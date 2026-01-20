Чемпіон Італії продовжив контракт із воротарем українського походження

Уродженець Черкас з італійським паспортом залишається в Наполі

Воротар Нікіта Контіні-Барановський оновив свою угоду з «Наполі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 29-річним італійцем українського походження розраховано до кінця червня 2031 року. У системі неаполітанців черкащанин перебуває з літа 2008-го. Понад десять разів Контіні-Барановський представляв інші клуби з Італії на правах оренди.

За «Наполі» він уперше й наразі востаннє зіграв у грудні 2023 року. Тоді основний воротар «адзуррі» Алекс Мерет травмувався під час домашнього матчу проти «Монци» в чемпіонаті й Контіні-Барановський замінив його на 74-й хвилині. Пропущених голів уродженець Черкас уникнув (0:0).

Неаполітанський клуб виграв чемпіонат Італії-2024/25, а зараз іде в турнірній таблиці третім, шістьма очками поступаючись лідируючому в ній «Інтеру».

Сьогодні, 20 січня, підопічні Антоніо Конте гостюватимуть у «Копенгагена» в Лізі чемпіонів.

У найвищому за статусом італійському дивізіоні нині перебувають тільки двоє українців. Атакувальний півзахисник Руслан Маліновський представляє «Дженоа», а центральний нападник Артем Довбик – «Рому». Дивізіоном нижче центрфорвард Богдан Попов виступає за «Емполі».

Нагадаємо, раніше «Главком» виділив головні протистояння першого ігрового дня сьомого туру Ліги чемпіонів.