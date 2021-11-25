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    «Манчестер Сіті» дотиснув «Парі Сен-Жермен» разом з Мессі

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    Ліонель Мессі зробив гольову передачу - «Манчестер Сіті» дотиснув «Парі Сен-Жермен» разом з Мессі
    Ліонель Мессі зробив гольову передачу
    фото з відкритих джерел

    Обидві команди вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів

    В найяскравішому матчі 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» з Олександром Зінченком у складі здобув вольову перемогу над «Парі Сен-Жермен» (2:1).

    Команда Хосепа Гвардіоли володіла відчутною перевагою в матчі, але першою пропустила. На початку другого тайму Кіліан Мбаппе замкнув простріл Ліонеля Мессі. Рахунок у грі зрівняв Рахім Стерлінг, а за 15 хвилин до завершення матчу крапку в зустрічі поставив Габріел Жезус.

    Олександр Зінченко провів на полі весь матч.

    В паралельній грі групи «Лейпциг» розгромив «Брюгге» – 5:0. Таким чином, «Манчестер Сіті» і «ПСЖ» достроково вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    Після п'яти турів «Манчестер Сіті» посідає перше місце у турнірній таблиці групи А. «Городяни» мають у своєму активі 12 очок. «ПСЖ» – 8, «Лейпциг» і «Брюгге» – по 4.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ліонель Мессі ФК Манчестер Сіті
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    «Манчестер Сіті» дотиснув «Парі Сен-Жермен» разом з Мессі