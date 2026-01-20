Сьомий тур Ліги чемпіонів: найцікавіші матчі першого ігрового дня

Розповідаємо про головні протистояння Ліги чемпіонів, що відбудуться у вівторок, 20 січня

Ліга чемпіонів УЄФА-2025/26 повертається після перерви дев'ятьма матчами сьомого туру основного етапу. «Главком» виділяє головні протистояння вівторка, 20 січня.

«Інтер» – «Арсенал»

Найцікавіша дуель вівторка проходитиме в Мілані, де місцевий «Інтер» зустрінеться з лондонським «Арсеналом». Обидва клуби очолюють турнірні таблиці своїх чемпіонатів. Команда Мікеля Артети також лідирує в Лізі чемпіонів, тоді як колектив Крістіана Ківу перебуває на шостій сходинці.

Міланський гранд зазнав двох поразок у двох своїх останніх матчах найстатуснішого єврокубка, зокрема туром раніше, у грудні, поступившись удома «Ліверпулю» з рахунком 0:1. Трьох поспіль невдач у Лізі чемпіонів «Інтер» не мав із 2011 року. Лондонці ж вражають, здобувши шість звитяг у шести турах і пропустивши тільки один гол. «Арсенал» уже гарантував собі участь у плей-оф і тепер прагне досягнути автоматичного виходу до 1/8 фіналу.

Варто зауважити, що в листопаді 2024 року долю подібної очної зустрічі, завершеної на користь «Інтера», визначив якраз один результативний удар. Тоді Хакан Чалханоглу реалізував пенальті в компенсований до першого тайму час, завдавши поразки «Арсеналу».

«Реал Мадрид» – «Монако»

Мадридський «Реал» попрощався з Хабі Алонсо після програного «Барселоні» фіналу Суперкубка Іспанії і призначив Альваро Арбелоа. Дебют нового керманича видався вкрай невдалим і завершився вильотом із Кубка країни за підсумками виїзної дуелі з «Альбасете» (2:3), виступаючого в другому за статусом іспанському дивізіоні. У чемпіонаті ж минулими вихідними гранд очікувано впорався вдома з «Леванте» (2:0) і тепер сподівається обіграти й колишній клуб своєї головної зірки Кіліана Мбаппе, який із дев'ятьма голами в п'яти матчах зараз є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів.

«Монако» під керівництвом Себастьєна Поконьйолі теж перебуває далеко не в оптимальних кондиціях. Клуб нещодавно зазнав четвертої поспіль поразки в чемпіонаті Франції, чого з ним не ставалося з жовтня 2018 року. У той же час у Лізі чемпіонів французи після невдачі в «Брюгге» (1:4) у першому турі не програли в жодному з п'яти наступних матчів, хоч і виграли тільки двічі.

Для іспанського й французького клубів ця очна зустріч буде всього третьої в історії. У 2004 році «Монако» вибив «Реал» з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, але в Мадриді поступився з рахунком 2:4.

«Тоттенгем» – «Боруссія Дортмунд»

«Тоттенгем» близький до звільнення Томаса Франка на тлі здобуття тільки однієї перемоги в останніх восьми матчах. Лондонці йдуть 14-ми в чемпіонаті Англії, але в Лізі чемпіонів ведуть боротьбу за вихід до 1/8 фіналу напряму. Так само на фініш у топ-8 турнірної таблиці претендує й «Боруссія Дортмунд». Підопічні Ніко Ковача від початку сезону-2025/26 зазнали всього трьох поразок, тож саме вони сьогодні виглядають фаворитами.

Маючи по 11 очок, англійський і німецький клуби готуються до першої з 2019 року очної зустрічі і сьомої загалом. Попередні чотири завершилися на користь «Тоттенгема», але тоді лондонці мали Гаррі Кейна й Сона Хин-Міна, які з дев'яти тодішніх голів у ворота дортмундської «Боруссії» забили сім.

Розклад ігрового дня

17:30. «Кайрат» – «Брюгге»

19:45. «Буде/Глімт» – «Манчестер Сіті»

22:00. «Вільярреал» – «Аякс»

22:00. «Інтер» – «Арсенал»

22:00. «Копенгаген» – «Наполі»

22:00. «Олімпіакос» – «Баєр Леверкузен»

22:00. «Реал Мадрид» – «Монако»

22:00. «Спортінг Лісабон» – «Парі Сен-Жермен»

22:00. «Тоттенгем» – «Боруссія Дортмунд»

