Усі результати 5-го туру Ліги чемпіонів
«Барселона» і «Бенфіка» переможця не визначили
«Динамо» вилетіло з єврокубків, «Челсі» розгромив «Ювентус»
23 листопада розпочалися ігри 5-го туру Ліги чемпіонів. За їхніми підсумками київське «Динамо» втратило шанси посісти місце вище останнього, «Челсі» розгромив «Ювентус», а «Аталанта» Руслана Малиновського втікла від поразки в зустрісі проти «Янг Бойз».
Ліга чемпіонів. 5-й тур
Група Е
«Динамо» (Україна) – «Баварія» (Німеччина) – 1:2 (Гармаш, 70 – Левандовський, 14, Коман, 42).
«Барселона» (Іспанія) – «Бенфіка» (Португалія) – 0:0.
Становище команд: 1. «Баварія» – 15 очок; 2. «Барселона» – 7; 3. «Бенфіка» – 5; 4. «Динамо» – 1.
Група F
«Вільярреал» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 0:2 (Кріштіану Роналду, 78, Санчо, 90).
«Янг Бойз» (Швейцарія) – «Аталанта» (Італія) – 3:3 (Сібачо, 39, Сʼєрро, 80, Хефті, 84 – Сапата, 10, Паломіно, 51, Муріель, 88).
Становище команд: 1. «МЮ» — 10; 2. «Вільярреал» — 7; 3. «Аталанта» — 6; 4. «Янг Бойз» — 4.
Група G
«Лілль» (Франція) – «Зальцбург» (Австрія) – 1:0 (Девід, 31).
«Севілья» (Іспанія) – «Вольфсбург» (Німеччина) – 2:0 (Жордан, 13, Рафа Мір, 90+7).
Становище команд: 1. «Лілль» – 8; 2. «Зальцбург» – 7; 3. «Севілья» – 6; 4. «Вольфсбург» – 5.
Група Н
«Челсі» (Англія) – «Ювентус» (Італія) – 4:0 (Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одої, 58, Вернер, 90+5).
«Мальме» (Швеція) – «Зеніт» (Росія) – 1:1 (Рікс, 28 – Ракицький, 90+2, з пенальті).
Становище команд: 1. «Челсі» – 12; 2. «Ювентус» – 12; 3. «Зеніт» – 4; 4. «Мальме» – 1.
У середу, 24 листопада, у Лізі чемпіонів зіграють: група А – «Манчестер Сіті» – «ПСЖ», «Брюгге» – «Лейпциг»; група В – «Атлетико» – «Мілан», «Ліверпуль» – «Порту»; група С – «Бешикташ» – «Аякс», «Спортинг» – «Боруссія» Д.; група D – «Інтер» – «Шахтар», «Шериф» – «Реал».
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