Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Манчестер Сіті» посилився гравцем збірної Англії

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
«Манчестер Сіті» посилився гравцем збірної Англії
Марк Геї у футболці «Манчестер Сіті» після трансферу з «Крістал Пелес»
Джерело: офіційний сайт «Манчестер Сіті»

Колишня трансферна ціль «Ліверпуля» Марк Геї змінив клуб

Центральний захисник Марк Геї залишив «Крістал Пелес» заради «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт «містян».

За даними видання The Athletic, «орли» заробили на продажі 25-річного англійця івуарійського походження £20 млн. Трансферна угода також включає бонуси й право лондонського клубу на певний відсоток від суми потенційного майбутнього переходу гравця. Із «Манчестер Сіті» Геї підписав розрахований до кінця червня 2031 року контракт, отримавши футболку з 15-м номером.

За «Крістал Пелес» оборонець виступав із липня 2021-го. Тоді англієць залишив рідний для нього «Челсі». У футболці «орлів», з якими виграв Кубок і Суперкубок Англії, Геї провів 188 матчів, відзначившись 11-ма голами й вісьмома асистами. Також на його рахунку один результативний удар і п'ять гольових передач у 26-ти поєдинках англійської національної команди.

Зазначимо, що влітку 2025 року центральний захисник ледь не перебрався до «Ліверпуля», тоді як на нього претендували ще кілька європейських грандів. Геї міг залишити «орлів» на правах вільного агента під час наступного літнього трансферного вікна, але їм удалося встигнути заробити на переході гравця.

У січні «Манчестер Сіті» також придбав правого вінгера «Борнмута» Антуана Семеньйо за £62,5 млн і підписав із ним ідентичний за строком дії договір про співпрацю.

Сьогодні, 20 січня, підопічні Пепа Гвардіоли в Норвегії зустрінуться з «Буде/Глімт» у Лізі чемпіонів. Геї учасником цієї дуелі точно не стане, маючи можливість дебютувати за новий для нього клуб у суботу, 24 січня, коли «містяни» прийматимуть «Вулвергемптон» у чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, раніше «Главком» виділив головні протистояння першого ігрового дня сьомого туру Ліги чемпіонів.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК «Крістал Пелас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юні українські футболісти досягли яскравого успіху
Юнацька збірна України з футболу посіла перше місце на Турнірі розвитку УЄФА
22 грудня, 2025, 16:30
У сезоні 2025/26 Конопля відіграв 19 матчів у всіх турнірах за Шахтар, забив два голи і віддав чотири асисти
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ
29 грудня, 2025, 19:38
Екваторіальна Гвінея уперше у своїй історії вийшла до основного турніру і не змогла подолати груповий етап
Африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН
31 грудня, 2025, 21:25
Раніше було запропоновано впровадження сенсорів на м'яч для визначення офсайдів, однак ідея не набула популярності
ФІФА запровадить нову технологію штучного інтелекту на Чемпіонаті світу-2026
7 сiчня, 23:47
«Норвіч» висловив співчуття сім'ї та друзям уболівальника, який пішов з життя
Уболівальник «Норвіча» помер після перемоги клубу у грі Кубка Англії
12 сiчня, 09:59
У цьому сезоні у складі «Жирони» Ванат відзначився вісьмома голами та однією результативною передачею
Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії
17 сiчня, 08:41

Новини

«Манчестер Сіті» посилився гравцем збірної Англії
«Манчестер Сіті» посилився гравцем збірної Англії
У Туреччині поліція виявила тіло: це може бути росіянин, який зник під час запливу
У Туреччині поліція виявила тіло: це може бути росіянин, який зник під час запливу
Середа виграв нагороду «Спортсмен 2025 року» серед європейських стрибунів у воду
Середа виграв нагороду «Спортсмен 2025 року» серед європейських стрибунів у воду
Чемпіон Італії продовжив контракт із воротарем українського походження
Чемпіон Італії продовжив контракт із воротарем українського походження
Australian Open: Олійникова одягнула футболку із закликом допомогти Україні
Australian Open: Олійникова одягнула футболку із закликом допомогти Україні
Михайлюк повернувся до складу «Юти»: як зіграв українець у поєдинку НБА
Михайлюк повернувся до складу «Юти»: як зіграв українець у поєдинку НБА

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua