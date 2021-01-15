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    Зірка «Барселони» і «Манчестер Сіті» стане тренером донецького «Олімпіка»

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    Яя Туре був чемпіоном Греції в складі&nbsp;&laquo;Олімпіакоса&raquo;, Іспанії - за&nbsp;&laquo;Барселону&raquo;, Англії - за &laquo;Манчестер Сіті&raquo; - Зірка «Барселони» і «Манчестер Сіті» стане тренером донецького «Олімпіка»
    Яя Туре був чемпіоном Греції в складі «Олімпіакоса», Іспанії - за «Барселону», Англії - за «Манчестер Сіті»
    Світлина - France Football

    Яя Туре колись виступав в Україні

    Президент донецького «Олімпіка» Владислав Гельзін розповів, що клуб буде співпрацювати з колишнім півоборонцем «Манчестер Сіті» і «Барселони» Яєю Туре.

    «Можу підтвердити, що Яя Туре увійде до тренерського штабу «Олімпіка». Ми сподіваємося, що його багатий досвід виступів у клубах-грандах європейського футболу допоможе нашій команді. Розраховуємо, що університети, які він пройшов у «Барселоні» і «Манчестер Сіті», він передасть нинішнім футболістам «Олімпіка». Їм буде чому повчитися у такого сильного в минулому гравця, як Туре. Терміни контракту з Туре ми ще не обговорили, бо як раз обговорюємо. Але можу сказати, що 19 січня Туре вже з’явиться в розташуванні нашої команди на зборі в Туреччині і почне працювати», - цитує Гельзіна Meta-ratings.com.ua.

    Раніше з'явилася інформація, що агент Дмитро Селюк лобіює Яю Туре на пост глави селекції російського клубу «Сочі».

    Зауважимо, що у 2003-2005 роках Яя Туре виступав в українському чемпіонаті у складі донецького «Металурга».

     Читайте також: Яя Туре – про расизм в Україні: почувався приниженим і дуже злим
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК Манчестер Сіті ФК Барселона Владислав Гельзін ФК «Металург» (Донецьк) Дмитро Селюк Яя Туре ФК «Сочі»
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