Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Марусяк увійшов до тридцятки чемпіонату світу з польотів за підсумком старту змагань

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Марусяк увійшов до тридцятки чемпіонату світу з польотів за підсумком старту змагань
Марусяк має шанс покращити найкращий результат у кар'єрі на польотному турнірі у межах світових першостей
фото: REUTERS/Kacper Pempel

Лідер української команди побореться за найкращий результат сезону

Український стрибун Євген Марусяк продемонстрував гарний результат у перший день основних змагань на польотному чемпіонаті світу-2026, що проходить у німецькому Оберстдорфі. Про це повідомляє «Главком».

Лідер збірної України впевнено подолав кваліфікаційний бар'єр і за підсумками двох перших раундів посідає 19-ту позицію серед найсильніших «летючих лижників» планети. Марусяк стабільно двічі поспіль подолав позначку у 200 метрів. У першій спробі він приземлився на позначці 203,5 метра, що дозволило йому з 19-м результатом пробитися до тридцятки, яка продовжує боротьбу за нагороди. У другому раунді українець лише закріпив успіх, покращивши дальність до 205 метрів. Із загальною сумою 370,7 бала Євген Марусяк зберігає високе 19-те місце, що є серйозною заявкою на оновлення національного рекорду на світових першостях.

На жаль, інший представник України Віталій Калініченко, який також успішно пройшов кваліфікацію, не зміг підтримати темп напарника. Його стрибок у першому раунді на 139 метрів виявився невдалим, що призвело до останнього, 40-го місця в підсумковому протоколі та вибуття зі змагань.

Боротьба за титул чемпіона світу наразі розгортається між лідерами світового сезону. Після першої половини турніру першу сходинку захопив слованець Домен Превц (442,2 бала), який випереджає японця Рена Нікайдо та норвежця Маріуса Ліндвіка. Вирішальні дві спроби, які визначать долю медалей та остаточне місце Євгена Марусяка, відбудуться в суботу, 24 січня 2026 року.

Нагадаємо, що українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії. Відбір на Білу Олімпіаду завершився етапом Кубка світу у Саппоро (Японія). Євген Марусяк здобув олімпійську ліцензію за основним критерієм розподілу квот, відповідно до загального заліку — 52-ге місце у рейтингу (167 очок).

Другу ліцензію приніс нашій команді Віталій Калініченко. У нього був найвищий рейтинг серед спортсменів чотирьох країн, на користь яких перерозподілили ліцензії у чоловічому командному турнірі. Українська команда завдяки цьому змагатиметься у дебютній дисципліні Олімпійських ігор-2026 у стрибках на лижах – Super team.

Теги: Євген Марусяк стрибки з трампліна чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії
Визначився склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026
21 сiчня, 15:45
Євген Марусяк та Віталій Калініченко представлятимуть Україну на Олімпіаді-2026
Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії
19 сiчня, 12:32
Марусяк провів найкращий старт у поточному сезоні
Марусяк продемонстрував найкращий результат сезону на етапі Кубка світу в Японії
19 сiчня, 01:44
У російських стрибунів з трампліна не залишилося шансів потрапити на Олімпіаду
Російські стрибуни з трампліна пропустять Олімпіаду-2026
13 сiчня, 16:17
Через те, що жіночого лижного двоборства немає у програмі Олімпійських Ігор, Козлова вирішила паралельно спробувати себе у стрибках на лижах
Юна Каріна Козлова стала авторкою другого національного рекорду
12 сiчня, 01:04
Марусяк є багаторазовим рекордсменом України на різних видах трамплінів
Марусяк у десятці найсильніших завершив кваліфікацію Кубка світу зі стрибків на лижах
10 сiчня, 23:51
Українська шорт-трекістка спеціалізується на спринтерських дистанціях, коронною з яких є 500 метрів
Дебютантка Олімпійських Ігор-2026 стане другою прапороносицею України
9 сiчня, 22:39
Домен виграв сім з п'ятнадцяти стартів цього сезону і не потрапив на подіум лише на двох турнірах
Визначився переможець Турне чотирьох трамплінів
7 сiчня, 01:03
У березні 2023 року на офіційному сайті ЦСКА зазначалося, що Маньков є рядового спортивної роти ЦСКА м. Самари
Рядовий російської армії Маньков був визнаний нейтральним атлетом
31 грудня, 2025, 16:44

Новини

Марусяк увійшов до тридцятки чемпіонату світу з польотів за підсумком старту змагань
Марусяк увійшов до тридцятки чемпіонату світу з польотів за підсумком старту змагань
18-річний снукерист Ларков став чемпіоном світу серед юніорів
18-річний снукерист Ларков став чемпіоном світу серед юніорів
Найкраща спринтерка світу Маклафлін-Леврон оголосила про поповнення в родині
Найкраща спринтерка світу Маклафлін-Леврон оголосила про поповнення в родині
Жіноча збірна України з пляжного футболу продовжує перебувати в топ-3 світового рейтингу
Жіноча збірна України з пляжного футболу продовжує перебувати в топ-3 світового рейтингу
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
УАФ звернулася до УЄФА через вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
УАФ звернулася до УЄФА через вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України

Новини

Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Сьогодні, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Сьогодні, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua