Зірка «Барселони» і «Манчестер Сіті» стане тренером донецького «Олімпіка»

Яя Туре був чемпіоном Греції в складі «Олімпіакоса», Іспанії - за «Барселону», Англії - за «Манчестер Сіті»

Яя Туре колись виступав в Україні

Президент донецького «Олімпіка» Владислав Гельзін розповів, що клуб буде співпрацювати з колишнім півоборонцем «Манчестер Сіті» і «Барселони» Яєю Туре.

«Можу підтвердити, що Яя Туре увійде до тренерського штабу «Олімпіка». Ми сподіваємося, що його багатий досвід виступів у клубах-грандах європейського футболу допоможе нашій команді. Розраховуємо, що університети, які він пройшов у «Барселоні» і «Манчестер Сіті», він передасть нинішнім футболістам «Олімпіка». Їм буде чому повчитися у такого сильного в минулому гравця, як Туре. Терміни контракту з Туре ми ще не обговорили, бо як раз обговорюємо. Але можу сказати, що 19 січня Туре вже з’явиться в розташуванні нашої команди на зборі в Туреччині і почне працювати», - цитує Гельзіна Meta-ratings.com.ua.

Раніше з'явилася інформація, що агент Дмитро Селюк лобіює Яю Туре на пост глави селекції російського клубу «Сочі».

Зауважимо, що у 2003-2005 роках Яя Туре виступав в українському чемпіонаті у складі донецького «Металурга».