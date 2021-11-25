«Манчестер Сіті» дотиснув «Парі Сен-Жермен» разом з Мессі

Обидві команди вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів

В найяскравішому матчі 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» з Олександром Зінченком у складі здобув вольову перемогу над «Парі Сен-Жермен» (2:1).

Команда Хосепа Гвардіоли володіла відчутною перевагою в матчі, але першою пропустила. На початку другого тайму Кіліан Мбаппе замкнув простріл Ліонеля Мессі. Рахунок у грі зрівняв Рахім Стерлінг, а за 15 хвилин до завершення матчу крапку в зустрічі поставив Габріел Жезус.

Олександр Зінченко провів на полі весь матч.

В паралельній грі групи «Лейпциг» розгромив «Брюгге» – 5:0. Таким чином, «Манчестер Сіті» і «ПСЖ» достроково вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Після п'яти турів «Манчестер Сіті» посідає перше місце у турнірній таблиці групи А. «Городяни» мають у своєму активі 12 очок. «ПСЖ» – 8, «Лейпциг» і «Брюгге» – по 4.