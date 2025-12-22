Головна Спорт Новини
Юнацька збірна України з футболу посіла перше місце на Турнірі розвитку УЄФА

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Юні українські футболісти досягли яскравого успіху

Україна у вирішальній грі здолала Португалію

Сьогодні, 22 грудня, в Португалії юнацька збірна України U-15 (футболісти не старші 2011 року народження) у вирішальному матчі на Турнірі розвитку УЄФА зустрічалася з господарями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У стартовому поєдинку підопічні Володимира Самборського обіграли збірну Греції з рахунком 3:1, після чого здолали Ірландію (1:0). Збірна Португалії також підійшла до очної зустрічі з максимальним результатом, здобувши перемоги над Ірландією (5:0) та Грецією (6:3). Таким чином, саме в очному протистоянні українці та португальці мали визначити переможця турніру.

Ключовий момент першого тайму стався в його середині, коли у ворота збірної України після перегляду VAR було призначено пенальті. Голкіпер синьо-жовтих Карім Бахрієв зреагував на удар капітана суперника та відбив 11-метровий, зберігши рівновагу в рахунку. Це вже другий пенальті, відбитий українськими воротарями на турнірі (у стартовому матчі Олександр Варивода парирував удар грека Пріволоса).

На початку другого тайму португальці мали супернагоду – м’яч влучив у поперечину. Україна відповіла небезпечним моментом після розіграшу кутового. Господарі поля більше володіли м’ячем, однак синьо-жовті уважно діяли в захисті та відповідали контратаками.

Основний час завершився з рахунком 0:0. Згідно з регламентом турніру, у разі нічиєї команди одразу мали переходити до серії післяматчевих пенальті. Збірна України реалізувала всі п’ять своїх ударів – точними були Рацький, Кочура, Івасишин, Лапунов і Вологдін, тоді як один з ударів португальців прийшовся в поперечину.

Таким чином, перемігши в серії 11-метрових із рахунком 5:4, підопічні Володимира Самборського стали переможцями Турніру розвитку УЄФА в Португалії.

Турнір розвитку УЄФА

Португалія (U-15) – Україна (U-15) – 0:0, по пен. – 4:5 

Склад юнацької збірної України U-15

Воротарі: Олександр Варивода («Шахтар» Донецьк), Карім Бахрієв («Динамо» Київ), Александер Сімосков («Барселона», Іспанія).

Захисники: Олександр Чмельов, Артур Малюта, Олександр Івасишин (усі – «Рух» Львів), Дмитро Цебеняк («Баварія» Мюнхен, Німеччина), Велізар Артюхович, Даніїл Лапунов (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Дзвоник («Лівий берег» Київ), Артур Бабенко («Боруссія» Менхенгладбах, Німеччина).

Півзахисники: Шаін Кочура («Рух» Львів), Іван Нагаєць («Боруссія» Менхенгладбах, Німеччина), Мирослав Васьковський («Ліверпуль», Англія), Микита Бонюк, Арсеній Семенченко (обидва – «Шахтар» Донецьк), Євген Козачук («Кривбас» Кривий Ріг).

Нападники: Олександр Вологдін («Еспаньйол» Барселона, Іспанія), Нікіта Дрозд («Нюрнберг», Німеччина), Андрій Чолак («Рух» Львів), Артем Заморський («Лівий берег» Київ).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

