Нападник «Шерифа» ледве не помер в матчі з «Реалом»

Траоре раптово схопився за груди і впав прямо на футбольному полі

Основний нападник «Шерифа» Адама Траоре, який забив у Лізі чемпіонів два голи, в матчі 5-го туру проти «Реала» ледве не помер. В кінці зустрічі футболіст раптово схопився за груди та впав на газон. Інцидент стався біля бічної лінії, і медперсонал зміг терміново надати допомогу гравцеві. Гравця привели до тями, він зміг сісти і за допомогою лікарів залишив поле. Український тренер молдавської команди Юрій Вернидуб його негайно замінив. Наразі подробиці не відомі.

«Шериф» поступився «Реалу» з рахунком 0:3, але через поразку «Шахтаря» від «Інтера» посів третє місце в груповому турнірі Ліги чемпіонів і наступного року зіграє в плей-оф Ліги Європи. «Реал» з 12-ма очками посідає перше місце у квартеті, в «Інтера» – 10, «Шахтаря» – 1.

Для «Шерифа» – це історичний успіх. Раніше команда ніколи не грала в груповому турнірі Ліги чемпіонів і не виходила до плей-оф Ліги Європи.