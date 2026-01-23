Марусяк увійшов до тридцятки чемпіонату світу з польотів за підсумком старту змагань

Лідер української команди побореться за найкращий результат сезону

Український стрибун Євген Марусяк продемонстрував гарний результат у перший день основних змагань на польотному чемпіонаті світу-2026, що проходить у німецькому Оберстдорфі. Про це повідомляє «Главком».

Лідер збірної України впевнено подолав кваліфікаційний бар'єр і за підсумками двох перших раундів посідає 19-ту позицію серед найсильніших «летючих лижників» планети. Марусяк стабільно двічі поспіль подолав позначку у 200 метрів. У першій спробі він приземлився на позначці 203,5 метра, що дозволило йому з 19-м результатом пробитися до тридцятки, яка продовжує боротьбу за нагороди. У другому раунді українець лише закріпив успіх, покращивши дальність до 205 метрів. Із загальною сумою 370,7 бала Євген Марусяк зберігає високе 19-те місце, що є серйозною заявкою на оновлення національного рекорду на світових першостях.

На жаль, інший представник України Віталій Калініченко, який також успішно пройшов кваліфікацію, не зміг підтримати темп напарника. Його стрибок у першому раунді на 139 метрів виявився невдалим, що призвело до останнього, 40-го місця в підсумковому протоколі та вибуття зі змагань.

Боротьба за титул чемпіона світу наразі розгортається між лідерами світового сезону. Після першої половини турніру першу сходинку захопив слованець Домен Превц (442,2 бала), який випереджає японця Рена Нікайдо та норвежця Маріуса Ліндвіка. Вирішальні дві спроби, які визначать долю медалей та остаточне місце Євгена Марусяка, відбудуться в суботу, 24 січня 2026 року.

Нагадаємо, що українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії. Відбір на Білу Олімпіаду завершився етапом Кубка світу у Саппоро (Японія). Євген Марусяк здобув олімпійську ліцензію за основним критерієм розподілу квот, відповідно до загального заліку — 52-ге місце у рейтингу (167 очок).

Другу ліцензію приніс нашій команді Віталій Калініченко. У нього був найвищий рейтинг серед спортсменів чотирьох країн, на користь яких перерозподілили ліцензії у чоловічому командному турнірі. Українська команда завдяки цьому змагатиметься у дебютній дисципліні Олімпійських ігор-2026 у стрибках на лижах – Super team.