Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії

У цьому сезоні у складі «Жирони» Ванат відзначився вісьмома голами та однією результативною передачею

Ванат забив два голи у поєдинку проти «Еспаньйола»

Український форвард «Жирони» Владислав Ванат продовжив свою результативну серію. Про це повідомляє «Главком».

У каталонському дербі 20-го туру Ла Ліги Ванат оформив дубль у поєдинку проти «Еспаньйола».

У стартовому складі «Жирони» на цей матч вийшли одразу двоє українців – Віктор Циганков та Владислав Ванат.

У компенсований до першого тайму час арбітр призначив пенальті у ворота «Еспаньйола». Сербський воротар Марко Дмітрович відбив перший удар українця, однак після перегляду VAR головний арбітр Іосу Апестегуія зафіксував, що голкіпер перед ударом вийшов за лінію воріт. Пенальті було призначено повторно, і з другої спроби Ванат відкрив рахунок.

Уже в компенсований час другого тайму арбітр знову вказав на позначку. Цього разу Ванат упевнено реалізував одинадцятиметровий удар з першої спроби, подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

Ванат відіграв повний матч, тоді як Віктор Циганков залишив поле на 82-й хвилині.

У цьому сезоні форвард провів 19 матчів у всіх турнірах, відзначився вісьмома голами та однією результативною передачею. Він є найкращим бомбардиром «Жирони».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3