндоган вдало зіграв на добиванні і ударом головою вразив порожні ворота господарів. А остаточний результат на 90-й хвилині встановив півзахисник гостей Кевін Де Брейне.
Take a bow, Zinchenko #EmiratesFACup https://t.co/8EnuGtPeHY— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021
Суперник підопічних Хосепа Гвардіоли по півфіналу визначиться за результатами жеребкування. На даний момент ще одним півфіналістом вже став «Саутгемптон», який переміг сьогодні «Борнмут» (3:0). В інших матчах 1/4 фіналу «Челсі» зіграє з «Шеффілд Юнайтед», а «Лестер» прийме «Манчестер Юнайтед».
Gundo-gooooal! #EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/8yHQ4t0G1B— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021
У цій кубковій грі «Манчестер Сіті» продовжили серію без поразок на виїзді в усіх турнірах до 17 матчів. Це новий клубний рекорд. У цих зустрічах «місцяни» здобули п'ятнадцять перемог і двічі зіграв внічию.
Emphatic stuff from Kevin De Bruyne #EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/VRwvCAarQx— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021
«Манчестер Сіті» шість разів перемагав в найстарішому футбольному змаганні у світі. В останній раз «городяни» завойовували цей трофей 2019 року.
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