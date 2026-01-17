Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії
У цьому сезоні у складі «Жирони» Ванат відзначився вісьмома голами та однією результативною передачею

Ванат забив два голи у поєдинку проти «Еспаньйола»

Український форвард «Жирони» Владислав Ванат продовжив свою результативну серію. Про це повідомляє «Главком».

У каталонському дербі 20-го туру Ла Ліги Ванат оформив дубль у поєдинку проти «Еспаньйола».

У стартовому складі «Жирони» на цей матч вийшли одразу двоє українців – Віктор Циганков та Владислав Ванат.

У компенсований до першого тайму час арбітр призначив пенальті у ворота «Еспаньйола». Сербський воротар Марко Дмітрович відбив перший удар українця, однак після перегляду VAR головний арбітр Іосу Апестегуія зафіксував, що голкіпер перед ударом вийшов за лінію воріт. Пенальті було призначено повторно, і з другої спроби Ванат відкрив рахунок.

Уже в компенсований час другого тайму арбітр знову вказав на позначку. Цього разу Ванат упевнено реалізував одинадцятиметровий удар з першої спроби, подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

Ванат відіграв повний матч, тоді як Віктор Циганков залишив поле на 82-й хвилині. 

У цьому сезоні форвард провів 19 матчів у всіх турнірах, відзначився вісьмома голами та однією результативною передачею. Він є найкращим бомбардиром «Жирони».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: ФК Жирона НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У цьому сезоні «Ростов» посідає 11 місце у чемпіонаті Росії з футболу
Російський клуб отримав трансферний бан від ФІФА
14 сiчня, 15:40
Свою кар'єру футболіста Чіверс завершив в лондонському «Барнеті»
Перестало битися серце легенди «Тоттенгема»
7 сiчня, 23:28
У 1978 та 1979 роках Кіган виграв «Золотий м'яч»
Лікарі діагностували рак у дворазового володаря «Золотого м'яча»
7 сiчня, 22:01
Камерун є одним з фаворитів Кубка африканських націй
Визначились усі чвертьфіналісти Кубка африканських націй з футболу
7 сiчня, 10:45
На збірну Росії з футболу може очікувати доволі оригінальний суперник
Збірна найбіднішої країни світу хоче зіграти товариську гру з російськими футболістами
6 сiчня, 13:32
«Селтік» наразі перебуває на останньому прохідному місці у Лізі Європи
Вболівальники чинного чемпіона Шотландії вимагали відставки тренера одразу після гри
3 сiчня, 20:52
У грудні Васьковський був викликаний до юнацької збірної України U-15.
14-річний український футболіст підписав контракт з «Ліверпулем»
30 грудня, 2025, 14:34
Мілевський провів за «Динамо» 276 матчів, забив 87 голів і віддав 74 гольові передачі
«Мені треба посидіти, випити пива, вина...». Мілевський порівняв себе з Роналду
29 грудня, 2025, 19:24
Через законодавство Великої Британії наразі не сказано, хто саме може бути ключовою фігурою розслідування
Президент клубу АПЛ підозрюється в сексуальних злочинах
22 грудня, 2025, 01:01

Новини

Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії
Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії
Кіченок не зуміла здобути трофей в Аделаїді
Кіченок не зуміла здобути трофей в Аделаїді
Україна дізналася можливих суперниць в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Україна дізналася можливих суперниць в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання
Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання
Клименко став бронзовим призером Чемпіонату Європи U-20 зі скелетону
Клименко став бронзовим призером Чемпіонату Європи U-20 зі скелетону
Скелетоніст Гераскевич здобув для України олімпійську ліцензію
Скелетоніст Гераскевич здобув для України олімпійську ліцензію

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua