  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Нападник «Шерифа» ледве не помер в матчі з «Реалом»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Адамі Траоре пощастило, що поруч були лікарі - Нападник «Шерифа» ледве не помер в матчі з «Реалом»
    Адамі Траоре пощастило, що поруч були лікарі
    фото з відкритих джерел

    Траоре раптово схопився за груди і впав прямо на футбольному полі

    Основний нападник «Шерифа» Адама Траоре, який забив у Лізі чемпіонів два голи, в матчі 5-го туру проти «Реала» ледве не помер. В кінці зустрічі футболіст раптово схопився за груди та впав на газон. Інцидент стався біля бічної лінії, і медперсонал зміг терміново надати допомогу гравцеві. Гравця привели до тями, він зміг сісти і за допомогою лікарів залишив поле. Український тренер молдавської команди Юрій Вернидуб його негайно замінив. Наразі подробиці не відомі.

    «Шериф» поступився «Реалу» з рахунком 0:3, але через поразку «Шахтаря» від «Інтера» посів третє місце в груповому турнірі Ліги чемпіонів і наступного року зіграє в плей-оф Ліги Європи. «Реал» з 12-ма очками посідає перше місце у квартеті, в «Інтера» – 10, «Шахтаря» – 1.

    Для «Шерифа» – це історичний успіх. Раніше команда ніколи не грала в груповому турнірі Ліги чемпіонів і не виходила до плей-оф Ліги Європи.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Юрій Вернидуб ФК Реал (Мадрид)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нападник «Шерифа» ледве не помер в матчі з «Реалом»