«Манчестер Сіті» посилився гравцем збірної Англії

Марк Геї у футболці «Манчестер Сіті» після трансферу з «Крістал Пелес»

Колишня трансферна ціль «Ліверпуля» Марк Геї змінив клуб

Центральний захисник Марк Геї залишив «Крістал Пелес» заради «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт «містян».

За даними видання The Athletic, «орли» заробили на продажі 25-річного англійця івуарійського походження £20 млн. Трансферна угода також включає бонуси й право лондонського клубу на певний відсоток від суми потенційного майбутнього переходу гравця. Із «Манчестер Сіті» Геї підписав розрахований до кінця червня 2031 року контракт, отримавши футболку з 15-м номером.

За «Крістал Пелес» оборонець виступав із липня 2021-го. Тоді англієць залишив рідний для нього «Челсі». У футболці «орлів», з якими виграв Кубок і Суперкубок Англії, Геї провів 188 матчів, відзначившись 11-ма голами й вісьмома асистами. Також на його рахунку один результативний удар і п'ять гольових передач у 26-ти поєдинках англійської національної команди.

Зазначимо, що влітку 2025 року центральний захисник ледь не перебрався до «Ліверпуля», тоді як на нього претендували ще кілька європейських грандів. Геї міг залишити «орлів» на правах вільного агента під час наступного літнього трансферного вікна, але їм удалося встигнути заробити на переході гравця.

У січні «Манчестер Сіті» також придбав правого вінгера «Борнмута» Антуана Семеньйо за £62,5 млн і підписав із ним ідентичний за строком дії договір про співпрацю.

Сьогодні, 20 січня, підопічні Пепа Гвардіоли в Норвегії зустрінуться з «Буде/Глімт» у Лізі чемпіонів. Геї учасником цієї дуелі точно не стане, маючи можливість дебютувати за новий для нього клуб у суботу, 24 січня, коли «містяни» прийматимуть «Вулвергемптон» у чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, раніше «Главком» виділив головні протистояння першого ігрового дня сьомого туру Ліги чемпіонів.